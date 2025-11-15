T&T City Millennia và lợi thế khai thác thương mại tức thì

BĐS dòng tiền: Xu hướng tất yếu và sự dịch chuyển vốn thông minh

Sự dịch chuyển của dòng vốn sang bất động sản dòng tiền - tức loại tài sản sinh lời ổn định là xu hướng tất yếu. Khi lãi suất ngân hàng duy trì ở mức trung bình, và các kênh đầu tư rủi ro cao như bất động sản nghỉ dưỡng, đất nền trên giấy… đối mặt với rủi ro chôn vốn, dòng tiền thông minh đang tìm kiếm những khu vực có sự tăng trưởng kinh tế ổn định và hạ tầng trọng điểm, như khu phía Nam TP Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, T&T City Millennia trở thành tiêu điểm của dòng vốn, khi hội tụ hai yếu tố cốt lõi là an toàn dòng tiền và tiềm năng lãi vốn vượt trội, với kỳ vọng tổng lợi nhuận được đánh giá có thể vượt mốc 10% mỗi năm.

Hạ tầng giao thông luôn là "xương sống" của sự phát triển bất động sản, kết nối di chuyển và giao thương giữa các khu vực, giúp thị trường bất động sản phát triển bền vững, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng cũng như thu hút đầu tư theo thời gian.

Ví trí của T&T City Millennia được cho là "điểm chạm vàng" tại khu phía Nam TP Hồ Chí Minh

Trong 3 năm tới, khu vực Cần Giuộc - Long Hậu sẽ được kích hoạt bởi loạt dự án giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành chuẩn bị vận hành 2026, cùng quy hoạch mở rộng Quốc lộ 50B đang được đẩy nhanh. Khi hoàn thiện, khu vực này sẽ rút ngắn thời gian kết nối với trung tâm TP HCM xuống còn 20-25 phút, đồng thời trực tiếp hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển dân cư và doanh nghiệp ra vùng ven.

Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, giá sơ cấp nhà liền thổ tại khu phía Nam TP Hồ Chí Minh hiện dao động 120-180 triệu đồng/m2. Đặc biệt là dự án T&T City Millennia đã được xây dựng và đưa vào vận hành nhiều tiện ích nhưng giá chỉ từ 54 triệu/m2 . Đây là một mức giá rất cạnh tranh, mang đến cơ hội sở hữu hiếm có trước khi giá trị đích thực của T&T City Millennia được thị trường định danh, dựa trên nền tảng hạ tầng và hệ sinh thái dự án đã sẵn sàng.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh, chỉ cách trung tâm một con sông, T&T City Millennia đang đón đầu cú hích từ hạ tầng. Việc hai cây cầu mới nối từ Nhà Bè sang Long Hậu được khởi công sẽ tạo lập trục phát triển song song với Phú Mỹ Hưng và kích hoạt tiềm năng tăng giá đột phá, vượt xa mức 5-7% so với dự báo của thị trường chung. Bởi, như đã đề cập phía trên, hiện biên độ tích lũy giá vẫn thấp hơn 30-50% so với lân cận.

Dòng tiền tức thì cho lợi suất vượt trội

Song hành cùng tiềm năng tăng giá vốn là hấp lực từ dòng tiền khai thác thương mại. Theo các chuyên gia, dòng lợi nhuận thứ hai này sẽ mang lại lợi suất ròng kỳ vọng cao hơn mức lãi suất tiết kiệm hiện hành.

Không gian Dòng sông Ánh sáng tại T&T City Millennia

Không phải mua nhà khi còn trên giấy, T&T City Millennia là một khu đô thị đã hiện hữu với những tiện ích được hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng trước khi bàn giao nhà cho cư dân như tuyến phố đi bộ Millennia Journey, Dòng sông Ánh sáng - tâm điểm giải trí khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh, hệ thống sân thể thao, khu vui chơi, trường học liên cấp quốc tế nằm ngay trong nội khu… Tất cả góp phần tạo nên một khu đô thị đầy sức sống thu hút được sự quan tâm thuê mua của các dòng cư dân đang dịch chuyển về đây.

Dòng khách thuê và kinh doanh tại đây được đảm bảo bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất, nhu cầu nhà ở lớn từ các khu công nghiệp (Long Hậu, Hiệp Phước) lân cận tạo nguồn cầu thuê dồi dào. Thứ hai, lực hút thương mại từ các tiện ích nội khu. Các tiện ích Kỷ lục biến T&T City Millennia thành một tâm điểm giải trí và văn hóa, thu hút lượng lớn khách từ TP Hồ Chí Minh và vùng lân cận, đảm bảo hiệu suất khai thác thương mại.

Theo Batdongsan.com.vn, tính đến tháng 11/2025, giá thuê nhà phố thương mại tại Long Hậu đạt trung bình 20-30 triệu đồng/tháng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Đối với một căn Shophouse điển hình, diện tích đất 120m2 xây 4 tầng, nhà đầu tư có thể tối ưu lợi nhuận bằng mô hình cho thuê kết hợp. Cụ thể, nếu sử dụng tầng 1-2 cho thuê làm mặt bằng bán lẻ (F&B) và tầng 3-4 chia thành 5-6 phòng homestay hoặc căn hộ dịch vụ, tổng doanh thu hàng tháng từ mô hình này có thể đạt khoảng 30-40 triệu đồng, mang lại lợi suất ròng tối ưu lên đến 7,7%/năm sau khi trừ chi phí vận hành. Giá thuê còn có xu hướng tăng trung bình 5-10%/năm theo tốc độ hoàn thiện của hạ tầng.

T&T City Millennia với hạ tầng đồng bộ sản phẩm hoàn thiện cho phép cư dân khai thác kinh doanh ngay

T&T City Millennia vì thế là ví dụ điển hình cho mô hình đa nguồn sinh lời. Tổng lợi ích mà nhà đầu tư nhận được từ lãi vốn (tiềm năng tăng trưởng 5-15%/năm) và dòng tiền (lợi suất ròng 4,8% - 7,7%/năm) có thể vượt mốc 10% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản hoàn thiện khan hiếm, dự án càng được được ưa chuộng vì vừa an toàn, vừa sinh có dòng tiền ngay, vừa có tiềm năng lãi vốn đột phá.

Bà Nguyễn Thu Hà, một nhà đầu tư cá nhân tại phường Phú Thuận, TP HCM, chia sẻ, khác với các dự án phải chờ bàn giao, việc T&T City Millennia đã hoàn thiện, có cư dân ở thực, có thể cho thuê ngay nên chị không bị chôn vốn, vừa có dòng tiền ổn định trong khi giá đất khu vực đang đi lên.

Mô hình bất động sản dòng tiền là tiêu điểm của thị trường 2025-2026, theo nhận định của giới chuyên gia. Đây là thời điểm nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với các sản phẩm tương lai, và ưu tiên những dự án như T&T City Millennia, nơi chủ đầu tư đã định hướng rõ bài toán vận hành và khai thác thương mại.

