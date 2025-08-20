Theo dữ liệu thống kê, năm 2025, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Nhiều trường có lượng thí sinh đăng ký cao gấp 2 đến 2,5 lần năm ngoái như Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Công thương TP HCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Từ chiều 20/8 tới 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn 2025 ở tất cả phương thức. Sau khi xác nhận trúng tuyển Đại học, các thí sinh cần lưu ý 2 điều quan trọng để tránh ảnh hưởng đến kết quả.

1. Hạn chót xác nhận nhập học đại học năm 2025

Theo Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 thì trước 17 giờ ngày 20/8/2025 các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Và trước 17 giờ 00 ngày 30/8/2025 tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Từ ngày 1/9/2025 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Lưu ý: Nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

Đồng thời, Công văn 2457/BGDĐT-GDĐH năm 2025 cũng nêu rõ các cơ sở đào tạo phải quy định tất cả các thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo. Hạn chót xác nhận nhập học đại học của thí sinh là 17 giờ ngày 30/8/2025.

2. Quy định về thông báo kết quả và xác nhận nhập học

Theo Điều 21 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định thông báo kết quả và xác nhận nhập học như sau:

- Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

- Thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.

- Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định:

+ Nếu không có lý do chính đáng thì coi như thí sinh từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận;

+ Nếu do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên, cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau;

+ Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

- Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

3. Hướng dẫn tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2025

Tại Công văn 2457/BGDĐT-GDĐHnăm 2025 nêu rõ, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, sửa, xem) thông tin của thí sinh trên Hệ thống;

Theo đó, Thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2025 đường link sau đây:

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Để thực hiện các bước tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2025, thí sinh tham khảo theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Sau đó, tiến hành đăng nhập bằng cách nhập Tên đăng nhập, Mã đăng nhập và Mã xác nhận.

- Tên đăng nhập: Số CMND/CCCD/Mã định danh

- Mật khẩu: Nhập mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để đăng nhập vào Hệ thống của thí sinh. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì bạn dùng mật khẩu đã thay đổi.

Bước 2: Thí sinh truy cập vào mục "Tra cứu” ở góc trái màn hình để bắt đầu thực hiện tra cứu.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu kết quả xét tuyển sinh" để tra cứu. Lúc này, danh sách những nguyện vọng thí sinh trúng tuyển sẽ hiện ra.

Lưu ý: Nếu thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì những nguyện vọng sau đó sẽ tự động chuyển sang trạng thái trượt.

Ngoài, trang web của Bộ GD&ĐT nêu trên, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển đại học năm 2025 trên website của trường đại học thí sinh đã đăng ký nguyện vọng.

