Từ 1/1/2026, trẻ em đi ô tô phải tuân thủ quy định mới, cụ thể là gì?

Từ ngày 1/1/2026, việc sử dụng ghế và thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ. Quy định mới nhằm tăng mức bảo vệ cho trẻ nhỏ – nhóm dễ chịu tổn thương nhất khi xảy ra va chạm.

Quy định áp dụng cho tất cả người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m. Người lái phải trang bị và yêu cầu trẻ sử dụng thiết bị phù hợp như nôi, ghế trẻ em, ghế nâng hoặc đệm nâng. Trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ khi xe chỉ có một hàng ghế. Điều này nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương nặng khi xảy ra va chạm ở khu vực ghế trước.

Các loại thiết bị an toàn dành cho trẻ em trên ô tô. (Ảnh: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia).

Nếu không tuân thủ, người điều khiển sẽ bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng, mức phạt đủ lớn để tăng ý thức bảo vệ an toàn cho trẻ.

Theo khuyến nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thiết bị an toàn có nhiều loại, tùy độ tuổi:

- Trẻ dưới 2 tuổi: Với trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi), dùng ghế nôi hướng về phía sau xe giảm rủi ro tử vong hoặc chấn thương nặng tới 90% (so với trẻ không có thiết bị an toàn). Việc đặt nôi hướng về sau xe cũng giảm rủi ro gặp chấn thương nặng/tử vong xuống 5 lần so với đặt hướng về phía trước.

- Trẻ 2-6 tuổi: Dùng ghế cho trẻ em, đây là loại phổ biến nhất, do đây là lứa tuổi mà trẻ em bắt đầu đi lại tích cực cùng với gia đình.

- Trẻ 6-8 tuổi: Ghế trẻ em có thể trở nên chật chội, người lớn có thể chuyển sang ghế nâng cho trẻ.

- Trẻ 8-10 tuổi: Khi cơ thể trẻ tăng trưởng nhanh, trẻ có thể chuyển sang đệm nâng.

Trong thực tế, có những thiết bị tích hợp cả 4 tính năng trên, bởi vậy có thể dùng cho trẻ từ 1-10 tuổi.

Khuyến cáo của Cơ quan Quản lý An toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) là nhóm trẻ em vẫn nên tiếp tục sử dụng ghế nâng hoặc đệm nâng thậm chí cho đến khi cao ít nhất 145cm.

Khi nào trẻ có thể dùng dây an toàn người lớn?

Theo khuyến cáo của NHTSA (Hoa Kỳ), trẻ chỉ nên sử dụng dây an toàn của ghế xe khi đáp ứng đồng thời:

- Cao trên 1,45 m

- Dây vai đi đúng giữa ngực và vai

- Dây ngang nằm trên đùi, không nằm trên bụng.