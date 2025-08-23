Từ “điểm chạm nhỏ” đến hệ sinh thái toàn diện của Tasco

Đứng thứ 5 trong danh sách những nhà bán lẻ có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước (số liệu thực nộp 2024) do CafeF thực hiện, Tasco hiện phân phối 16 thương hiệu xe thông qua hệ thống khoảng 150 showroom trên cả nước, đồng thời có những bước đi đáng chú ý để phát triển ở cả thượng nguồn lẫn hạ nguồn ngành xe trong những năm gần đây.

Chinh phục khách hàng từ những “điểm chạm nhỏ”

Ra đời với tư cách là một nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng của Tasco, song thời gian qua, nhiều khách hàng mua xe Geely và Lynk & Co (2 thương hiệu mà Tasco là nhà phân phối chính thức ) bắt đầu thấy logo Carpla Service phủ khắp các xưởng dịch vụ của 2 thương hiệu này. Đây chính là mô hình mới cho các xưởng dịch vụ đang được Tasco áp dụng trong hệ thống.

Một xưởng dịch vụ Carpla thuộc hệ thống Tasco.

Không dừng lại ở đó, gần đây, trên các kênh chính thức của mình, Carpla Service còn rầm rộ tuyển dụng các vị trí cho dự án Hệ thống rửa xe tự động, bắt đầu là trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, sau đó sẽ triển khai tại các tỉnh thành khác trên cả nước. Trước đó là việc tuyển dụng các vị trí lái xe cứu hộ cho các xưởng dịch vụ trên toàn quốc.

Những động thái này không chỉ cho thấy định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh ở hạ nguồn chuỗi phân phối, mà còn hiện thực hóa tuyên bố của Chủ tịch HĐQT Tasco - ông Vũ Đình Độ tại ĐHCĐ năm nay: “Khách hàng khi sử dụng xe ô tô thì nhu cầu thường xuyên nhất là rửa xe... rửa xe chính là một điểm chạm quan trọng với khách hàng”. Chính từ những điểm chạm tưởng chừng nhỏ này, Tasco sẽ có cơ hội xây dựng lòng trung thành và sự gắn bó với khách hàng.

Vị này cũng khẳng định, việc tích hợp theo chiều dọc sẽ không thể khả thi nếu thiếu một nền tảng số xuyên suốt, cho phép liên kết các đối tác dịch vụ cứu hộ, sửa chữa… trên toàn quốc. Và bản thân Tasco cũng đang sở hữu một hạ tầng như thế.

Hạ tầng giao thông thông minh

Song song với mảng ô tô, Tasco phát triển mạnh mẽ lĩnh vực hạ tầng giao thông thông minh thông qua công ty thành viên VETC. Hiện nay, VETC chiếm 75% thị phần ETC với mạng lưới kết nối 126 trạm thu phí, 711 làn đường cao tốc, phục vụ hơn 3,7 triệu khách hàng sở hữu xe ô tô và xử lý khoảng 2 triệu giao dịch/ngày.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính Phủ, từ ngày 1/10/2025, mọi chủ xe bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông thay cho tài khoản ETC truyền thống khi qua trạm thu phí. Đây là bước tiến quan trọng giúp việc quản lý giao thông trở chặt chẽ và minh bạch, mở đường cho đô thị thông minh phát triển. Ngoài những ưu điểm liên quan đến quản lý Nhà nước, riêng với VETC cũng như các nhà cung cấp dịch vụ khác, chính sách này còn mở ra những cơ hội kinh doanh mới mẻ.

VETC đang nghiên cứu và phát triển các dịch vụ ứng dụng thông minh, mang đến trải nghiệm thuận tiện, tối ưu cho người dùng.

Không dừng lại ở thu phí đường bộ, thông qua ứng dụng VETC, Tasco còn có thể hợp tác triển khai nhiều dịch vụ khác như thu phí sạc xe điện tại các đại lý ô tô, phát triển hàng trăm bãi đỗ xe không tiền mặt, tích hợp thanh toán qua các ví điện tử. Giờ đây, VETC không chỉ là "ví tiền lẻ" cho giao thông mà còn là nền tảng để kết nối và phục vụ khách hàng trọn vòng đời sử dụng xe.

Có thể thấy Tasco đang vận hành một hệ sinh thái đa chiều độc đáo, kết nối chặt chẽ giữa thị trường ô tô và hạ tầng giao thông thông minh. Với mô hình tích hợp “One Tasco”, công ty không chỉ mở rộng quy mô kinh doanh mà còn tiên phong kiến tạo những trải nghiệm di chuyển thông minh, xanh và bền vững. Họ cũng đang cùng với đối tác chiến lược là Geely - một tên tuổi hàng đầu của ngành ô tô thế giới, theo đuổi dự án xây dựng nhà máy lắp ráp (CKD) tại Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng nhanh, cùng xu hướng đô thị hóa và chuyển đổi số quốc gia, Tasco đang ở vị thế thuận lợi để nắm bắt cơ hội bứt phá, hướng đến kiến tạo sư tiên phong, góp phần định hình tương lai di chuyển thông minh tại Việt Nam.