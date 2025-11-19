Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tự doanh CTCK giảm đà bán ròng trong phiên 19/11, ngược chiều gom mạnh một cổ phiếu xây dựng

19-11-2025 - 18:30 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK giảm đà bán ròng trong phiên 19/11, ngược chiều gom mạnh một cổ phiếu xây dựng

Tự doanh CTCK bán ròng 19 tỷ trên HOSE.

Thị trường đã bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn trong phiên 19/11, VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.650 điểm với thanh khoản tăng. Áp lực bán tiếp tục gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, đóng cửa VN-Index giảm 10,92 điểm (-0,66%) về mức 1.649,00 điểm. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp tục bán ròng 716 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK bán ròng 19 tỷ trên HOSE.

Tự doanh CTCK giảm đà bán ròng trong phiên 19/11, ngược chiều gom mạnh một cổ phiếu xây dựng- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại ACB với giá trị -48 tỷ đồng, tiếp theo là SGT (-32 tỷ), HAG (-17 tỷ), FRT (-13 tỷ) và HDB (-11 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như HPG (-11 tỷ), FPT (-11 tỷ), OCB (-10 tỷ), VJC (-10 tỷ) và TCB (-9 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, CII được mua ròng mạnh nhất với giá trị 67 tỷ đồng. Theo sau là MWG (30 tỷ), POW (18 tỷ), VNM (16 tỷ), DGC (15 tỷ), RYG (11 tỷ), VPB (9 tỷ), VIB (9 tỷ), MSN (5 tỷ) và MBB (3 tỷ đồng).

