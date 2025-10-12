Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tủ đông, tủ mát Trung Quốc khó "đấu" hàng Việt

12-10-2025 - 08:36 AM | Thị trường

Sản phẩm tủ đông, máy lọc nước thường có công nghệ đơn giản nên hàng Việt Nam có thể cạnh tranh được với công xưởng sản xuất lớn như Trung Quốc

Trong khi nhiều nhóm hàng điện máy đang bị sản phẩm nhập khẩu - nhất là từ Trung Quốc - lấn át thì phân khúc tủ đông, tủ mát và máy lọc nước lại là "lãnh địa" vững chắc của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ghi nhận tại các hệ thống siêu thị điện máy, hầu hết sản phẩm tủ đông, tủ mát được bày bán đều mang thương hiệu Việt như Sanaky, Alaska, Darling, Kangaroo... Với giá bán phù hợp nhờ chủ động được một phần linh kiện và lắp ráp tại chỗ, mạng lưới phân phối rộng khắp cùng dịch vụ hậu mãi tốt, các hãng điện máy trong nước có lợi thế ở sân nhà.

Các hệ thống bán lẻ thừa nhận người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên thương hiệu quen thuộc, thuận tiện sửa chữa và bảo hành. Trong khi đó, hàng Trung Quốc đa phần không có nguồn gốc rõ ràng hoặc thương hiệu không nổi tiếng nên khó cạnh tranh ngay cả khi giá rẻ hơn.

Tủ đông, tủ mát Trung Quốc khó "đấu" hàng Việt- Ảnh 1.

Mặt hàng tủ đông thương hiệu Việt phủ sóng các siêu thị bán lẻ điện máy

Ông Hà Đức Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Điện tử - Điện lạnh Darling, cho biết sản phẩm tủ đông, tủ mát thương hiệu Darling là 2 mặt hàng chiến lược của công ty. "Hàng Trung Quốc được hưởng thuế nhập khẩu 0% nhưng chi phí vận chuyển cao, giá bán chỉ tương đương hàng Việt. Chưa kể, hàng Trung Quốc được sản xuất chung cho các thị trường trên thế giới, còn sản phẩm của doanh nghiệp trong nước như Darling trang bị nhiều tính năng phù hợp với người Việt" - ông Hùng nêu rõ.

Theo đại diện hãng Karofi, người tiêu dùng tin tưởng sản phẩm trong nước bởi chất lượng được kiểm chứng trong nhiều năm qua. Bản thân Karofi đã ứng dụng công nghệ tiên tiến để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giúp sản lượng tiêu thụ mỗi năm đều tăng.

Theo các chuyên gia, sản phẩm tủ đông, máy lọc nước thường có công nghệ đơn giản nên hàng Việt Nam có thể cạnh tranh được với công xưởng sản xuất lớn như Trung Quốc. Tuy nhiên, để giữ vững "ngôi vương", các doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào công nghệ, thiết kế, nhất là khả năng tiết kiệm điện. 

Theo G.Hưng

Người lao động

