T&T Group và bước tiến mạnh mẽ tại thị trường bất động sản phía Nam

Hành trình đó được xây dựng trên triết lý phát triển minh bạch, chuẩn mực và luôn đặt hạ tầng - tiện ích - chất lượng sống lên hàng đầu. Đây cũng chính là cam kết xuyên suốt của Tập đoàn, nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm mà họ có thể an tâm lựa chọn để an cư, khai thác kinh doanh hoặc đầu tư ngay khi được bàn giao.

Khai mở quỹ đất lớn với danh mục các dự án chiến lược

Triết lý phát triển của T&T Group đã được định hình rõ nét và củng cố vị thế của Tập đoàn trong suốt hơn hai thập kỷ tham gia thị trường bất động sản. Trong hành trình đó, T&T Group kiên định với một nguyên tắc cốt lõi: đảm bảo pháp lý minh bạch và hoàn thiện hạ tầng trước khi giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Chính cách làm bài bản này giúp khách hàng và nhà đầu tư có thể yên tâm nhận bàn giao, sẵn sàng vào ở hoặc khai thác kinh doanh ngay từ ngày đầu.

Chính định hướng nhất quán này đã tạo nền tảng vững chắc cho Tập đoàn trong quá trình mở rộng quy mô tại nhiều tỉnh, thành phía Nam. Việc T&T Group để lại dấu ấn rõ nét tại thị trường phía Nam là kết quả của một chiến lược dài hạn, được triển khai bài bản và có lộ trình. Tại khu vực Tây Nam Bộ, Tập đoàn tiếp tục thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua các dự án phức hợp thương mại và nhà ở quy mô lớn, góp phần đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng tăng của khu vực.

Minh chứng cho sự hiện diện này là việc Tập đoàn kiến tạo các trung tâm đô thị vệ tinh tại nhiều tỉnh thành quan trọng. Cụ thể, tại Vĩnh Long, T&T Group đang phát triển Khu dân cư Phước Thọ 1 & 2 có quy mô khoảng 11,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Song song đó, Tập đoàn cũng đang triển khai Khu Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại Sa Đéc, Đồng Tháp với tổng mức đầu tư khoảng 660 tỷ đồng. Chiến lược kiến tạo các trung tâm đô thị vệ tinh còn được khẳng định với dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại & dịch vụ An Giang (tỉnh An Giang) quy mô 3,5 ha.

T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong một số lĩnh vực trọng điểm

Tại Cà Mau, T&T Group thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc vào việc tái định hình không gian đô thị, gắn liền với các dự án quốc gia. Tập đoàn đã và đang nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các tổ hợp đô thị, du lịch, thương mại dịch vụ với quy mô đột phá. Điển hình là việc nghiên cứu phát triển tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với hậu cần cảng theo mô hình Đô thị Cảng của Hà Lan với quy mô ấn tượng khoảng 3.000 đến 5.000 ha tại xã Đất Mũi và xã Phan Ngọc Hiển. Tập đoàn cũng đang nghiên cứu, khảo sát Khu đô thị sân bay Cà Mau theo mô hình đô thị sân bay Changi Singapore với quy mô khoảng 1.000 ha.

Đặc biệt, tại cửa ngõ TP.HCM, T&T Group đã và đang phát triển dự án đại đô thị T&T City Millennia với quy mô tới 267ha, thể hiện rõ tính nghiêm túc trong việc kiến tạo những sản phẩm bất động sản bền vững về môi trường sống và sinh lời hiệu quả cho nhà đầu tư. T&T City Millennia là một trong những minh chứng đầu tiên và rõ nét nhất cho cam kết triển khai đồng bộ hạ tầng và tiện ích trước khi đưa sản phẩm ra thị trường phía Nam.

Những con số về quỹ đất nghiên cứu này chứng minh T&T Group đã khẳng định vị thế nhà phát triển chiến lược tại thị trường phía Nam, với nền tảng vững chắc và quy mô đầu tư vượt trội, thiết lập một chuẩn mực mới cho thị trường khu vực.

Bước chuyển mình chiến lược: Khai mở giai đoạn triển khai quy mô lớn

Mặc dù T&T Group đã sở hữu và nghiên cứu một danh mục dự án đồ sộ tại phía Nam, nhưng quyết định khai trương Văn phòng Bán hàng đầu tiên tại TP.HCM vào ngày 28/11 tới đây mang ý nghĩa chiến lược, vượt qua khuôn khổ của một sự kiện ra mắt đơn thuần.

Đây chính là bước ngoặt chiến lược, đánh dấu sự chuyển đổi rõ rệt từ giai đoạn hoạch định và chuẩn bị nguồn lực sang giai đoạn triển khai thị trường một cách quyết liệt và tập trung. Văn phòng Bán hàng được đặt tại trung tâm TP.HCM chính là cầu nối hiệu quả để T&T Group tiếp cận trực tiếp và thiết lập quan hệ với dòng vốn đầu tư sành sỏi.

Văn phòng Bán hàng mới, tọa lạc tại Tầng 1 toà nhà Pearl 5 Tower, số 5 Lê Quý Đôn, TP HCM, sẽ chính thức ra mắt trong sự kiện ngày 28/11. Sales Gallery được thiết kế với không gian hiện đại, đồng bộ, tích hợp nhiều trải nghiệm tiên tiến. Đặc biệt, khu vực sa bàn trung tâm và trải nghiệm thực tế ảo VR360 giúp khách hàng có thể cảm nhận không gian và quy mô dự án một cách chân thực và trực quan.

Sự đầu tư bài bản Văn phòng Bán hàng tại TP.HCM là minh chứng rõ nét nhất cho tính chuyên nghiệp và cam kết triển khai dự án, đồng thời thể hiện định hướng chiến lược tham gia sâu và dài hạn vào thị trường phía Nam của T&T Group, thông qua T&T Homes.

T&T City Millennia đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển bất động sản phía nam của T&T Group

Trong hành trình mở rộng hiện diện tại thị trường phía Nam, T&T Group lựa chọn T&T City Millennia làm dự án mở đầu cho giai đoạn mới. Đây là dự án được Tập đoàn gửi gắm kỳ vọng về một không gian sống hiện đại, quy mô và có giá trị bền vững, đồng thời là nơi thể hiện rõ nét năng lực triển khai và định hướng phát triển dài hạn của T&T Group tại khu vực.

Với kinh nghiệm phát triển đại đô thị và năng lực tài chính vững vàng, T&T Homes được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những thương hiệu ghi dấu ấn sâu sắc tại TP.HCM. Sự kiện khai trương này là bước tiếp nối tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước, góp phần tạo nên những không gian sống chất lượng và hệ sinh thái đô thị chuẩn mực. Qua đó, dấu ấn của T&T Group tại thị trường phía Nam là sự hiện diện chiến lược, được xây dựng trên nền tảng minh bạch, quy mô và tầm nhìn dài hạn.

