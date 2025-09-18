TS. Cấn Văn Lực: Một công chức tại Việt Nam hiện cần tới gần 26 năm làm việc mới mua được một căn chung cư, trong khi mức bình quân thế giới là 15 năm

Chiều 18/9, tại Diễn đàn Bất động sản Nhà ở 2025 với chủ đề “Sóng vệ tinh” do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) phối hợp cùng Báo Người Lao Động và Cộng đồng Review Bất động sản tổ chức, TS. Cấn Văn Lực - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng cho các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Theo TS. Lực, doanh nghiệp bất động sản hiện nay cần tập trung vào ba định hướng lớn. Một trong những cảnh báo được ông nhấn mạnh là tình trạng nhiều doanh nghiệp triển khai cùng lúc nhiều dự án trên cùng một địa bàn.

Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp có xu hướng triển khai cùng lúc nhiều dự án trên cùng một địa bàn, dẫn đến áp lực vốn, dòng tiền và gia tăng rủi ro tài chính. Đây là điều cần được cảnh báo sớm để tránh hệ quả tiêu cực về lâu dài.

“Một công chức tại Việt Nam hiện cần tới gần 26 năm làm việc mới mua được một căn hộ chung cư, trong khi mức bình quân thế giới chỉ có 15 năm, so với thu nhập của chúng ta là quá đắt”, TS. Cấn Văn Lực dẫn chứng

Ông cho biết, vấn đề này đang có xu hướng gia tăng. Nếu như năm 2023 và 2024, thời gian để mua một căn hộ chỉ khoảng gần 24 năm thì nay đã tăng lên 26 năm, dù thu nhập bình quân của người dân vẫn tiếp tục cải thiện. Điều này cho thấy giá bất động sản đang tăng nhanh hơn so với thu nhập, tạo nên khoảng cách lớn về khả năng tiếp cận nhà ở.

Bảng so sánh số năm thu nhập bình quân của hộ gia đình Việt Nam để mua được 1 căn hộ chung cư so với các nước khác

Từ thực tế đó, ông nhấn mạnh cần kiểm soát giá nhà, đưa thị trường về mức hợp lý và phát triển đa dạng cả về sản phẩm lẫn nguồn vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chủ động trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong xây dựng và bất động sản. Việc tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản cũng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thị trường minh bạch hơn. Ngoài ra, năng lực quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và việc chuẩn hóa quy trình, sản phẩm, nhân sự cần được nâng cao để thích ứng với khung pháp lý mới theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi.

Theo TS. Lực, thực tế hiện nay cho thấy cơ hội nhiều hơn thách thức. Nếu biết tận dụng, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn để phát triển bền vững.

Ở góc độ chính sách, Nhà nước và Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở.

Sáu bất cập lớn cần được xử lý bao gồm đa dạng hóa nguồn vốn và phát triển tài chính bất động sản, như khôi phục và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia và quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITs), thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời xây dựng lộ trình hợp lý cho việc đánh thuế bất động sản.

Song song với đó, việc kiên quyết chống lãng phí trong quản lý đất đai, tài sản công và đầu tư công sẽ vừa tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế, vừa giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch.

Chính phủ cũng cần triển khai quyết liệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản và nhà ở, đồng thời ban hành cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu này một cách hiệu quả.

TS. Cấn Văn Lực nhấn mạnh, việc đẩy mạnh chuyển đổi kép – vừa số, vừa xanh – trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản sẽ giúp thị trường thích ứng tốt hơn với yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.