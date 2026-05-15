Tử hình Cao Văn Hùng SN 1973

Theo Huỳnh Duy | 15-05-2026 - 22:31 PM | Xã hội

Cao Văn Hùng là kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội.

Sau nhiều lần hoãn tòa, ngày 15/5/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã chính thức tuyên mức án cao nhất đối với Cao Văn Hùng (SN 1973) về hai tội danh "Giết người" và "Hủy hoại tài sản", VTV News đưa tin.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ và coi thường tính mạng con người. Dù Hùng đã ra đầu thú và thành khẩn khai báo, nhưng với nhân thân xấu (có tiền án cướp và trộm cắp) cùng hậu quả tàn khốc không thể bù đắp, tòa quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi xã hội để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

Theo cáo trạng mà tờ VnExpress đăng tải, vụ việc bắt nguồn từ những va chạm nhỏ nhặt vào cuối năm 2024. Sau khi bị hành hung tại một quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng vì không có tiền thanh toán, Cao Văn Hùng nảy sinh ý định trả thù. Tối ngày 18/12/2024, đối tượng mua xăng đổ vào xô nhựa, mang đến tưới trước cửa quán và châm lửa đốt trong lúc bên trong có 16 người đang có mặt.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội không chỉ thiêu rụi quán cà phê mà còn lan sang nhà xưởng lân cận, gây ra hậu quả tàn khốc:

Về người: 11 nạn nhân tử vong, 4 người khác bị thương.

Về tài sản: Thiêu rụi 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều máy móc, thiết bị với tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Đưa tin từ phiên tòa, VTV News cho biết dù bị cáo bào chữa rằng chỉ có ý định đe dọa chứ không muốn giết người, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác bỏ luận điểm này. Cơ quan xét xử nhận định Hùng hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm khi đổ lượng lớn xăng tại nơi đông người nhưng vẫn quyết liệt thực hiện hành vi đến cùng.

Đáng chú ý, Cao Văn Hùng là đối tượng có nhân thân xấu với tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Hành vi lần này thể hiện tính chất côn đồ, liều lĩnh và không còn khả năng cải tạo. Cho đến thời điểm xét xử, bị cáo vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào cho gia đình các nạn nhân.

