Từ hôm nay (7/9), toàn bộ người dân, đặc biệt những người tại 24 xã, phường thuộc vùng quy hoạch đô thị sông Hồng cần lưu ý thông tin sau

Theo Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 05/9/2026 của Thành ủy Hà Nội, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội và bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định.

Đồng thời, thiết lập cơ chế thông tin, giải đáp, đối thoại công khai, minh bạch, phản hồi hai chiều giữa chính quyền và người dân; lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt các hộ dân trong phạm vi bị ảnh hưởng của Dự án và có phản hồi nhanh, cụ thể, chính xác từ cơ quan chức năng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, đối thoại và công khai thông tin được xác định là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, đồng thời chủ động định hướng dư luận, hạn chế thông tin sai sự thật, xuyên tạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

Theo Kế hoạch số 176/KH-SXD ngày 05/9/2026 của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác lấy ý kiến được thực hiện theo hai giai đoạn: Lấy ý kiến trong giai đoạn lập quy hoạch (do Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc tổ chức) và lấy ý kiến trong giai đoạn thẩm định quy hoạch (do Sở Xây dựng chủ trì).

Đợt lấy ý kiến lần này hướng tới mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác tuyên truyền và lấy ý kiến tập trung ưu tiên tới các hộ gia đình, cá nhân chịu tác động trực tiếp của dự án tại 24 xã, phường.

Trong đó, gồm 16 địa phương nằm trong ranh giới quy hoạch như: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Thanh Trì, Mê Linh... và 8 địa phương thuộc vùng ảnh hưởng như Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở, Yên Lãng.

﻿Người dân sẽ có 20 ngày để đóng góp ý kiến

Dự kiến, hồ sơ quy hoạch sẽ được công bố chính thức từ ngày 7/9/2026. Thời gian tổ chức lấy ý kiến Nhân dân diễn ra trong vòng 20 ngày kể từ khi đăng tải và công khai nội dung.﻿

Quá trình này được triển khai đồng bộ qua 4 giai đoạn, từ khâu chuẩn bị tài liệu dữ liệu dùng chung, công bố lấy ý kiến, đẩy mạnh cao điểm thông tin cho đến khi tổng hợp, giải trình và công khai kết quả tiếp thu.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia đóng góp trí tuệ, Thành phố triển khai đa dạng cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.

Ở cấp cơ sở, hồ sơ bản đồ quy hoạch kèm phiếu góp ý sẽ được niêm yết, trưng bày công khai tại trụ sở UBND các xã, phường và điểm sinh hoạt cộng đồng.

Trên môi trường số, người dân có thể truy cập, nghiên cứu hồ sơ và gửi phiếu ý kiến điện tử qua Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, ứng dụng iHanoi cũng như trang thông tin của các địa phương.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ tổ chức chuỗi Hội nghị trực tuyến tiếp nhận và giải đáp trực tiếp ý kiến Nhân dân (dự kiến vào các ngày 11, 17 và 25/9/2026) kết nối từ điểm cầu UBND Thành phố tới 126 xã, phường.

Nội dung trọng tâm được thông tin và lấy ý kiến bao gồm cơ sở pháp lý, thực tiễn, định hướng phát triển không gian cảnh quan, hạ tầng, cùng các giải pháp phát huy giá trị sinh thái, văn hóa sông Hồng. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ thông tin công khai về những nguyên tắc, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ổn định sinh kế cho người dân.

Sau giai đoạn lấy ý kiến lập quy hoạch, việc lấy ý kiến tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn thẩm định quy hoạch.

Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì, lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương, sở, ngành có liên quan của thành phố; các tổ chức, chuyên gia và thành viên Hội đồng Thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch, Quy hoạch đô thị và nông thôn TP. Hà Nội.

Các cơ quan quản lý nhà nước được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ; các tổ chức, chuyên gia cho ý kiến trong thời hạn 15 ngày. Thành phố sẽ tổ chức Hội nghị Hội đồng Thẩm định theo quy trình.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuyên môn, tổ chức trưng bày, niêm yết hồ sơ và đăng tải thông tin quy hoạch trên các trang thông tin điện tử. Đơn vị này cũng phối hợp tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định, phê duyệt.

UBND 24 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ tại địa phương; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư và gửi về Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc.

Các phường, xã còn lại trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử, thông báo về hội nghị trực tuyến và phối hợp cung cấp thông tin đến các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư có liên quan.

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, thể hiện tinh thần cầu thị, dân chủ, công khai, minh bạch của TP. Hà Nội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch.