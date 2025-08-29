Những ngày cuối tháng 8/2025 ghi nhận hàng loạt bước đi chiến lược của Đà Nẵng nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm tài chính quốc tế.

Quy tụ tinh hoa và ‘phát súng’ tiên phong từ Sandbox FinTech

Ngày 22/8/2025, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng quy tụ các chuyên gia hàng đầu và đặc biệt là sự góp mặt của các doanh nhân "cỡ bự" trong lĩnh vực công nghệ và tài chính Việt Nam như ông Trương Gia Bình (Chủ tịch Tập đoàn FPT), ông Nguyễn Trung Chính (Chủ tịch Tập đoàn CMC), ông Nguyễn Tử Quảng (Tổng Giám đốc BKAV) và ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI).

Ngay sau đó, vào ngày 26/8/2025, UBND TP. Đà Nẵng cấp phép cho dự án Basal Pay tham gia thử nghiệm trong khuôn khổ sandbox FinTech. Đây là một ứng dụng do Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions phát triển, sử dụng công nghệ blockchain để giải quyết bài toán chuyển khoản nội địa cho khách du lịch nước ngoài.

Ông Lê Anh Quốc, Giám đốc điều hành CTCP AlphaTrue Solutions, giới thiệu dự án Basal Pay

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải pháp được thiết kế tích hợp chuẩn Travel Rule của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) được triển khai trong hành lang pháp lý rõ ràng, tuân thủ các yêu cầu quốc tế về minh bạch giao dịch và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Basal Pay do Công ty Cổ phần (CTCP) AlphaTrue Solutions phát triển, nhằm giải quyết điểm nghẽn trong giao dịch quy đổi của khách nước ngoài. Thay vì qua nhiều lớp trung gian, người dùng có thể chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại chỉ trong vài giây, với chi phí thấp hơn khoảng 30% so với phương thức truyền thống.

Lộ trình thử nghiệm kéo dài 36 tháng, gồm năm giai đoạn từ xây dựng nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng quy mô, đánh giá đến triển khai chính thức. Toàn bộ quá trình được Sở Khoa học và Công nghệ cùng chính quyền TP. Đà Nẵng giám sát, nhằm bảo đảm tuân thủ pháp lý và đánh giá khả năng tích hợp blockchain với hệ thống tài chính truyền thống.

Sức nóng tiếp tục gia tăng khi vào ngày 28/8, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025 (DFTW 2025), thành phố đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tether Operations - tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực tài sản số.

UBND TP. Đà Nẵng ký kết Biên bản ghi nhớ với Tether Operations cùng các đối tác quốc tế tại Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2025.

Thỏa thuận này tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain để tăng cường hạ tầng kỹ thuật số và mở ra các mô hình tiếp cận tài chính phi tập trung mới.

Cùng ngày, buổi làm việc đầu tiên của Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đã diễn ra, chỉ ít ngày sau khi được thành lập vào 22/8.

“ Cái gì khó nhất, Đà Nẵng sẵn sàng làm"

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh cuộc họp nhằm lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng về hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế theo hướng phân định rõ định hướng phát triển Trung tâm tài chính tại TP. Đà Nẵng và tại TP. Hồ Chí Minh cùng các nội dung liên quan.

Góp ý tại cuộc họp, TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Chính phủ đánh giá cao Dự thảo Nghị định đã bám sát vào Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông đề nghị Nghị định cần bổ sung tính gắn kết của Trung tâm tài chính Đà Nẵng với các lĩnh vực mới và mang tính thử nghiệm cao như tài sản số, Sở giao dịch hàng hóa phái sinh, và thị trường tín chỉ carbon, vốn là những lợi thế mà Đà Nẵng có thể đi đầu.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố cũng được ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đánh giá rất cao, khẳng định quyết tâm của Đà Nẵng để trở thành một trong hai địa phương phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị sau cuộc họp trực tiếp, các thành viên hội đồng sẽ lập các nhóm chuyên gia thảo luận trực tuyến để linh hoạt và kịp thời đóng góp ý kiến tư vấn đề mặt cơ chế, chính sách trong Dự thảo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP. Đà Nẵng mong muốn các chuyên gia, thành viên Hội đồng với uy tín của mình sẽ giúp TP. Đà Nẵng trong việc kết nối với các nhà đầu tư, các định chế tài chính.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp

Đặc biệt, theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực.

“Vì vậy, TP. Đà Nẵng mong muốn các thành viên Hội đồng Tư vấn sẽ giới thiệu cho thành phố những nhân lực có chất lượng, nhất là nguồn nhân lực làm việc ở cơ quan quản lý, vận hành Trung tâm tài chính ” - ông Nguyễn Văn Quảng nói - “Nhân sự chất lượng cao sẽ là yếu tố quyết định đến sự thành bại của Trung tâm tài chính. Cơ chế có thể làm ra được, nhưng con người thì không”.

Ông Quảng cũng nhấn mạnh: " Đà Nẵng sẵn sàng làm những việc mới, những điều chưa ai làm. Cái gì khó nhất hiện nay thì Đà Nẵng sẵn sàng làm" . Ví dụ thí điểm về tài sản số, Sở giao dịch hàng hóa phái sinh hay cơ chế giao dịch tín chỉ carbon.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy đã chỉ ra hai nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp để hoàn thiện, trình được Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính. Trong nghị định này có phải làm rõ sự khác biệt và định hướng phát triển riêng của Trung tâm tài chính Đà Nẵng so với TP. Hồ Chí Minh, tránh sự chồng chéo.

"Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng sẽ phải gắn với Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đà Nẵng có Khu thương mại tự do duy nhất cả nước (ở thời điểm hiện tại). Đây là lợi thế cạnh tranh và là sự khác biệt cần làm rõ khi phân định Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng với tại TP. Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Văn Quảng lưu ý.

Thứ hai, thành phố sẽ tập trung xây dựng một cơ quan điều hành Trung tâm tài chính vừa có thẩm quyền, vừa đảm bảo tính linh hoạt để tạo dựng niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư.