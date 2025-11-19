Từ kỳ quan thiên nhiên đến động lực phát triển kinh tế vùng

Tập trung phát triển hạ tầng, dịch vụ

Nằm ở phía đông thành phố, đặc khu Cát Hải là vùng đất giàu tiềm năng với vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp cảng biển nước sâu, hệ thống đảo phong phú và tiềm năng phát triển mạnh về kinh tế lẫn du lịch biển.

Được ví như "trái tim xanh" của Cát Hải, sức hút của quần đảo Cát Bà xuất phát từ những giá trị di sản mang tầm vóc toàn cầu như Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2004 và Di sản thiên nhiên thế giới (kết hợp với Vịnh Hạ Long, năm 2023). Du lịch Cát Bà đang phát triển theo hướng sinh thái, cao cấp và trải nghiệm thực thụ với những sản phẩm đa dạng phục vụ du khách nghỉ dưỡng ven biển, đi du thuyền ngắm vịnh Lan Hạ, trekking Vườn quốc gia Cát Bà, trải nghiệm biển đảo cùng ngư dân bản địa…

Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án hạ tầng du lịch tại đặc khu Cát Hải với kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho đảo ngọc. Trong đó, Dự án khu du lịch dịch vụ, thương mại vịnh trung tâm Cát Bà; dự án sân golf Xuân Đám đang điều chỉnh quy hoạch; các dự án khu bến tàu, bến phà và các công trình phục vụ du lịch tại khu vực Cái Bèo, khu đô thị, du lịch và dịch vụ khoáng nóng tại xã Xuân Đám đang triển khai nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch...

Làng chài cổ Cái Bèo. Ảnh: Nguyễn Thiên Vương

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải Phạm Trí Tuyến thông tin, đặc khu Cát Hải hiện có 323 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 6.589 phòng nghỉ, trong đó 3 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 152 tàu chở tham quan, lưu trú đêm đang hoạt động trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà với 1.359 phòng nghỉ trên vịnh. Ngoài ra, còn 77 cơ sở kinh doanh dịch vụ khách du lịch, cùng nhiều hộ dân cung cấp homestay mùa cao điểm. Đây là nền tảng quan trọng để Cát Bà đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách, đặc biệt khách quốc tế - nhóm thường chuộng du lịch mùa đông.

Nhằm kịch cầu thu hút khách du lịch đến với Cát Bà vào mùa thu đông, thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Cát Bà 4 mùa, nhất là việc Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Địa phương đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch Hải Phòng trên các nền tảng số như: Truyền hình quốc tế, website, fanpage, TikTok, Instagram, Youtube… Đồng thời trọng tâm hướng tới phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch thể thao, du lịch biển đảo, kết nối với sản phẩm du lịch du thuyền nhằm mở rộng không gian, thu hút khách quốc tế, phát triển du lịch Cát Bà 4 mùa.

Lợi thế mới của Cát Bà

Với đặc thù là vùng biển, đảo, nhiệt độ ở biển Cát Bà mùa thu đông thường cao hơn so với trong đất liền 1 - 2 độ C nên không quá lạnh, bầu trời trong xanh rất thích hợp để ngắm cảnh hay tham gia những tour sinh thái mà không quá mất sức.

Du khách quốc tế tham quan Cát Hải. Ảnh Trọng Luân

Theo thông tin của Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải, trong tháng 11, Cát Bà đón hơn 201.925 lượt khách du lịch, trong đó, khách quốc tế ước đạt 105.051 lượt. Qua đó, nâng tổng số khách quốc tế đến Cát Bà từ đầu năm đến nay đạt hơn 4,33 triệu lượt, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2024 và vượt 6,2% kế hoạch năm. Tín hiệu đáng mừng là lượng khách đến Cát Bà, nhất là nhóm khách quốc tế tăng đều đặn những năm gần đây, nhất là vào mùa đông.

Điều giữ chân du khách đến với Cát Bà giữa mùa gió lạnh chính là sức hút từ hệ sinh thái rừng - biển phong phú. Rừng nguyên sinh, rạn san hô, hệ thống hang động, các áng, cùng nơi cư trú của hàng chục loài động vật, thực vật quý hiếm, đặc biệt là voọc Cát Bà chính là thế mạnh của đảo so với các khu du lịch biển tại vùng miền khác.

Mùa đông, khi nắng nhẹ và gió se lạnh, những hành trình khám phá rừng, trekking đỉnh Ngự Lâm, chèo kayak ở vịnh Lan Hạ hay ngắm hoàng hôn giữa núi đá vôi, hoặc trải nghiệm khám phá hang động đang trở thành trải nghiệm "độc lạ" với nhiều du khách khi đến với Cát Bà.

Để tăng cường thu hút du khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế đến với Cát Bà những tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó đẩy mạnh truyền thông - quảng bá - xúc tiến du lịch với cách làm mới, linh hoạt hơn.

Cụ thể, thành phố sẽ tăng cường thông tin về các chương trình, sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch; quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc sắc của không gian Hải Phòng sau sáp nhập trên các kênh truyền thông, mạng xã hội và nền tảng của doanh nghiệp, hãng hàng không...