Tủ lạnh 1 cánh hay 2 cánh để đồ tốt hơn? Chuyên gia phân tích dựa trên 3 yếu tố quan trọng

Trong căn bếp của hầu hết các gia đình hiện đại, tủ lạnh luôn được xem là một trong những thiết bị quan trọng nhất — vừa giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon, vừa giữ nhịp sinh hoạt tiện nghi mỗi ngày. Tuy nhiên, khi công nghệ ngày càng đa dạng, không ít người băn khoăn giữa việc nên chọn tủ lạnh 1 cánh nhỏ gọn hay 2 cánh hiện đại để bảo quản đồ ăn hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Theo các chuyên gia điện lạnh, sự khác biệt giữa hai dòng tủ không chỉ nằm ở kiểu dáng hay giá thành, mà còn ở 3 yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng: Dung tích, công nghệ và mức tiêu thụ điện năng.

Đâu là loại tủ lạnh tốt hơn? (Ảnh minh họa)

Dung tích: Gia đình đông người chưa chắc nên chọn tủ lớn

Nhiều người lầm tưởng tủ lạnh càng lớn thì càng tiện. Tuy nhiên, theo kỹ sư điện lạnh Nguyễn Văn H. (TP.HCM), việc chọn dung tích nên dựa trên thói quen nấu nướng và số lượng thành viên trong gia đình. “Tủ lớn nhưng để trống nhiều sẽ khiến máy nén phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ ổn định, gây tốn điện không cần thiết”, ông nói.

Các chuyên gia từ trang NDTV Gadgets (Ấn Độ) cũng nhận định: “Single-door refrigerators, with a capacity between 150 and 250 litres, are ideal for small families or individuals. Double-door models, often 300 to 600 litres, suit households of four or more". (Dịch: Tủ lạnh 1 cánh, với dung tích từ 150 đến 250 lít, là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhỏ hoặc người sống một mình. Trong khi đó, tủ lạnh 2 cánh – thường có dung tích từ 300 đến 600 lít – phù hợp với những hộ có từ bốn người trở lên).

Thực tế, tủ 1 cánh thường có dung tích từ 100–250 lít, phù hợp với người sống một mình hoặc các cặp vợ chồng trẻ. Trong khi đó, tủ 2 cánh từ 300 lít trở lên giúp bảo quản thực phẩm số lượng lớn, chia ngăn rõ ràng giữa ngăn mát và ngăn đá.

Tủ lạnh 2 cánh có lợi thế nhiều ngăn chứa, không gian chứa rộng hơn (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, dung tích lớn không đồng nghĩa với việc sử dụng hiệu quả. Chuyên gia khuyến nghị nên chừa 20–30% khoảng trống trong tủ để không khí lưu thông, tránh hiện tượng làm lạnh không đều – nguyên nhân khiến thực phẩm nhanh hỏng.

Công nghệ: Sự khác biệt nằm ở cách làm lạnh và khả năng bảo quản

Điểm khác biệt lớn nhất giữa tủ lạnh 1 cánh và 2 cánh nằm ở công nghệ làm lạnh và bảo quản thực phẩm.

Theo trang Whirlpool Canada, tủ 1 cánh thường dùng Direct Cooling – làm lạnh nhanh, chi phí thấp, nhưng dễ đóng tuyết và hơi lạnh không đều. Trong khi đó, tủ 2 cánh phổ biến với No Frost (Frost-Free Cooling) – hơi lạnh được luân chuyển liên tục bằng quạt, giúp nhiệt độ ổn định và ngăn chặn bám tuyết.

Một đại diện của Trung tâm Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội cũng cho biết: “Các dòng tủ 2 cánh đời mới được trang bị cảm biến nhiệt độ đa điểm, bộ lọc ion bạc hoặc công nghệ khử khuẩn Plasma, giúp thực phẩm tươi lâu hơn và không bị lẫn mùi”.

Báo TechRadar (Anh) bổ sung: “Multi-airflow systems in double-door models maintain consistent cooling across all shelves, preventing hot spots and extending food life". (Dịch: Hệ thống luân chuyển khí lạnh đa chiều trong các mẫu tủ 2 cánh giúp duy trì nhiệt độ ổn định trên mọi ngăn kệ, ngăn chặn điểm nóng và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm).

Nhờ đó, tủ 2 cánh phù hợp với những gia đình có nhu cầu trữ đồ dài ngày hoặc muốn giữ thực phẩm tươi lâu hơn. Tuy nhiên, tủ 1 cánh vẫn là lựa chọn hợp lý cho người ưu tiên sự nhỏ gọn, miễn là vệ sinh định kỳ và rã đông đúng cách.

Mức tiêu thụ điện năng: Tủ to chưa chắc ‘hao điện’ nếu có Inverter

Một trong những quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng là điện năng. Nhiều người cho rằng tủ 2 cánh chắc chắn “ăn điện” hơn, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác.

Theo Bajaj Finserv (Ấn Độ), tủ lạnh 1 cánh thường tiêu thụ 30–40% ít điện hơn so với tủ 2 cánh truyền thống. Tuy nhiên, các model 2 cánh đời mới tích hợp công nghệ Inverter có thể tiết kiệm điện tới 20–30% so với loại cũ.

Cụ thể, tủ 1 cánh công suất trung bình 100–250 W (tương đương 0,8–1 kWh/ngày), còn tủ 2 cánh khoảng 200–400 W, nhưng với Inverter, mức tiêu thụ thực tế chỉ 1,1–1,3 kWh/ngày.

Kỹ sư Nguyễn Văn H. giải thích thêm: “Máy nén biến tần không bật – tắt đột ngột như loại thông thường, mà duy trì hoạt động ổn định ở mức vừa phải. Nhờ đó, tủ lạnh ít tiêu hao năng lượng và bền hơn”.

Ảnh minh họa

Tương tự, Whirlpool cũng khẳng định: “Inverter compressors adapt cooling power to usage patterns, ensuring constant temperature and reduced electricity bills". (Dịch: Máy nén Inverter tự động điều chỉnh công suất làm lạnh theo thói quen sử dụng, giúp duy trì nhiệt độ ổn định và giảm hóa đơn tiền điện).

Ngoài công nghệ, vị trí đặt tủ ảnh hưởng đáng kể đến điện năng tiêu thụ. Tủ nên đặt xa tường ít nhất 10 cm để tản nhiệt, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và không đặt gần bếp nấu. Thói quen mở tủ liên tục hoặc không đóng kín cửa có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng gấp rưỡi.

Tóm lại, mỗi loại tủ lạnh lại có những ưu, nhược điểm riêng. Khó có thể kết luận đâu là loại tủ lạnh thực sự tốt hơn, chỉ có loại thực sự phù hợp với người dùng. Tủ 1 cánh nhỏ gọn, tiết kiệm điện, dành cho không gian hạn chế hoặc người dùng đơn giản. Tủ 2 cánh hiện đại, công nghệ tiên tiến, bảo quản tốt hơn cho gia đình đông người. Gia đình nên cân nhắc dựa trên nhu cầu và điều kiện cá nhân để chọn được loại tốt nhất.