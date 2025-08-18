Từ kẻ vô danh đến 'hắc mã' ngành xe điện Trung Quốc: Startup 10 năm tuổi bất ngờ báo lãi, tự tay phát triển, sản xuất tất cả

Trong bối cảnh cuộc đua xe điện (EV) tại Trung Quốc bùng nổ, ít thương hiệu nào nổi bật bằng Leapmotor — startup xe điện ra đời năm 2015 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đến năm 2025, Leapmotor đã vươn lên trở thành nhà sản xuất EV mới hàng đầu trong số các hãng khởi nghiệp, vươn mình mạnh mẽ từ một tay chơi ngách thành “hắc mã” được chú ý toàn cầu.

Trong nửa đầu năm 2025, Leapmotor ghi nhận mức tăng trưởng ngoạn mục về doanh số, giao hơn 221.664 xe, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2024, dẫn đầu nhóm NEV (New Energy Vehicle) startup tại Trung Quốc. Riêng tháng 6/2025, công ty giao 48.006 xe, tăng đến 138% so với cùng kỳ năm trước và tạo kỷ lục doanh số cao nhất trong một tháng. Tổng kết năm 2024, Leapmotor đạt lượng giao 293.724 xe, gấp đôi lượng xe hồi 2023, thể hiện đà tăng trưởng vững bền thay vì bước nhảy nhất thời.

Chưa dừng lại ở Trung Quốc, Leapmotor đang trên đà ghi dấu ấn toàn cầu. Giá cổ phiếu tại sàn Hong Kong đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm, vượt xa các đối thủ như XPeng hay Xiaomi. Hãng này trước đó cũng chính thức báo lãi trong quý IV/2024 – sớm hơn một năm so với dự kiến, sau chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2019.

Nhà sản xuất hiện đã điều chỉnh mục tiêu năm 2025 lên mức doanh số 500.000 chiếc, từ mức khoảng 290.000 chiếc năm trước đó. Sự thành công chủ yếu được xây dựng dựa trên nền tảng chiến lược R&D mạnh, sản xuất linh kiện nội bộ và cấu trúc chi phí thấp. Hãng khai thác sâu nền tảng điện – phần mềm do đồng sáng lập Zhu Jiangming dẫn dắt, nhờ đó tối ưu hóa chuỗi cung ứng và phát triển các nền tảng như LEAP3.5.

Từ năm 2024, thông qua liên danh với tập đoàn Stellantis, Leapmotor đã mở rộng sang thị trường châu Âu. Các mẫu xe như T03 và C10 được phân phối ở châu Âu từ năm 2024, trong khi mẫu B10 ra mắt toàn cầu tại Paris Motor Show năm 2024. Đáng chú ý, Leapmotor còn đạt thỏa thuận cung cấp nền tảng EV cho thương hiệu lịch sử Hongqi và đang đàm phán với Ferrari, cho thấy năng lực sản xuất nền tảng công nghệ có sức hút mạnh mẽ.

“Việc đẩy mạnh xuất khẩu và kiếm thêm doanh thu từ phần mềm có thể trở thành động lực trong ngắn hạn, giúp Leapmotor nhanh chóng chuyển mình từ một hãng xe chỉ bán trong nước thành thương hiệu xe điện toàn cầu có khả năng phát triển lớn mạnh”, ông Tan, đại diện Allspring Global, nhận định.﻿

Động lực tăng trưởng mạnh của Leapmotor gắn kết với hệ sinh thái EV Trung Quốc – từ chính quyền địa phương, quỹ đầu tư vốn tới công nghệ hỗ trợ – giúp hãng tận dụng lợi thế sản xuất quy mô và chi phí thấp. Đòn bẩy đã cộng hưởng thành công với chương trình hỗ trợ mạnh của thành phố và nền tảng sản xuất nội địa năng động.

Leapmotor không chỉ là câu chuyện về tài chính. Những mẫu xe như T03 (xe đô thị nhỏ giá phải chăng) và C10 SUV có chất lượng gia công tốt hơn Tesla ở cùng mức giá. Mẫu B10 nổi bật với cảm biến LiDAR, radar và chip Qualcomm đời mới, giá rẻ nhưng vẫn cung cấp hỗ trợ ADAS ở tầm cao, mở ra khả năng xe thông minh phổ cập.

“Leapmotor gần như tự phát triển và sản xuất tất cả, ngoại trừ pin, điều này giúp họ kiểm soát chi phí tốt hơn. Chiến lược tích hợp dọc này tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các hãng phụ thuộc vào nhà cung ứng bên ngoài”, bà Rosalie Chen, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Third Bridge nhận định.﻿

Vươn ra toàn cầu, Leapmotor xuất phát từ một startup mờ nhạt thành biểu tượng tăng trưởng ngoạn mục trong làn sóng EV Trung Quốc. Thương hiệu ghi nhận mức tăng doanh số vượt trội, điều chỉnh mục tiêu lên gấp đôi và tiến tới lợi nhuận năm đầu tiên; đồng thời mở rộng toàn cầu thông qua tận dụng chuỗi cung ứng nội địa mạnh và liên minh chiến lược. Mô hình tích hợp R&D, sản xuất linh kiện nội bộ, chiến lược giá hợp lý và công nghệ hiện đại đã giúp Leapmotor trở thành ngôi sao sáng chói.

