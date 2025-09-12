TS. Nguyễn Xuân Tiên: Nóng như Việt Nam, 10 tỷ USD đã “tuột khỏi tầm tay” nếu thiếu đi ngành này

Sáng ngày 11/9, chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 đã chính thức khai mạc tại Cung kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (NECC), Hà Nội. Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam, cho hay: “Tôi là người làm nghề lạnh khá lâu, khoảng 55 năm. Từ khi tôi vào nghề, Hà Nội gần như chưa có điều hòa, mỗi gia đình có chiếc tủ lạnh để trong nhà còn khá hiếm. Đến nay, mọi thứ đã thay đổi, phát triển một cách không tưởng tượng được.”

Từ căn phòng nhỏ cho tới các trung tâm dữ liệu

Theo Tiến sĩ, nhắc đến ngành lạnh, mọi người thường dùng từ “điện lạnh” chung chung. Thế nhưng, thực tế là điện lạnh xuất hiện trong rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Có thể khẳng định một điều: ngành lạnh đã là nhu cầu của rất, rất nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Điển hình nhất là trong ngành thủy sản, một năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 10 tỷ USD, không có điện lạnh thì không thể xuất khẩu được. Không có lạnh, các ngành điện tử, thiết bị chính xác khó phát triển. Trong y học, lạnh đang rất cần cho bảo quản vắc-xin và tham gia vào rất nhiều quá trình khác.

Trong thời đại 4.0, các trung tâm dữ liệu là yếu tố sống còn. Theo thống kê, Mỹ có khoảng 5.000 trung tâm dữ liệu, ở Nhật có hơn 500 trung tâm. Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc. Các trung tâm dữ liệu ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phát triển của nền kinh tế. Mà các trung tâm này muốn phát triển, bắt buộc phải có điện lạnh.

Một mặt khác, điện lạnh không chỉ dừng lại ở việc làm mát mà còn góp phần thay đổi chất lượng không khí. Người ta ước tính rằng thời gian chúng ta ở trong phòng chiếm hơn 80%. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, nóng ẩm quanh năm. Điều hòa không khí bây giờ được lắp đặt ở khắp nơi, từ cơ quan, bệnh viện đến tất cả nhà dân từ thành phố về nông thôn…

TS. Nguyễn Xuân Tiên, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam

Xu hướng “xanh” bao hàm nhiều khía cạnh, nhưng trong đó, làm mát và điều hòa không khí không thể bỏ qua…

Trên đây là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiện diện của ngành lạnh. Tiềm năng phát triển và tiêu thụ của ngành vẫn còn rất lớn. Điều đó đồng thời đặt ra thách thức và trách nhiệm cho ngành lạnh, khi có nhiều tác động tới môi trường và cuộc sống. Giải pháp tốt nhất ở đây là tìm ra công nghệ tiên tiến, cải tiến kỹ thuật để vừa phục vụ cuộc sống con người, vừa giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực. Yêu cầu đó, không chỉ đặt riêng cho ngành lạnh, mà còn là bài toán cho tất cả các ngành khác.

Ông nhấn mạnh, Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao trong chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 là cơ hội để ngành lạnh nói riêng và các ngành nói chung hợp tác, giao lưu để cùng phát triển.

Nhân rộng những khả năng

VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/09/2025 tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội. Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực sản xuất trong nước là một chiến lược trọng tâm nhằm xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và có sức cạnh tranh quốc tế.

Với quy mô lên tới 10.000m² trưng bày, triển lãm dự kiến quy tụ gần 300 gian hàng đến từ trên 10 quốc gia, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như xây dựng công nghiệp, điện, tự động hóa, công nghệ phòng sạch, HVAC, hạ tầng bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như: Eurovent, Robatherm, Daikin, LG, Phương Linh Group, Gree, Fujitsu, Saint Gobain, Danfoss, Ziehl-Abegg, Acez Instruments, Air Filtech, Enco, Nippo Sanso, Trumpf, VSIP,... mang đến các giải pháp và xu hướng kỹ thuật tiên tiến nhất. Đặc biệt, sự góp mặt của Cụm gian hàng Hàn Quốc cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong nước cũng góp phần tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

Điểm đặc biệt của sự kiện là nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 20% tổng số đơn vị tham gia, phản ánh xu thế tăng trưởng mạnh mẽ của ngành. Khu vực trưng bày trong lĩnh vực HVAC và công nghệ phòng sạch chiếm tới 50% quy mô triển lãm quy tụ các giải pháp tiên tiến phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Trong khuôn khổ VIET INDUSTRY 2025 (Triển lãm Công nghiệp Việt Nam), một loạt các hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức, bám sát các xu hướng trọng yếu như chuyển đổi số, kinh tế xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.