Từ bản lĩnh đến khát vọng: NCB viết tiếp hành trình 30 năm bứt phá

Hành trình chuyển mình

30 năm trước, NCB khởi đầu từ một ngân hàng nhỏ ở phía Nam. Kiên trì gây dựng nội lực, mở rộng mạng lưới, nâng cấp mô hình, đến giai đoạn 2010-2020, cái tên Ngân hàng TMCP Quốc Dân dần được định hình với khát vọng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, thân thiện và gần gũi với khách hàng. Thách thức về quy mô, công nghệ và cạnh tranh khốc liệt, NCB chọn đi từng bước chắc chắn để "nén lực" cho giai đoạn bứt phá.

NCB chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao

Năm 2021 trở thành bước ngoặt khi NCB khởi động tái thiết toàn diện. Dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới, có tâm, tầm, tài, ngân hàng định hình chiến lược rõ nét, chuyển dịch mạnh từ tín dụng sang bán lẻ và ngân hàng số, đồng thời đầu tư lớn cho công nghệ với 33 dự án công nghệ, 8 dự án chuyển đổi số trọng điểm. Song song, NCB củng cố kiểm soát nội bộ với giải pháp ICAAP chuẩn Basel II và lộ trình kiện toàn hệ thống dưới tư vấn của KPMG, nâng tầm quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn quốc tế.

Điều này không chỉ giúp NCB cải thiện năng lực cạnh tranh mà còn mở ra một quỹ đạo phát triển hoàn toàn khác biệt cho ngân hàng.

‎Chỉ 3 năm sau khi triển khai tái cấu trúc toàn diện, NCB được thị trường định danh là ngân hàng "nhỏ nhưng có võ". Ngân hàng lần đầu được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards sau 28 năm hoạt động và liên tiếp khẳng định năng lực cạnh tranh qua nhiều giải thưởng uy tín.

Dấu ấn "ra khơi" của NCB được xác lập rõ năm 2023 khi ngân hàng chuyển trụ sở chính về vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội và ký kết hợp tác với đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới, hoạch định một chiến lược phát triển mới dài hạn với khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất.

NCB chuyển trụ sở chính về vị trí đắc địa ngay trung tâm Hà Nội vào năm 2023

Khát vọng "tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng" tại Việt Nam

Tháng 6/2024, NCB trở thành tổ chức tín dụng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành việc xây dựng và được phê duyệt phương án cơ cấu lại (PACCL) với sự tư vấn từ công ty TNHH Ernst & Young (E&Y) và KPMG, đánh dấu một "bước nhảy Alpha", chính thức bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

Song song với PACCL, NCB cùng các đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới triển khai Chiến lược mới với tầm nhìn dài hạn và khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất.

NCB khép lại năm 2024 bằng những con số ấn tượng: tăng vốn lần thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp (2022 – 2024), nâng tổng vốn điều lệ lên gần 11.780 tỷ đồng; lần đầu tiên đưa tổng tài sản vượt 118.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với 2023; số lượng khách hàng mở rộng thêm gần 40%; CASA tăng 54%; dư nợ cho vay đạt 111% kế hoạch. Trong nhóm ngân hàng cùng quy mô giai đoạn 2021- 2024, NCB khẳng định bước tiền dài với tổng tài sản tăng 60%, dư nợ tăng 70%, huy động tiền gửi tăng gần 50%, nợ xấu được kiểm soát theo đúng mục tiêu đề ra tại PACCL. Đặc biệt, việc nâng vốn điều lệ vượt mốc 10.000 tỷ đồng đã chính thức đưa ngân hàng vươn mình sang nhóm quy mô vừa.

NCB vinh dự nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Với chiến lược nhân sự đột phá, NCB đã nhanh chóng trở thành "điểm đến mới" của ngành, nhận cú đúp giải thưởng: "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" và "Doanh nghiệp Dẫn đầu công nghệ" tại HR Asia Awards 2025.

Năm 2025 đánh dấu bước "lội ngược dòng" của NCB khi ghi nhận những bước tăng trưởng vượt trội: lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản đạt hơn 144.000 tỷ đồng, vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm. cho vay cán mốc 94% kế hoạch, huy động vốn vượt gần 1,4%. NCB cũng là ngân hàng đầu tiên cho phép mở tài khoản thanh toán qua ứng dụng VNeID, đồng thời triển khai hệ thống RLOS tạo đột phá trong trải nghiệm vay vốn với thời gian phê duyệt khoản vay chỉ trong 5 phút.

Kiến tạo NCB phiên bản mới – khác biệt và bền vững

Năm 2025, kỷ niệm 30 năm thành lập, NCB sẽ nâng vốn điều lệ lên 19.280 tỷ đồng – sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại PACCL. Đây là bước đi chiến lược củng cố nền tảng tài chính, gia tăng vốn dài hạn và mở rộng hoạt động kinh doanh bền vững của ngân hàng.

Ngay từ những ngày đầu chuyển đổi, thay vì coi quy mô nhỏ là hạn chế, NCB biến thành lợi thế: sự linh hoạt trong quyết sách, sự nhanh nhạy trong hành động và sự táo bạo trong việc chọn một lối đi khác biệt. NCB tận dụng tri thức, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu từ những đối tác chiến lược để bứt phá.

Với sự sáng tạo, nhanh nhạy, NCB đã cho ra đời một dòng sản phẩm độc bản trên thị trường tài chính ngân hàng trong năm 2025: dòng thẻ visa platinum Tự Hào – sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc, tạo nên một biểu tượng cá nhân của người Việt khi bước ra thế giới.

Thẻ NCB Visa Tự Hào gồm hai phiên bản đặc biệt

Ngân hàng cũng phác thảo bức tranh 2025-2030 với chiến lược Digital Wealth, hướng tới phiên bản ngân hàng mới, mang lại giải pháp tài chính tiên phong, khác biệt và sáng tạo, đồng thời đồng hành cùng sự phát triển của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình.

NCB đang tăng tốc, sẵn sàng kiến tạo nên sự khác biệt, đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá trong cơ hội của quốc gia, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trở thành một trong những ngân hàng uy tín, lành mạnh, hiệu quả, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất trên thị trường, lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư và khách hàng tại Việt Nam", bà Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐQT NCB chia sẻ.

30 năm, một chặng đường đủ dài để nhìn lại những dấu ấn đã qua, và cũng đủ chín muồi để tạo nên bước nhảy vọt cho hành trình phía trước. NCB đã không ngừng trưởng thành, mạnh mẽ tái cấu trúc, biến thách thức thành cơ hội và bứt phá để vươn mình mở ra chương hành trình tiếp theo: rực rỡ, bền vững và tràn đầy khát vọng trong kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước.