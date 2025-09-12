Từ Changpeng Zhao đến Vitalik Buterin: 10 cái tên đang thống trị thị trường tiền điện tử

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo CoinTelegraph, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng trong nửa đầu năm 2025. Tổng vốn hóa toàn ngành đạt 3,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm trước. Con số này không chỉ cho thấy sức bật mạnh mẽ của tiền số mà còn phản ánh niềm tin quay trở lại của nhà đầu tư toàn cầu.

Đằng sau làn sóng tăng trưởng ấy là những nhân vật giữ vai trò dẫn dắt. Họ là những CEO, nhà sáng lập và nhà tiên phong đang trực tiếp định hình chu kỳ mới của thị trường. Quyết định, chiến lược và tầm nhìn của họ ảnh hưởng sâu rộng đến xu hướng vận động của tài sản số.

Dưới đây là 10 tỷ phú tài sản số, những gương mặt đang thống trị thị trường tiền điện tử.

1. Changpeng Zhao (CZ): Khoảng 62,9 tỷ USD

Dù đã rời ghế CEO Binance từ cuối năm 2023 và từng đối mặt án tù ngắn hạn sau thỏa thuận lịch sử trị giá 4,3 tỷ USD với cơ quan quản lý Mỹ, Changpeng Zhao vẫn là gương mặt quyền lực bậc nhất trong giới tài sản số.

Theo Datawallet, giá trị tài sản ròng của ông hiện ước tính khoảng 62,9 tỷ USD, phần lớn đến từ việc nắm giữ 90% cổ phần tại Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – cùng lượng lớn token BNB. Con số này giúp CZ vững vàng ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ phú tiền điện tử.

Dù ít xuất hiện trước công chúng hơn so với giai đoạn đỉnh cao, tầm ảnh hưởng của ông vẫn rất lớn, đặc biệt khi BNB tiếp tục đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái DeFi và các hoạt động giao dịch toàn cầu.

2. Giancarlo Devasini (Tether/Bitfinex): Khoảng 22,4 tỷ USD

Là giám đốc tài chính của Bitfinex và đồng sáng lập Tether, Giancarlo Devasini được xem là kiến trúc sư đứng sau sự thống trị của USDT – stablecoin có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. Với ước tính nắm giữ 47% cổ phần tại Tether, tài sản ròng của ông đã tăng lên 22,4 tỷ USD, đưa Devasini trở thành một trong những tỷ phú tiền điện tử hàng đầu.

Khác với nhiều nhân vật thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Devasini nổi tiếng kín tiếng, chọn cách điều hành từ hậu trường. Dù hoạt động chủ yếu tại Thụy Sĩ, ông có ảnh hưởng sâu rộng đến dòng chảy stablecoin và thanh khoản toàn cầu. Devasini đại diện cho thế hệ ông trùm tài sản số mới – trầm lặng nhưng chiến lược, và là mắt xích quan trọng trong vận hành thị trường tiền điện tử.

3. Brian Armstrong (Coinbase): Khoảng 9,6 - 12,8 tỷ USD

Vẫn giữ cương vị lãnh đạo tại Coinbase, Brian Armstrong tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật nhất của ngành tiền điện tử. Với việc nắm giữ khoảng 14–15% cổ phần, giá trị tài sản ròng của ông dao động từ 9,6 đến 12,8 tỷ USD, tùy theo biến động giá cổ phiếu.

Trong suốt nhiều năm, Armstrong đã trở thành nhân vật quen thuộc ở cả lĩnh vực công nghệ lẫn tài chính. Ông được đánh giá cao nhờ vai trò cầu nối giữa cấu trúc Web2 truyền thống và tầm nhìn Web3, góp phần đưa tiền điện tử đến gần hơn với thị trường đại chúng. ﻿

4. Michael Saylor (Strategy, trước đây là MicroStrategy): Khoảng 10,1 tỷ USD

Michael Saylor, Chủ tịch điều hành của Strategy, vẫn giữ vị thế là nhà đầu cơ Bitcoin lớn nhất thế giới. Ông trực tiếp nắm giữ khoảng 17.700 BTC và sở hữu phần lớn cổ phần tại Strategy, đưa tổng giá trị tài sản ròng ước tính lên 10,1 tỷ USD.

