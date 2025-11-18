Từ 1/1/2026, Giám đốc, Phó Giám đốc Trạm Y tế do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định bổ nhiệm

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 43/2025/TT-BYT ngày 15/11/2025 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Trạm Y tế cấp xã gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trạm Y tế cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức, cho thôi giữ chức vụ quản lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức tối thiểu thuộc Trạm Y tế cấp xã gồm có:

+ Văn phòng hoặc Phòng Hành chính tổng hợp;

+ Phòng Dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội;

+ Khoa Phòng bệnh, an toàn thực phẩm;

+ Khoa Khám bệnh, chữa bệnh;

+ Khoa Dược, thiết bị y tế, cận lâm sàng.

Cùng đó, các điểm trạm là tổ chức trực thuộc Trạm Y tế cấp xã , được tổ chức để triển khai thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cho người dân.

Giám đốc Trạm Y tế cấp xã ban hành chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác đối với các tổ chức thuộc Trạm Y tế cấp xã.

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, trong thời gian chưa hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các Trạm Y tế cấp xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã được quy định tại Thông tư này và các nhiệm vụ mà pháp luật giao cho Trạm Y tế cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

+ Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý để bảo đảm việc cung cấp các dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế về nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị y tế.

+ Phân công đơn vị quản lý trực tiếp Trạm Y tế cấp xã.

+ Giao Giám đốc Sở Y tế cấp tỉnh thực hiện việc chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý hỗ trợ cho các Trạm Y tế cấp xã về chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ nhân lực trong trường hợp cần thiết; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân công đơn vị ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các Trạm Y tế cấp xã; bảo đảm cung ứng đủ thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết khác để triển khai hiệu quả các hoạt động của Trạm Y tế cấp xã.

+ Các Trạm Y tế cấp xã được áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 69 Nghị định sổ 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.



