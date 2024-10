TTC AgriS đẩy mạnh tái cấu trúc tài chính, tiến nhanh vào thị trường FBMC toàn cầu

TTC AgriS sẽ tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung vào hoạt động cốt lõi, đẩy mạnh chiến lược tham gia vào chuỗi giá trị Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo (Food - Beverage - Milk - Confectionery) toàn cầu

Ngày 18/10 mới đây, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ chiến lược đầu tư với hơn 70 Đối tác đến từ các quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng, định chế tài chính lớn trong nước và quốc tế

Cụ thể, trong chương trình TTC AgriS Stakeholders Site Visit 2024 ở Tây Ninh ngày 18/10, các đối tác đã có chuyến tham quan thực địa nông trường chuối, viện nghiên cứu nông nghiệp Thành Thành Công và nhà máy TTCS để hiểu rõ hơn về các hoạt động nông nghiệp và công nghệ sản xuất bền vững. Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, điểm nhấn chính của chương trình tập trung vào phần chia sẻ các chiến lược của Ban lãnh đạo TTC AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My – Chủ tịch HĐQT TTC AgriS đã chia sẻ về định hướng chiến lược khai thác Chuỗi giá trị nông nghiệp, tham gia sâu rộng vào sân chơi FBMC của TTC AgriS trong giai đoạn mới. Bà Ức My chia sẻ: "Chúng tôi đã kiện toàn thành công Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn và mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp, hướng tới mục tiêu 60.000 tỷ đồng năm 2030 và Net Zero năm 2035. Sắp tới, TTC AgriS sẽ tập đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư thêm nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống và bánh kẹo nhằm theo sát định hướng tham gia vào chuỗi giá trị FBMC toàn cầu, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục đầu tư để tập trung toàn lực vào các hoạt động lõi của Công ty."

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS chia sẻ về định hướng chiến lược khai thác Chuỗi giá trị nông nghiệp, tham gia sâu rộng vào sân chơi FBMC của Công ty

Hiện TTC AgriS đang nắm giữ danh mục đầu tư gồm 2 Công ty niêm yết, trong đó có 1 công ty Năng lượng, 1 công ty Dịch vụ nhà hàng, khách sạn, và 4 công ty khác chưa niêm yết gồm 1 công ty Bất động sản nghỉ dưỡng, 1 công ty Thương mại logistics và 2 công ty Bất động sản công nghiệp. Bà Ức My cho biết, TTC AgriS đang đẩy mạnh quá trình cơ cấu danh mục, và tìm kiếm các đối tác phù hợp để cơ cấu các khoản đầu tư nêu trên, tập trung toàn lực vào hoạt động lõi liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và FBMC của Công ty. Thông qua đó tạo ra giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan tham gia vào chuỗi giá trị của Công ty, tại chương trình, Bà cũng nhấn mạnh vào việc TTC AgriS luôn đảm bảo chính sách cổ tức cho cổ đông và nhà đầu tư.

Đồng hành và thúc đẩy chiến lược phát triển thị trường Úc của TTC AgriS, Bà Võ Thuý Anh – Thành viên độc lập HĐQT cho biết: "Cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và chính phủ Úc đang rất rộng mở, TTC AgriS với vị thế doanh nghiệp nông nghiệp đầu ngành, thường xuyên được chính phủ Úc và lãnh đạo bang Queensland mời tham gia thảo luận trong nhiều chương trình thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Úc được xem là quốc gia bảo chứng cho hoạt động R&D, việc TTC AgriS cùng chính phủ Úc hợp tác, trao đổi kinh nghiệm sẽ là điều kiện để TTC AgriS tối ưu hoạt động R&D chuỗi giá trị nông nghiệp. Vì vậy, Tôi hoàn toàn tin tưởng chiến lược tham gia sâu rộng thị trường FBMC quốc tế của TTC AgriS sẽ sớm có được thành quả rõ ràng trong những niên độ tới".

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC AgriS chia sẻ Ban điều hành công ty hoàn toàn tự tin với cột mốc 60.000 tỷ nhờ loạt lợi thế cạnh tranh về vùng nguyên liệu lớn bậc nhất nước, danh mục sản phẩm đa dạng, kênh phân phối, chuỗi cung ứng, hệ thống công nghệ tiên tiến, năng lực quản trị chuẩn quốc tế và tài chính xanh. Những triển vọng trong ngành đường thế giới, thị trường FBMC và xu hướng tiêu dùng toàn cầu cũng đang thuận lợi để TTC AgriS tăng trưởng mạnh.

