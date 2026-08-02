Từ 7h sáng mai (3/8), những ai đến đưa, đón người thân sân bay ở Nội Bài cần chú ý

Từ 7h ngày 3/8/2026, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng mới tại nhà ga quốc nội T1 và nhà ga quốc tế T2. Người đi máy bay, người thân đưa đón cùng các tài xế cần đặc biệt lưu ý vì điểm đón xe công nghệ, ô tô cá nhân và xe khách được bố trí ở những khu vực khác nhau.

Xe công nghệ, ô tô cá nhân không còn đón khách cùng một chỗ

Theo thông báo của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, phương án mới được Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thống nhất triển khai nhằm tăng khả năng bảo đảm an ninh, trật tự, nâng năng lực thông qua hành khách và hạn chế ùn tắc tại khu vực tiếp cận nhà ga.

Tại nhà ga T1, nhóm xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 9 chỗ không nhượng quyền, trong đó có nhiều xe công nghệ biển vàng, được hướng dẫn vào bãi P2 phía trước sảnh E để chờ và đón khách. Xe từ 9 chỗ trở lên cũng sử dụng bãi P2, theo khu vực được bố trí riêng.

Trong khi đó, ô tô cá nhân dưới 9 chỗ chờ trong bãi P1. Khi hành khách đã ra ngoài và sẵn sàng lên xe, tài xế mới di chuyển sang làn số 3 để đón. Xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh dịch vụ không nhượng quyền không được đón, trả khách tại các làn giao thông trước nhà ga T1.

Tại nhà ga quốc tế T2, hành khách sử dụng xe hợp đồng điện tử như Grab, Xanh SM… sau khi ra khỏi nhà ga sẽ đi theo luồng tới bãi P1. Đây là bãi dành cho xe kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ, biển vàng, không có hợp đồng đón khách với cảng.

Xe cá nhân không kinh doanh vận tải dưới 9 chỗ được bố trí tại P3. Xe từ 9 chỗ trở lên vào P6; P7 được sử dụng dự phòng khi cần điều tiết. Người đón khách theo đoàn nên thống nhất trước vị trí với tài xế để tránh đi nhầm bãi.

Trả khách đi máy bay tại tầng 2 T1, tầng 3 T2

Đối với chiều đi, hành khách bay nội địa được trả tại tầng 2 nhà ga T1. Khu vực này có 4 làn giao thông, trong đó làn số 2 và số 4 chỉ dành cho phương tiện di chuyển liên tục, không dùng để dừng đỗ.

Tại T2, phương tiện trả khách ở tầng 3. Năm làn giao thông được chia theo hai hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long hoặc bãi P4. Phương tiện không được dừng quá 5 phút, tài xế không rời xe quá 2 m và xe kinh doanh vận tải không được đón khách tại khu vực này.

Trong những ngày đầu thay đổi, người dân không nên cho xe chạy vòng trước sảnh để chờ chuyến bay hạ cánh, dừng giữa làn hoặc yêu cầu tài xế quay đầu tại nơi không được phép. Hành khách chỉ nên gọi xe tiến vào khi đã nhận đủ hành lý và đến đúng điểm đón.

Không tìm thấy bãi xe, có thể nhờ ai hỗ trợ?

Khi chưa xác định được bãi P1, P2, P3 hoặc làn xe cần đi, hành khách có thể tới quầy giải đáp thông tin. T1 có 3 quầy, gồm 2 quầy tại sảnh công cộng đến tầng 1 và một quầy giữa hành lang nối sảnh A với sảnh E. T2 có 2 quầy ở khu vực trung tâm sảnh công cộng tầng 1 và tầng 3.

Người dân cũng có thể gọi tổng đài giải đáp của Nội Bài theo số 1900 636 535. Trường hợp cần phản ánh chất lượng dịch vụ, số điện thoại được công bố là 0389 166 566. Nhân viên quầy thông tin, lực lượng an ninh hàng không và nhân viên mặc đồng phục, đeo thẻ tại sân bay cũng có thể hỗ trợ chỉ đường.

Khi đề nghị hỗ trợ, hành khách nên nói rõ mình đang ở T1 hay T2, tầng nào, gần cửa hoặc cột số bao nhiêu, cần đón xe cá nhân, taxi hay xe công nghệ. Đây là cách nhanh nhất để được chỉ đúng lối đi.