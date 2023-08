TTC AgriS – Tăng trưởng bền vững trong vùng nhiễu động

Kết thúc Niên độ 2022-2023 (NĐ), Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, Hose: SBT, Công ty) đạt được kết quả khả quan khi doanh thu thuần lũy kế đạt 24.747 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, hoàn thành 145% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ đường năm thứ 3 liên tiếp đạt hơn 1 triệu tấn, trong đó, kênh Xuất khẩu tăng trưởng mạnh khi sản lượng bán hàng tăng 73%, kênh Công nghiệp B2B tăng 16,5% so với cùng kỳ.



Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TTC AgriS ghi nhận 2.656 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, quy mô của TTC AgriS cũng được mở rộng với tổng tài sản tại thời điểm 30/6/2023 đạt hơn 30.000 tỷ đồng (~1,3 tỷ USD), tăng 8% so với đầu niên độ.

Kết thúc quý 4, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu (DT) khi các dòng sản phẩm Đường ghi nhận 22.898 tỷ đồng, chiếm 92,5% doanh thu, tăng 36% so với cùng kỳ. Bên cạnh sản phẩm đường, doanh thu mật rỉ ghi nhận hơn 362 tỷ đồng chiếm 1,5% doanh thu. Doanh thu điện ghi nhận 227 tỷ đồng chiếm 0,9%, tăng 11% so với cùng kỳ, doanh thu phân bón ghi nhận hơn 268 tỷ đồng, chiếm 1,1%, tăng trưởng ấn tượng 105% so với cùng kỳ.

Cơ cấu doanh thu theo loại hình sản phẩm niên độ 2022-2023

Doanh thu khác cũng là một điểm nhấn ghi nhận gần 991 tỷ đồng, chiếm 4% doanh thu, tăng hơn 46% so với cùng kỳ. Doanh thu này đến từ hoạt động kinh doanh máy móc cơ giới, các sản phẩm nông nghiệp khác như: dừa, chuối, gạo, cao su…, đặc biệt doanh thu của các dòng sản phẩm nước uống dinh dưỡng thiên nhiên như: nước dừa, nước mía, nước uống tinh khiết từ mía,… cũng được ghi nhận tăng mạnh.



Sự dịch chuyển trong cơ cấu Doanh thu này đã chứng minh cho việc TTC AgriS đang đi đúng lộ trình hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, trở thành công ty nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực, vận hành và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ liền mạch, định hướng thị trường, hướng đến việc tối đa hóa giá trị cho các đối tác tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững của TTC AgriS.

Tiếp tục khẳng định tên tuổi tại thị trường F&B với các dòng sản phẩm nước uống từ thiên nhiên

Tháng 7/2023 vừa qua, TTC AgriS chính thức cho ra mắt sản phẩm nước mía có gaz "Miáha Gaz", kết hợp cùng hương vị trái cây như Cam, Citrus, Berry, bên cạnh dòng nước mía tươi đóng lon Miáha đã được thị trường đón nhận tốt trước đó. Đây là sản phẩm lần đầu được ra mắt trên thị trường, kết hợp độc đáo giữa nước mía tự nhiên 100% và bổ sung thêm gaz, mang lại giá trị dinh dưỡng cao, góp phần bảo vệ sức khỏe và cũng rất tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại của giới trẻ.

Sản phẩm nước mía có gaz Miáha Gaz đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của TTC AgriS tại thị trường F&B.

Với lợi thế sở hữu vùng nguyên liệu cây trồng lớn, TTC AgriS đang cung cấp ra thị trường các sản phẩm nước uống nước dinh dưỡng từ thiên nhiên đa dạng, bổ sung năng lượng tốt cho sức khoẻ người tiêu dùng như: mía tươi đóng lon Míaha, nước tinh khiết 100% từ cây mía Miaqua, nước dừa, nước tinh khiết Puraqua,… Hiện tại các sản phẩm nước uống của TTC AgriS đã có mặt khắp các tỉnh thành và các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc, đồng thời cũng đã được xuất khẩu đi các thị trường trên toàn thế giới và được khách hàng quốc tế đón nhận tích cực.



Nắm bắt xu thế, chủ động chuyển đổi, TTC AgriS trở thành điểm đến của các định chế tài chính quốc tế hàng đầu

Chỉ trong vòng 1 tháng, TTC AgriS đã huy động được tổng cộng 140 triệu USD vốn ngoại đến từ các định chế tài chính hàng đầu trên thế giới. Cụ thể, ngày 16/6/2023, TTC AgriS đã chính thức hoàn tất khâu ký kết cuối cùng thỏa thuận tài trợ vốn thương mại quy mô 40 triệu USD với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Ngày 20/7/2023, thêm 100 triệu USD vốn ngoại được rót vào TTC AgriS khi công ty chính thức ký kết nhận khoản vay từ nhóm 9 các định chế tài chính, trong đó First Commercial Bank (FCB) đóng vai trò Lead Bank (Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn).

Thành công này khẳng định TTC AgriS hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xét duyệt toàn diện khắt khe của các định chế quốc tế hàng đầu từ khung quản trị công ty, phát triển bền vững cũng như chiến lược kinh doanh tốt dựa trên nền tảng kinh doanh vững chắc cũng như hồ sơ tín dụng uy tín.

Ban lãnh đạo Tập đoàn TTC, TTC AgriS và FCB cùng Nhóm các định chế tài chính hàng đầu khu vực Châu Á tại buổi ký kết khoản vay vốn 100 triệu USD.

Bên cạnh đó, các Quỹ ETFs uy tín trong nước và quốc tế ngày càng thể hiện sự quan tâm đến TTC AgriS thông qua việc liên tục gia tăng đầu tư vào cổ phiếu SBT. Tính tới thời điểm 30/6/2023, có 3/7 ETFs quy mô trên 100 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang nắm giữ cổ phiếu SBT, trong đó là Fubon FTSE Vietnam ETF nắm giữ ~19 triệu cổ phiếu, Vaneck Vietnam ETF với ~ 9 triệu cổ phiếu, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF với ~3 triệu cổ phiếu,...