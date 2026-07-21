Từ du lịch đến đầu tư, thị trường bất động sản Phan Thiết liên tục đón tin vui

Điểm đến đầu tư mới

Nhắc đến bất động sản Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), người ta nhắc đến một khu vực hội tụ nhiều lợi thế cùng lúc. Không dừng ở điểm đến du lịch, nơi đây đang trở thành điểm đến đầu tư mới, thu hút dòng vốn với các đòn bẩy hạ tầng, kinh tế. Trong đó, đáng chú ý nhất là sân bay Phan Thiết đã khởi công, các tuyến cao tốc “thông lối” vào TP. Hồ Chí Minh và nguồn khách du lịch vẫn không ngừng tăng trưởng.

Sau giai đoạn trầm lắng, bất động sản nghỉ dưỡng đang có những tín hiệu phục hồi rõ nét, nhất là sự cải thiện của hạ tầng giao thông. Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Cấp cao Savills Hotels khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện là một trong những thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng nhanh nhất khu vực, với công suất phòng và giá phòng bình quân liên tục cải thiện nhờ lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Chỉ trong quý I/2026, Việt Nam đón khoảng 6,76 triệu lượt khách quốc tế, tăng 12,4% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt khoảng 37 triệu lượt, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 267.000 tỷ đồng. Cùng với đó, World Bank dự báo tầng lớp trung lưu Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng, tạo nguồn cầu dài hạn cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng và ngôi nhà thứ hai.

Trong bức tranh ấy, Phan Thiết nổi lên như một điểm sáng nhờ lợi thế hạ tầng. Phải kể đến việc sân bay Phan Thiết khởi công và hoàn thành năm 2027 không chỉ là cú hích hạ tầng, mà còn là đòn bẩy chiến lược thay đổi cục diện toàn bộ thị trường nghỉ dưỡng trong vòng 5-10 năm tới. Trước đây, khách du lịch phải mất 2 chặng gồm bay từ TP. Hồ Chí Minh và di chuyển ô tô đi Phan Thiết, Mũi Né. Khi sân bay Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển sẽ thay đổi hoàn toàn: Từ Hà Nội đi Phan Thiết chỉ khoảng 2 giờ bay, các thị trường quốc tế có thể bay thẳng và du lịch cuối tuần từ các thành phố lớn dự báo tăng mạnh.

Cùng với đó, đường ven biển Phan Thiết và cầu vượt sông Cà Ty - Phú Hài đang đẩy mạnh đầu tư hình thành trục giao thông chiến lược kết nối khu vực ven biển phía Đông TP. Hồ Chí Minh. Hay, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào vận hành từ năm 2023 đã cải thiện đáng kể khả năng kết nối, tạo điều kiện thu hút dòng khách từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hạ tầng hoàn thiện kéo theo sự gia tăng của các dự án quy mô lớn và thương hiệu khách sạn quốc tế, từng bước nâng cấp hệ sinh thái du lịch và lưu trú tại địa phương.

Theo nhiều chuyên gia, giai đoạn 2026-2027 sẽ là thời điểm bản lề để thị trường Mũi Né - Phan Thiết bước vào chu kỳ phát triển tiếp theo. Hạ tầng được xem là nền tảng để Phan Thiết chuyển mình từ một điểm đến du lịch giàu tiềm năng trở thành một điểm đến đầu tư trong chu kỳ mới.

Dòng tiền chọn lọc

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, mô hình Branded Residences (bất động sản gắn với thương hiệu vận hành quốc tế) trở thành xu hướng dẫn dắt thị trường. Theo Savills Global Branded Residences Report, các dự án thuộc phân khúc này thường ghi nhận mức giá bán cao hơn khoảng 30-35% so với các sản phẩm cùng phân khúc nhờ lợi thế về chất lượng vận hành, trải nghiệm dịch vụ và khả năng khai thác lâu dài.

Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Thực tế cho thấy, những dự án được phát triển cùng các thương hiệu vận hành quốc tế không chỉ nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ mà còn tạo lợi thế trong việc thu hút dòng khách có khả năng chi tiêu cao, duy trì hiệu suất khai thác và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Regent Phu Quoc là một ví dụ điển hình. Được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của thương hiệu Regent Hotels & Resorts, Regent Phu Quoc nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang. Đồng thời cho thấy vai trò của đơn vị quốc tế trong việc kiến tạo trải nghiệm lưu trú, nâng cao hiệu quả khai thác và củng cố giá trị bất động sản.

Đây cũng là "mảnh ghép" mà Phan Thiết đang dần hoàn thiện. Dù sở hữu lợi thế về thiên nhiên, hạ tầng và lượng khách du lịch ổn định, nhưng nguồn cung các dự án nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn vận hành quốc tế tại địa phương còn khá hạn chế.

Khi nhà đầu tư ngày càng ưu tiên giá trị thực thì những dự án được quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch, được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng tạo dòng tiền bền vững sẽ là có nhiều lợi thế trong chu kỳ tăng trưởng mới. Một trong những dự án đang theo đuổi định hướng này phải kể đến Costamigo Phan Thiết do Eras Land phát triển.

Toạ lạc trên trục đường ven biển DT719 (Xã Tiến Thành, Tỉnh Lâm Đồng), Costamigo Phan Thiết trải dọc hơn 600 m bờ biển riêng tư, nổi bật với 96 biệt thự và 5 cụm shoptel được cây dựng trên quy mô khu đất 12,54 ha - một trong những quỹ đất ven biển hiếm hoi còn lại tại cửa ngõ Phan Thiết. Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh, cảnh quan mở và trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư. Hệ thống biệt thự, shoptel cùng chuỗi tiện ích, dịch vụ được phát triển theo định hướng khu nghỉ dưỡng cao cấp, hướng đến nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác lâu dài.

Điểm nhấn của Costamigo Phan Thiết còn nằm ở chiến lược vận hành khi được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn của Best Western - thương hiệu lâu đời quản lý khách sạn quốc tế 5 sao với mạng lưới hàng nghìn khách sạn trên toàn cầu. Sự tham gia của đơn vị vận hành quốc tế kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng khả năng thu hút dòng khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo nền tảng khai thác hiệu quả và bền vững.

Có thể thấy, ngoài lợi thế kết nối tốt với TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế thì Phan Thiết đang là khu vực hội tụ nhiều lợi thế: khí hậu, cảnh quan, dư địa đất đai và định hướng phát triển du lịch – nghỉ dưỡng – đô thị sinh thái. Theo đó, cơ hội nằm ở những dự án được phát triển bài bản, tôn trọng giá trị tự nhiên và văn hóa bản địa, hướng đến nhu cầu ở thực kết hợp nghỉ dưỡng dài ngày, thay vì các mô hình phát triển manh mún, ngắn hạn. Đây là thị trường cần tầm nhìn dài hạn và sự chọn lọc kỹ lưỡng để trở thành tâm điểm phát triển mới trong tương lai.

Xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư, khi dòng tiền dần chuyển sang các sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng nằm trong khu đô thị quy mô, đã hình thành, đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng và khả năng vận hành.

Theo đánh giá của các chuyên gia, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển trong năm 2026 sẽ không tăng trưởng đại trà, mà bước vào giai đoạn chọn lọc, tập trung vào các dự án sở hữu vị trí biển khác biệt và đã sẵn sàng đưa vào khai thác.

Thị trường đang chuyển dịch từ phát triển theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, khi người mua chú trọng nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế, mức độ riêng tư và giá trị sử dụng dài hạn. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất và kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, thay vì chạy theo những biến động ngắn hạn, nhà đầu tư ưu tiên đường dài và sự bền vững. Đây được xem là xu hướng cân bằng lợi nhuận - rủi ro trong chu kỳ phát triển mới.