Từ 10.4, khách Việt chính thức được đi lối riêng khi đến sân bay Đà Nẵng

Theo thông báo từ ban quản lý cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sân bay này chính thức đưa vào vận hành lối đi dành riêng cho hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 từ hôm nay (10/4/2026). Khu vực làm thủ tục ưu tiên này được bố trí tại tầng 2 của nhà ga đi quốc nội. Việc đưa vào sử dụng lối đi riêng nhằm hiện thực hóa chủ trương ứng dụng tài khoản VNeID mức độ 2, vốn có giá trị pháp lý tương đương thẻ Căn cước công dân vật lý, vào các giao dịch hành chính và hoạt động vận tải.

Khi thao tác trên ứng dụng di động, toàn bộ quy trình kiểm tra và đối chiếu danh tính sẽ được rút ngắn đáng kể, giúp người dân giảm bớt gánh nặng mang theo nhiều loại giấy tờ truyền thống. Việc triển khai này được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục, đồng thời nâng cao trải nghiệm bay cho hành khách. Đây là một bước tiến mang tính chiến lược trong công tác hiện đại hóa nhà ga thông minh, nối tiếp sự thành công của hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) đã được đưa vào khai thác từ năm 2025.

Nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra đồng bộ và mang lại sự thuận tiện tối đa, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp bố trí nhân sự, trang thiết bị và địa điểm để cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 ngay tại khu vực sân bay. Tiện ích này không chỉ phục vụ hành khách có nhu cầu mà còn hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ cán bộ, người lao động đang làm việc tại cảng.

Song song với đó, toàn bộ lực lượng an ninh và nhân viên hàng không sẽ được tập huấn chuyên sâu về quy trình kiểm tra, xác thực thông tin hành khách thông qua nền tảng VNeID. Công tác tuyên truyền cũng đang được tăng cường trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân hiểu rõ những lợi ích thiết thực và nắm vững cách thức sử dụng hình thức định danh mới mẻ này.

Sự thay đổi về lối đi riêng diễn ra trong bối cảnh lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng đang có dấu hiệu tăng vọt, gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng nhà ga. Trước tình trạng ùn ứ xuất hiện ở một số khung giờ, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tăng cường công tác điều phối.

Lực lượng công an cửa khẩu được yêu cầu mở tối đa các quầy kiểm soát xuất nhập cảnh và nghiên cứu mở rộng quy mô hệ thống cổng tự động. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng phải thiết lập phương án phân luồng linh hoạt để giảm tối đa thời gian chờ đợi. Về phía các hãng bay, thành phố yêu cầu điều chỉnh lại kế hoạch khai thác, hạn chế việc dồn chuyến vào cùng một khung thời gian và đẩy mạnh hỗ trợ hành khách check-in trực tuyến.

Những nỗ lực nâng cấp quy trình và hạ tầng này là đòi hỏi tất yếu đối với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nơi đang giữ vị trí là sân bay có quy mô lớn thứ ba toàn quốc, chỉ xếp sau cụm cảng Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đóng vai trò là trung tâm trung chuyển chiến lược của toàn bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên, sân bay hiện đang vận hành với công suất thiết kế phục vụ lên đến 10 triệu lượt hành khách mỗi năm. Trong đó, nhà ga T1 gánh vác khối lượng khoảng 6 triệu hành khách nội địa, phần còn lại do nhà ga T2 đảm nhiệm nhằm kết nối khoảng 4 triệu hành khách trên các đường bay quốc tế.