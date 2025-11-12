Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

12-11-2025 - 11:59 AM | Xã hội

Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM lưu ý, việc không làm thủ tục đúng quy định sẽ bị xử phạt. Trong đó, cá nhân có thể bị phạt từ 4–6 triệu đồng, tổ chức từ 8–12 triệu đồng.

Ngày 12/11, PC08 vừa phát đi khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định khi mua, bán và sang tên xe. Động thái này diễn ra sau chỉ đạo của Bộ Công an về việc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện.

Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an TPHCM đến tận nhà dân làm sạch dữ liệu bằng lái xe. Ảnh PC08

Theo PC08, nhiều trường hợp sau khi bán xe vẫn chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số, dẫn đến nguy cơ bị “vạ lây” nếu phương tiện cũ gây tai nạn, vi phạm giao thông hoặc liên quan đến vụ án. Cơ quan công an đề nghị người dân đã chuyển nhượng xe nên sớm đến công an cấp xã nơi cư trú để cung cấp thông tin giao dịch và cập nhật trạng thái xe đã chuyển quyền sở hữu.

Với người mua xe, cần khẩn trương làm thủ tục sang tên tại cơ quan đăng ký xe gần nhất. Nếu quá thời hạn quy định, phương tiện có thể bị cập nhật trạng thái “xe không hoạt động” trên hệ thống dữ liệu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc không làm thủ tục đúng quy định sẽ bị xử phạt. Cụ thể, với cá nhân mức phạt có thể từ 4–6 triệu đồng; Tổ chức từ 8–12 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu cả người bán và người mua có tài khoản VNeID mức độ 2 và cùng địa chỉ thường trú tại TP.HCM, có thể thực hiện chuyển quyền sở hữu điện tử ngay trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an – giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro.

Đại diện PC08 nhấn mạnh: “Mỗi người dân chấp hành tốt quy định khi mua, bán và sang tên xe chính là góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện ‘đúng, đủ, sạch, sống’, phục vụ hiệu quả công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.”


Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

