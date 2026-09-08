Từ 1/8/2026, nhóm cán bộ, công chức, viên chức này có thể được hỗ trợ tới 2,5 triệu đồng/tháng

Theo Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/8/2026, một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đây nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, lưu trú và đi lại với tổng mức hỗ trợ lên tới 2,5 triệu đồng/tháng.

Câu 1: Chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại, làm việc lên tới 2,5 triệu đồng/tháng từ 1/8/2026 áp dụng tại đâu?

A. Tỉnh Đồng Tháp (tại các đơn vị hành chính sắp xếp). ✔

B. Tỉnh Cao Bằng (các vùng biên giới khó khăn).

C. Tỉnh Quảng Trị (lực lượng tuần tra biên giới).

D. Áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Đáp án đúng: A. Tỉnh Đồng Tháp (tại các đơn vị hành chính sắp xếp).

Lời giải thích: Theo Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND tỉnh Đồng Tháp, chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại, làm việc áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp trong thời gian 12 tháng, từ ngày 01/8/2026.

Câu 2: Để nhận mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng tại Đồng Tháp, cán bộ cần đáp ứng điều kiện gì?

A. Công tác liên tục từ 10 năm trở lên.

B. Khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 15 km trở lên. ✔

C. Thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

D. Giữ chức vụ quản lý từ cấp phó phòng trở lên.

Đáp án đúng: B. Khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 15 km trở lên.

Lời giải thích: Mức hỗ trợ cơ bản gồm 500.000đ (lưu trú) + 1,5 triệu đ (sinh hoạt). Cán bộ có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 15 km trở lên được hỗ trợ thêm 500.000đ/tháng, nâng tổng mức hỗ trợ lên 2,5 triệu đồng/tháng.

Đồng Tháp áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại, làm việc cho cán bộ tại các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Chính sách hỗ trợ tài chính theo Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND tỉnh Đồng Tháp áp dụng trong thời gian bao lâu?

A. 06 tháng.

B. 18 tháng.

C. 12 tháng. ✔

D. Vĩnh viễn cho đến khi nghỉ hưu.

Đáp án đúng: C. 12 tháng.

Lời giải thích: Căn cứ khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND tỉnh Đồng Tháp, thời gian hưởng chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại, sinh hoạt là 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/8/2026.

Câu 4: Từ 1/7/2026, viên chức dự kiến bổ nhiệm quản lý cần đạt mức đánh giá nào trong 03 năm gần nhất?

A. Hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

B. Có ít nhất 01 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

C. Không bắt buộc xét đánh giá chất lượng 03 năm gần nhất.

D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. ✔

Đáp án đúng: D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Lời giải thích: Theo Điều 29 Nghị định 259/2026/NĐ-CP, viên chức được dự kiến bổ nhiệm quản lý phải được đánh giá đạt từ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên liên tục trong 03 năm gần nhất.

Câu 5: Viên chức được bổ nhiệm chức vụ quản lý cao hơn phải giữ chức vụ liền kề tối thiểu bao lâu?

A. Ít nhất 01 năm (12 tháng). ✔

B. Ít nhất 06 tháng.

C. Ít nhất 02 năm (24 tháng).

D. Ít nhất 03 năm (36 tháng).

Đáp án đúng: A. Ít nhất 01 năm (12 tháng).

Lời giải thích: Theo Điều 29 Nghị định 259/2026/NĐ-CP, thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm liền kề hoặc chức danh tương đương phải đạt tối thiểu 12 tháng (được cộng dồn nếu không liên tục).

Nguyệt Phạm