Tính đến giữa năm 2025, Strategy đang nắm giữ hơn 628.000 BTC với trị giá khoảng 72 tỷ USD, trở thành công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất toàn cầu, bỏ xa các đối thủ khác. Cổ phiếu công ty cũng tăng gần 700% trong năm qua, phản ánh đà tăng trưởng bùng nổ của chính Bitcoin.

Trong giới tài sản số, Saylor thường được gọi là “ông vua triết học” của các CEO tiền điện tử, nhờ những phát ngôn và quan điểm đầy sức ảnh hưởng xoay quanh Bitcoin.

5. Chris Larsen (Ripple Labs): Khoảng 7-8 tỷ USD

Sau một thời gian im ắng, Chris Larsen đã trở lại trong top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất. Sự phục hồi của XRP sau đợt giảm mạnh năm 2024, cùng với việc Ripple mở rộng sang lĩnh vực mã hóa tài sản thực, đã đưa giá trị tài sản ròng của Larsen lên mức ước tính 7–8 tỷ USD.

Ông hiện nắm giữ khoảng 2,6 tỷ token XRP cùng lượng cổ phần đáng kể tại Ripple Labs – công ty do ông đồng sáng lập và đang giữ chức chủ tịch. Dù đã rời ghế CEO từ năm 2016, Larsen vẫn là một tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực quản lý tiền điện tử và thanh toán xuyên biên giới.

Ở tuổi 64, Larsen được xem là đại diện tiêu biểu của thế hệ tiên phong trong ngành, tiếp tục duy trì quyền lực, tầm ảnh hưởng và gia tăng tài sản trong thế giới tiền số.

6. Barry Silbert (Digital Currency Group): Khoảng 3,2 tỷ USD

Barry Silbert – nhà sáng lập Digital Currency Group (DCG), tập đoàn sở hữu Grayscale, Genesis và CoinDesk – vẫn giữ vị thế là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất trong tài chính tiền điện tử. Khối tài sản ước tính 3,0–3,2 tỷ USD của ông từng chịu tác động nặng nề bởi sự sụp đổ của Genesis và các ràng buộc pháp lý, nhưng không vì thế mà làm lu mờ vai trò tiên phong.

Những khoản đầu tư sớm vào Bitcoin, Ethereum cùng hàng chục công ty khởi nghiệp đã củng cố dấu ấn của Silbert trong việc đưa tiền điện tử tiến gần hơn tới giới tài chính truyền thống. Dù thị trường nhiều biến động, hệ sinh thái DCG vẫn bảo đảm cho ông một chỗ đứng trong hàng ngũ những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất toàn cầu trong ngành công nghiệp tài sản số.

7. Jed McCaleb (Stellar): Khoảng 2,9 tỷ USD

Jed McCaleb là một trong những nhân vật hiếm hoi để lại dấu ấn kỹ thuật sâu đậm trong lịch sử tiền điện tử. Ông từng đồng sáng lập Mt. Gox, Ripple và hiện giữ vai trò giám đốc công nghệ của Stellar, góp phần định hình hạ tầng tài sản số ngay từ những ngày đầu.

Khối tài sản của McCaleb, ước tính khoảng 2,9 tỷ USD tính đến tháng 4/2025, chủ yếu đến từ các khoản phân bổ XRP sớm và cổ phần tại Stellar. Dù đã bán phần lớn số XRP theo các thỏa thuận với tòa án, tầm ảnh hưởng của ông đối với ngành vẫn còn nguyên giá trị.

