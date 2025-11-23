Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 25/11, cấm xe tải, xe khách lưu thông ở làn 1 trục Nhật Tân - Nội Bài

23-11-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông, cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn số 1 trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp). Thời gian thực hiện từ 25/11.

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông đường Võ Nguyên Giáp, Nội Bài - Nhật Tân (đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 đường Nội Bài - Nhật Tân, dài khoảng 10km).

Theo đó, tại làn số 1 tính từ dải phân cách giữa ra, bổ sung biển P.107 "cấm ô tô khách và xe ô tô tải"; điều chỉnh biển R.412b "làn đường dành cho xe ô tô con" thành biển R.412f "làn đường dành cho xe ô tô".

Tại làn 2, làn 3 tính từ dải phân cách giữa, điều chỉnh biển R.403a "đường dành cho xe ô tô" thành biển R.412f "làn đường dành cho xe ô tô".

Từ 25/11, cấm xe tải, xe khách lưu thông ở làn 1 trục Nhật Tân - Nội Bài- Ảnh 1.

Trục Nội Bài - Nhật Tân sẽ được Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức lại giao thông từ ngày 25/11. Ảnh A.T

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống bảo đảm an toàn giao thông, điều chỉnh vạch sơn cho phù hợp theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông trên tuyến và khu vực để đề xuất điều chỉnh, khắc phục bất cập phát sinh.

Sau khi có kiến nghị của Cục CSGT, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn km 2+250 - km 28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao cầu Nhật Tân đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt - QL2).

Qua khảo sát thực trạng hạ tầng giao thông và lưu lượng xe qua lại ở hai trục đường trên, tổ công tác liên ngành đánh giá, tuyến đường Võ Nguyên Giáp đủ điều kiện để tổ chức giao thông trong đó có cấm xe tải đi làn 1 theo đề nghị của Cục CSGT.

Trên tuyến đại lộ Thăng Long, tổ công tác cho rằng chưa thể tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải ở làn một, do tuyến đường này đang thực hiện nhiều công trình giao thông theo quy hoạch và kết nối nên việc tổ chức giao thông theo phương án mới chưa thể thực hiện.

Theo Nhóm phóng viên

Tiền Phong

