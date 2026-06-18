Từ bảo vệ tài chính đến phát triển bền vững: Vai trò ngày càng lớn của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

Từ bảo vệ tài chính đến kiến tạo nguồn vốn dài hạn cho nền kinh tế

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động kinh tế - xã hội, việc xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho người dân ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của phát triển bền vững và bảo đảm tăng trưởng trong dài hạn. Trong tiến trình đó, bảo hiểm nhân thọ không chỉ đóng vai trò bảo vệ tài chính cho các gia đình mà còn được nhìn nhận ở góc độ kinh tế vĩ mô như một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững của quốc gia.

Đây cũng là một trong những nội dung được Prudential Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Thượng đỉnh "Cuộc Đại Chuyển đổi 3P" thuộc khuôn khổ chương trình Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026, quy tụ đại diện đến từ nhiều doanh nghiệp cũng như các chuyên gia hàng đầu cùng thảo luận về những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam.

Bà Nguyễn Liên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro Prudential Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh "Cuộc Đại Chuyển đổi 3P"

Theo Prudential Việt Nam, một nền kinh tế chỉ thực sự bền vững khi người dân và các hộ gia đình có đủ khả năng chống chịu trước những cú sốc tài chính do bệnh tật, tai nạn, mất thu nhập hoặc những biến động bất ngờ. Trong bức tranh đó, bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các gia đình chủ động hoạch định tương lai và giảm thiểu tác động của các rủi ro tài chính mang lại.

Không chỉ vậy, ngành bảo hiểm nhân thọ còn là một trong những nhà đầu tư dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Thông qua việc chuyển hóa khoản dự phòng rủi ro của hàng triệu khách hàng thành các khoản đầu tư cho trái phiếu chính phủ, hạ tầng, y tế, giáo dục và các lĩnh vực phục vụ tăng trưởng bền vững, ngành bảo hiểm góp phần tạo thêm nguồn lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến cuối năm 2025, ngành bảo hiểm nhân thọ đã tái đầu tư khoảng 868 nghìn tỷ đồng trở lại nền kinh tế Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành như một nhà đầu tư dài hạn. Trong đó, Prudential Việt Nam có danh mục đầu tư trái phiếu đạt 92.609 tỷ đồng, với khoảng 80% được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, góp phần cung cấp nguồn vốn ổn định cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ ổn định tài chính quốc gia.

Kiên định với cam kết phát triển bền vững dài hạn

Nhận thức rõ vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong việc nâng cao khả năng chống chịu tài chính và tạo nguồn vốn cho tăng trưởng dài hạn, Prudential Việt Nam kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Các nỗ lực này đã giúp Prudential Việt Nam liên tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín.

Mới đây, doanh nghiệp đã được vinh danh ở hạng mục "Hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR) nổi bật" trong khuôn khổ chương trình Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững (CSA) 2026 do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Đây là chương trình thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong trong việc tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đối với xã hội, môi trường và nền kinh tế.

"Việc được ghi nhận tại Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026 là sự khích lệ đối với hành trình mà Prudential Việt Nam đã kiên định theo đuổi trong gần 27 năm qua. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để tạo ra giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế. Với vai trò là nhà bảo hiểm và nhà đầu tư dài hạn, Prudential cam kết tiếp tục góp phần nâng cao năng lực tài chính cho người dân, đồng thời hỗ trợ xây dựng nền tảng phát triển bền vững và có khả năng chống chịu cao hơn cho Việt Nam", bà Nguyễn Liên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tuân thủ và Rủi ro Prudential Việt Nam chia sẻ.

Prudential Việt Nam vinh dự lọt Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2026 với hạng mục doanh nghiệp có "Hoạt động trách nhiệm cộng đồng (CSR) nổi bật

Trong nhiều năm qua, Prudential Việt Nam triển khai hành trình "Trao Gửi Yên Tâm" với hai trọng tâm gồm thúc đẩy toàn diện về giáo dục tài chính, sức khỏe và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ năm 2011 đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 325 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng, mang lại lợi ích cho hơn 600.000 người trên khắp cả nước.

Một trong những sáng kiến tiêu biểu là chương trình giáo dục tài chính Cha-Ching, giúp trẻ em hình thành thói quen quản lý tài chính lành mạnh thông qua bốn khái niệm nền tảng: Kiếm tiền, Tiết kiệm, Tiêu tiền và Quyên góp. Kể từ khi ra mắt tại Việt Nam năm 2019, chương trình đã tiếp cận hơn 170.000 học sinh, đồng hành cùng 5.300 giáo viên tại 490 trường học trên cả nước.

Tiếp nối nỗ lực thúc đẩy hiểu biết tài chính trong cộng đồng, Prudential Việt Nam cũng dự kiến ra mắt Levela – nền tảng giáo dục tài chính dành cho người trưởng thành, hỗ trợ người Việt nâng cao kiến thức tài chính, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình, đồng thời xây dựng nền tảng tài chính vững chắc hơn cho tương lai. Những sáng kiến này phản ánh cách tiếp cận phát triển bền vững lấy con người làm trọng tâm, hướng tới việc tạo ra những giá trị tích cực và lâu dài cho nhiều thế hệ.

Song song với các hoạt động cộng đồng, Prudential Việt Nam đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đầu tư có trách nhiệm và quản trị bền vững.

Tháng 03/2024, doanh nghiệp ra mắt Quỹ PRUlink Tương Lai Xanh – quỹ liên kết đơn vị cho phép khách hàng sở hữu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quyền lựa chọn đầu tư theo định hướng phát triển bền vững, được quản lý bởi Eastspring Investments, đồng thời được FiinRatings công bố báo cáo đánh giá độc lập, qua đó củng cố uy tín và khẳng định định hướng đầu tư bền vững theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững 2026, Prudential Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với 9 năm liên tiếp nằm trong Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững tại Việt Nam (CSI) do VCCI tổ chức. Những ghi nhận này phản ánh nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong việc tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh, đồng thời tạo dựng giá trị lâu dài cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.

Với gần 27 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nhà bảo hiểm, nhà đầu tư dài hạn và đối tác phát triển có trách nhiệm, đồng hành cùng người dân nâng cao khả năng chống chịu tài chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và kiến tạo một tương lai vững vàng hơn cho các thế hệ mai sau.