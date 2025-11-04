Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 15/12/2025, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tới 10 triệu đồng

04-11-2025 - 21:30 PM | Sống

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Dạy con học bài luôn là một trong những “cuộc chiến” căng thẳng nhất của các bậc cha mẹ. Nhiều người từng thở dài: “Chỉ ước con chịu học thêm một tí thôi…”, để rồi trong lúc nóng ruột, lại lỡ lời quát mắng hay ép con ngồi vào bàn thêm vài tiếng nữa.

Nhưng mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, có quy định phạt hành chính đối với hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá mức.

Cụ thể, "Điều 40. Hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý" của Nghị định này nêu rõ:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 triệu đối với một trong những hành vi sau:

- Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

- Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;

- Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau;

- Cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;

- Cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Như vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý rằng, việc dạy con học là để con tiến bộ chứ không phải để gây áp lực. Đồng hành, khích lệ và tôn trọng giới hạn của con mới là cách giúp trẻ học hiệu quả và giữ được tinh thần thoải mái.

Theo Đông

Đời sống & pháp luật

