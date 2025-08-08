Tự doanh CTCK bất ngờ trở lại "gom" cổ phiếu trong phiên cuối tuần 8/8

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 8/8 ghi nhận những nhịp giằng co quanh mốc tham chiếu khi nhóm vốn hóa lớn điều chỉnh. Gần về cuối phiên, chỉ số có tín hiệu hồi phục và lấy lại xanh. Đóng cửa, VN-Index tăng 3,14 điểm, tương đương 0,2% lên 1.584,95. Giao dịch khối ngoại ﻿lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 803 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Ngược chiều, tự doanh CTCK trở lại mua ròng với giá trị 150 tỷ đồng trên sàn HoSE.

Cụ thể, mã FUEVFVND được mua ròng mạnh nhất với giá trị 65 tỷ đồng, theo sau là FPT (36 tỷ) và E1VFVN30 (30 tỷ đồng). Một số mã khác như MSN, KDH, HSG, VNM, REE, SHB và VCI cũng được khối CTCK mua ròng với giá trị từ 15–27 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại VPB với giá trị 74 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (43 tỷ) và VHC (23 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như TCB (14 tỷ), PNJ (9 tỷ), VTP (8 tỷ), DRC (7 tỷ), OGC (6 tỷ), PAC (5 tỷ) và CTR (4 tỷ đồng).