Ngoài lĩnh vực blockchain, McCaleb hiện còn dành thời gian phát triển công ty hàng không vũ trụ Vast, minh chứng cho việc các nhà sáng lập blockchain có thể vượt ra ngoài tài chính, mở rộng tầm ảnh hưởng sang những ngành công nghệ tiên phong khác.

8. Bijan Tehrani (Stake.com ): Khoảng 2,8 tỷ USD

Bijan Tehrani – đồng sáng lập Stake.com – là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ tỷ phú tiền điện tử mới, nổi lên không phải nhờ kỹ thuật blockchain mà từ nền tảng giải trí. Theo Forbes (5/2025), giá trị tài sản ròng của ông đạt khoảng 2,8 tỷ USD, chủ yếu đến từ sự bùng nổ của Stake – nền tảng cá cược và phát trực tuyến dựa trên tiền điện tử.

Sự tăng trưởng của Stake được thúc đẩy mạnh mẽ bởi hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng và các hợp đồng tài trợ toàn cầu. Thành công đó đã giúp Tehrani lọt vào nhóm những tỷ phú tiền điện tử dưới 40 tuổi. Dù không phải là người thiết kế giao thức, Tehrani cho thấy tiền điện tử đã vượt ra khỏi phạm vi tài chính thuần túy, trở thành một phần của văn hóa và ngành công nghiệp giải trí trong kỷ nguyên Web3.

9. Mike Novogratz (Galaxy Digital): Khoảng 2,7 tỷ USD

Từng là quản lý quỹ đầu cơ, Mike Novogratz đã chuyển hướng thành ông trùm tài sản kỹ thuật số và giữ vai trò nổi bật trong ngành tiền điện tử. Với tư cách nhà sáng lập kiêm CEO Galaxy Digital, ông sở hữu khoảng 54% cổ phần công ty, nắm giữ hơn 17.000 BTC và là một trong những nhân tố quan trọng định hình tài chính tiền điện tử ở cấp độ tổ chức.

Bất chấp biến động thị trường, tài sản ròng của Novogratz vẫn ổn định ở mức 2,7 tỷ USD, theo hồ sơ công khai và ước tính năm 2025 của Forbes. Phần lớn giá trị này gắn liền với vốn chủ sở hữu và dự trữ tiền số của Galaxy Digital, giúp ông luôn góp mặt trong nhóm tỷ phú Bitcoin có ảnh hưởng nhất thế giới.

10. Vitalik Buterin (Quỹ Ethereum): Khoảng 1,025 tỷ USD

Dù không giữ chức danh CEO, Vitalik Buterin vẫn được xem là “bộ não” của Ethereum và là trụ cột của tiền điện tử hiện đại. Tính đến tháng 7/2025, ông nắm giữ khoảng 278.000 Ether (ETH) – trị giá hơn 1,025 tỷ USD, theo dữ liệu từ Nansen và 99Bitcoins.

So với các ông trùm sàn giao dịch hay stablecoin, giá trị tài sản của Buterin có phần khiêm tốn. Nhưng tầm ảnh hưởng thì gần như không ai sánh kịp. Buterin tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của Ethereum, với những bước tiến nổi bật như bản nâng cấp Fusaka và sự mở rộng mạnh mẽ của hệ sinh thái layer-2.

Đến giữa năm 2025, bảng xếp hạng tài sản số vẫn ghi dấu những gương mặt kỳ cựu như Changpeng Zhao, Giancarlo Devasini hay Brian Armstrong – những người đã đặt nền móng cho sàn giao dịch, stablecoin và các nền tảng dẫn dắt thị trường.

Tuy vậy, danh sách này cũng phản ánh sự mở rộng không ngừng của tiền điện tử. Vitalik Buterin cho thấy sức mạnh của những bộ óc kiến tạo giao thức, trong khi Bijan Tehrani chứng minh văn hóa và giải trí có thể trở thành động lực làm nên các tỷ phú mới.