Ông Thái Văn Chuyện, Tổng Giám đốc TTC AgriS chia sẻ về bức tranh tài chính tích cực của doanh nghiệp với doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng số cổ phiếu SBT mà các ETFs, quỹ đầu tư, cổ đông tự doanh trong và ngoài nước nắm giữ là 164,6 triệu cổ phiếu, tương đương 22,23% tỷ lệ biểu quyết, tăng 87% so với thời điểm tháng 6/2023. Theo doanh nghiệp, cổ phiếu SBT duy trì sự có mặt trong các rổ chỉ số quan trọng của những đơn vị độc lập như VNSI20, các ETFs, Index uy tín trong và ngoài nước. Trong đó, một số ETFs quy mô trên 100 triệu USD vẫn nắm giữ cổ phiếu SBT ổn định trong một thời gian dài gồm VanEck Vietnam ETF, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF,…

Mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp từ vùng nguyên liệu xanh, trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao

Tại chương trình TTC AgriS Stakeholders Site Visit 2024, các Khách mời tham gia được giới thiệu về quy trình sản xuất tại vùng nguyên liệu chuối của Nông Trường Thành Long, trong Dự án trồng chuối liên kết hợp tác với Tập đoàn Dole (một trong 3 tập đoàn xuất khẩu trái cây lớn nhất thế giới). Các sản phẩm từ chuối là một trong những dòng sản phẩm mới nhất được phát triển bởi TTC AgriS, trong nỗ lực mở rộng chuỗi giá trị cây trồng không chỉ từ cây mía mà còn từ cây dừa, chuối và các loại cây ăn quả khác.

Khách mời thăm quan quy trình sản xuất chuối hữu cơ tại Nông trường Thành Long của TTC AgriS

Khách mời cũng được tham quan Viện nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công – đơn vị thực hiện nghiên cứu các giải pháp công nghệ nông nghiệp (Agtech) của TTC AgriS, và được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động của Phòng lab phân tích đất, Phòng lab thiên địch và Phòng lab nuôi cấy mô. Tại đây, khách mời khám phá các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại TTC AgriS qua các bài trình bày từ Các chuyên gia nông học là các giáo sư tiến sĩ đầu ngành về các dự án phát triển giống mía sạch bệnh, ứng dụng công nghệ sinh học và kỹ thuật cấy mô để tạo ra các giống cây trồng có sức kháng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. TTC AgriS tự hào với các sáng kiến phục vụ nền công nghiệp xanh, hướng tới kinh tế tuần hoàn như sử dụng thiên địch (nổi bật là ong mắt đỏ Abi) thay thế thuốc trừ sâu trong việc bảo vệ cây trồng, ứng dụng bã mía vào sản xuất điện, nghiên cứu sản xuất Protein từ mía, nghiên cứu các sản phẩm plant-based khác,…đây cũng là cái nôi, nơi tạo nên nền tảng cho kế hoạch phát triển các sản phẩm F&B mới, dinh dưỡng, có nguồn gốc tự nhiên, và có cam kết thực hành bền vững của TTC AgriS.

Ông Trần Tấn Việt, Tiến sĩ chuyên ngành côn trùng học, Viện trưởng Viện nghiên cứu Nông nghiệp Thành Thành Công chia sẻ các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Chuyên gia nông học TTC AgriS giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện nghiên cứu Thành Thành Công

Kết thúc chuyến tham quan là thăm khu vực nhà máy sản xuất của TTC AgriS với quy trình sản xuất tinh luyện khép kín và hiện đại, đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt chất lượng cao nhất cho người tiêu dùng. Các sản phẩm đường tại nhà máy như đường hữu cơ, đường vàng tự nhiên, và đường tinh luyện cao cấp,… được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế.

Khách mời tham quan phòng Nghiên cứu phát triển (R&D) của TTC AgriS

Chương trình TTC AgriS Stakeholders Site Visit được tổ chức thành công trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2023-2024, không chỉ giúp các Đối tác hiểu rõ hơn về chiến lược phát triển của TTC AgriS, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong việc xây dựng chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn và hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp bền vững. TTC AgriS hiện đang tiên phong trong việc tạo lập các giá trị bền vững, cùng các đối tác phát triển nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại và bền vững trên phạm vi toàn cầu.