Tử hình Phạm Văn Sơn SN 2000

Ngày 13/7, báo Thái Nguyên đưa tin Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Văn Sơn (sinh năm 2000, ngụ tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ) về các tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của nhiều người và gây phẫn nộ trong dư luận. Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tòa đã quyết định tuyên phạt Phạm Văn Sơn mức án tử hình về tội Giết người; 6 năm tù về tội Cướp tài sản; 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung dành cho bị cáo là Tử hình , đồng thời buộc Sơn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân số tiền 657 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án mà VOV đăng tải, xuất phát từ những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm và nghi ngờ người vợ chưa cưới của mình là chị Nguyễn Thị T. (trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc) có mối quan hệ ngoài luồng với người khác, trưa ngày 7/5/2025, Phạm Văn Sơn đã thủ sẵn một con dao rồi tìm đến nhà chị T. để giải quyết.

Tại đây, Sơn đã xảy ra tranh cãi, xích mích gay gắt với bà Hoàng Thị H. (mẹ ruột của chị T.). Trong cơn giận dữ mất kiểm soát, đối tượng đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, người và chân tay của bà H. Sự việc khiến nạn nhân bị thương tích vô cùng nghiêm trọng và đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đưa đi cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, ngay lúc Sơn đang gây án thì ông Nông Văn S. (sinh năm 1976, trú cùng xóm Nà Ca) tình cờ đi vào nhà bà H. chơi. Để bịt đầu mối và thể hiện tính côn đồ, Sơn tiếp tục vung dao chém ông S. khiến nạn nhân gục xuống và tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi ra tay tàn độc sát hại hai nạn nhân, Phạm Văn Sơn đã nhanh chóng cướp chiếc xe máy của người bị hại tại hiện trường để làm phương tiện tẩu thoát. Đối tượng di chuyển về nhà riêng của mình tại xóm Ấp Chè, xã Văn Hán rồi đóng cửa cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo về vụ thảm án, lực lượng chức năng đã lập tức bao vây áp sát và nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng trước khi hắn kịp gây thêm nguy hiểm.