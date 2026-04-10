Cô gái 29 tuổi mở siêu thị giữa 6 đối thủ và thắng nhờ 2 chiêu đơn giản: Không giảm giá sâu vẫn đông khách

Một cô gái sinh năm 1999 đã mở siêu thị trong khu dân cư – nơi đã có sẵn 6 cửa hàng hoạt động ổn định. Ban đầu, cửa hàng gần như không có khách. Người dân đã quen mua sắm ở những địa chỉ cũ, nơi họ cảm thấy tiện lợi và quen thuộc.

Thay vì lao vào cuộc chiến giảm giá hay phát tờ rơi tràn lan, cô chọn cách tiếp cận khác: tập trung đúng nhóm khách hàng mục tiêu và thiết kế chương trình khiến họ chủ động quay lại nhiều lần.

Chỉ sau một thời gian ngắn, cửa hàng nhỏ đã thu hút lượng khách ổn định và dần vượt lên các đối thủ cạnh tranh trong cùng khu vực.

Chiêu thứ nhất: Nhắm đúng khách hàng của đối thủ

Thay vì quảng cáo rộng rãi, cô gái tập trung trực tiếp vào khách hàng đang mua sắm tại 6 siêu thị xung quanh.

Cửa hàng treo thông báo: bất kỳ ai mang hóa đơn mua hàng từ một trong 6 siêu thị lân cận đều được tặng miễn phí một chai nước giặt giá trị nhỏ.

Chi phí cho món quà không lớn vì được nhập với giá sỉ, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt.

Người dân vốn đã đi mua sắm, chỉ cần ghé thêm một điểm để nhận quà nên hầu hết đều sẵn sàng thử. Lượng khách bắt đầu tăng nhanh chỉ sau vài ngày.

Nhiều người khi đến nhận quà đã mua thêm nhu yếu phẩm như đồ ăn, gia vị hoặc đồ dùng gia đình. Từ một lần ghé thử, họ bắt đầu quen với việc mua sắm tại cửa hàng mới.

Chiến lược này giúp cửa hàng tiếp cận đúng tệp khách có nhu cầu thực, thay vì thu hút những người chỉ tò mò.

Chiêu thứ hai: Thiết kế ưu đãi khiến khách quay lại nhiều lần

Sau khi đã có lượng khách ổn định, cô triển khai chương trình nạp tiền với mức ưu đãi hấp dẫn.

Khách hàng nạp một khoản tiền ban đầu và nhận thêm giá trị mua sắm trong tương lai. Tuy nhiên, thay vì giảm giá trực tiếp, ưu đãi được chia thành nhiều phần để khuyến khích khách quay lại nhiều lần.

Cấu trúc chương trình gồm:

- Một thẻ chính dùng cho các lần mua sắm đầu tiên với mức ưu đãi nhỏ

- Các thẻ phụ có ưu đãi cao hơn nhưng chỉ được sử dụng khi khách tiếp tục nạp tiền

Cơ chế này khiến khách hàng muốn tận dụng toàn bộ ưu đãi đã nhận, từ đó hình thành thói quen mua sắm lâu dài tại cửa hàng.

Mỗi lần mua hàng không cần chi quá nhiều tiền, nhưng tổng số lần quay lại tăng lên đáng kể. Điều này giúp cửa hàng duy trì doanh thu ổn định mà không cần giảm giá sâu cho từng sản phẩm.

Vì sao mô hình này hiệu quả?

Về bản chất, chiến lược trên giải quyết hai vấn đề quan trọng nhất trong kinh doanh bán lẻ:

1. Thu hút khách hàng đúng nhu cầu

Khách hàng được tiếp cận thông qua nhu cầu mua sắm sẵn có, nên tỷ lệ chuyển đổi cao hơn so với quảng cáo đại trà.

2. Tăng tần suất quay lại

Thay vì chỉ bán một lần, cửa hàng tạo động lực để khách quay lại nhiều lần nhằm sử dụng hết ưu đãi.

Đây là cách chuyển từ tư duy "bán một lần" sang "xây dựng mối quan hệ lâu dài".

Các cửa hàng truyền thống thường gặp khó khăn vì chỉ tập trung giảm giá hoặc cạnh tranh trực tiếp, trong khi chi phí ngày càng cao và lợi nhuận bị thu hẹp.

Ngược lại, việc thiết kế cơ chế mua lại giúp doanh thu ổn định hơn và giảm phụ thuộc vào việc giảm giá sâu.

Bài học cho cửa hàng nhỏ và kinh doanh cá nhân

Trường hợp này cho thấy quy mô vốn không phải yếu tố quyết định duy nhất trong kinh doanh.

Một cửa hàng nhỏ vẫn có thể tạo lợi thế nếu hiểu rõ:

- Khách hàng đang mua ở đâu

- Họ cần thêm lý do gì để thử cửa hàng mới

- Điều gì khiến họ quay lại nhiều lần

Nguyên tắc chung có thể áp dụng cho nhiều mô hình như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng trái cây, quán ăn, shop quần áo hoặc kinh doanh online.

Thay vì cạnh tranh bằng giá thấp, việc xây dựng cơ chế giữ chân khách hàng thường mang lại hiệu quả bền vững hơn.

Tư duy quan trọng: Không chỉ bán hàng, mà là giữ khách

Nhiều chủ cửa hàng cho rằng thị trường khó khăn vì ít khách hoặc cạnh tranh quá mạnh. Tuy nhiên, vấn đề đôi khi không nằm ở thị trường mà nằm ở cách tiếp cận.

Chỉ thu hút khách hàng mới là chưa đủ. Nếu không có lý do để họ quay lại, chi phí marketing sẽ ngày càng tăng.

Ngược lại, khi khách hàng quay lại nhiều lần, doanh thu sẽ ổn định hơn và cửa hàng có thể phát triển lâu dài mà không cần giảm giá liên tục.

Câu chuyện của cô gái sinh năm 1999 cho thấy: chỉ cần hai chiến lược đơn giản nhưng đúng logic, một cửa hàng nhỏ vẫn có thể tạo khác biệt rõ rệt trong thị trường cạnh tranh.