Từ đối thủ giờ thành bạn: Apple được cho là sẽ sử dụng Gemini để nâng cấp Siri vào năm sau

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đang hoàn tất các thỏa thuận với Google để sử dụng một phiên bản tùy chỉnh của mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini nhằm tăng cường sức mạnh cho Siri thế hệ mới, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực nâng cấp toàn diện trợ lý ảo của hãng sau nhiều năm bị đánh giá là thụt lùi so với các đối thủ.

Mặc dù Siri mới vẫn sẽ dựa trên một phần các mô hình do chính Apple phát triển, nhưng những chức năng cốt lõi như "tóm tắt" và "lập kế hoạch" của Siri sẽ được xử lý bởi Gemini trên hệ thống máy chủ của Apple. Hai tính năng này giúp Siri tổng hợp thông tin, phân tích ngữ cảnh và ra quyết định thực hiện các tác vụ phức tạp thay người dùng.

Bloomberg cho biết, Apple sẽ trả cho Google khoảng 1 tỷ USD mỗi năm, tương đương gần 26.400 tỷ đồng, để được sử dụng công nghệ này. Dù con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với khoản chi phí Google phải trả để giữ vị trí công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone, nhưng đây là một trong những hợp tác đáng chú ý nhất giữa hai gã khổng lồ công nghệ từng nhiều lần đối đầu trong lĩnh vực phần mềm.

Thỏa thuận này sẽ không được quảng bá rầm rộ. Nguồn tin nội bộ cho biết Apple vẫn có kế hoạch dần thay thế Gemini bằng mô hình riêng của mình trong tương lai gần. Hãng đang phát triển một mô hình AI "một nghìn tỷ tham số" đặt mục tiêu triển khai cho người dùng sớm nhất vào năm sau.

Được biết, Siri thế hệ mới nằm trong dự án Apple Intelligence - nền tảng AI tích hợp sâu vào hệ sinh thái của hãng. Siri hiện có thể sử dụng ChatGPT cho một số yêu cầu đặc biệt, và việc tích hợp Gemini sẽ giúp mở rộng đáng kể khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tóm tắt nội dung và điều phối ứng dụng.

Theo Bloomberg, sau khi Siri bị trì hoãn sang năm 2025, Apple đã phải tìm kiếm đối tác để tăng tốc tiến độ. Ngoài Google, hãng từng cân nhắc hợp tác với Anthropic và OpenAI trước khi chọn Gemini. Thỏa thuận yêu cầu Google phải tạo ra phiên bản Gemini hoạt động an toàn trên hạ tầng máy chủ riêng của Apple, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật của hãng.

Sự kết hợp giữa Apple và Google - hai đối thủ truyền thống - cho thấy sức ép ngày càng lớn trong cuộc đua AI toàn cầu, khi các hãng công nghệ buộc phải hợp tác để không bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.