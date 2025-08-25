Từ một xưởng sản xuất tủ lạnh, công ty này đã vươn lên thành 'ngôi sao' xe điện: Có nền tảng công nghệ riêng, 1 năm bán hơn 2 triệu chiếc

Geely – từ một xưởng sản xuất tủ lạnh và xe máy nhỏ bé ở Hàng Châu vào cuối thập niên 90 – nay đã trở thành một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc. Sự thành công không chỉ nằm ở con số hàng triệu chiếc xe bán ra mỗi năm, mà còn ở cách hãng này khéo léo chuyển mình, tạo dựng nền tảng công nghệ riêng và mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn cầu.

Nửa đầu năm 2025, Geely công bố doanh thu hơn 150 tỷ nhân dân tệ, tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 9,3 tỷ – tăng gấp đôi so với năm trước. Năm 2024, hãng đã bán hơn 2,17 triệu chiếc xe, đưa doanh số tăng trưởng 32% và trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Á.

Ở phân khúc xe điện, Geely cho thấy tốc độ đáng kinh ngạc: thương hiệu Zeekr – chuyên về xe điện cao cấp – đã đưa tổng doanh số xe điện và hybrid của tập đoàn lên gần 900.000 chiếc trong năm 2024. Mẫu xe Geome Xingyuan thậm chí trở thành ngôi sao của thị trường khi chỉ trong nửa đầu 2025 đã bán hơn 200.000 chiếc, vượt cả những đối thủ đình đám như BYD Seagull hay Tesla Model Y.

Bí quyết của Geely nằm ở việc dám đầu tư vào công nghệ. Nền tảng GEA – một kiến trúc toàn cầu tích hợp trí tuệ nhân tạo, kết nối thông minh và điện khí hóa – giúp hãng sản xuất cùng lúc nhiều loại xe từ điện thuần túy, hybrid cho đến methanol. Trong khi đó, nền tảng SEA, phát triển bởi Zeekr, lại mở ra bước ngoặt với tính mô-đun, cho phép tùy biến và thậm chí chia sẻ với các hãng khác. Chính nhờ hai nền tảng này, Geely không chỉ bán xe mà còn định hình hệ sinh thái sản phẩm, sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

Khác với nhiều hãng xe Trung Quốc chỉ tập trung trong nước, Geely sớm đi theo con đường M&A để tạo chỗ đứng quốc tế. Việc mua lại Volvo Cars, nắm quyền chi phối Lotus, hợp tác với Daimler để hồi sinh thương hiệu Smart đã giúp hãng tiếp cận công nghệ châu Âu và mở rộng thị trường phương Tây. Chiến lược này đưa Geely trở thành tập đoàn hiếm hoi của Trung Quốc sở hữu danh mục thương hiệu trải dài từ xe phổ thông, xe cao cấp đến siêu xe thể thao.

Thành công của Geely cũng phản chiếu bức tranh rộng lớn hơn của ngành xe điện Trung Quốc. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năm 2024 có gần một nửa số xe bán ra tại Trung Quốc là xe điện, chiếm tới 2/3 doanh số xe điện toàn cầu. Được hậu thuẫn bởi khoản hỗ trợ hơn 200 tỷ USD từ chính phủ trong suốt hơn một thập kỷ, Trung Quốc đã vươn lên chiếm lĩnh toàn bộ chuỗi cung ứng – từ khai thác, sản xuất pin đến lắp ráp và phần mềm điều khiển. Đây là lợi thế khiến các hãng phương Tây khó theo kịp, khi chi phí của xe điện Trung Quốc rẻ hơn, tính năng phong phú hơn và tốc độ ra mẫu xe mới nhanh vượt trội.

Trong khi BYD thống trị doanh số, Chery và Great Wall đẩy mạnh xuất khẩu, Geely chọn con đường “vừa trong vừa ngoài”: củng cố thị trường nội địa bằng những mẫu xe đánh trúng tâm lý người tiêu dùng, đồng thời tiến công phương Tây thông qua các thương hiệu quốc tế mà mình sở hữu. Với Zeekr, Geely còn tấn công phân khúc xe điện cao cấp – nơi Tesla từng được coi là “không thể động tới”.

Tuy nhiên, thành công này cũng đặt ra những thách thức mới. Ngành xe điện Trung Quốc hiện đang dư thừa công suất, tạo ra cạnh tranh khốc liệt ngay trong nội địa. Các hãng buộc phải đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, Đông Nam Á, Mỹ Latinh để giải tỏa áp lực, song càng mở rộng, họ càng đối mặt với rào cản thương mại và căng thẳng địa chính trị. Mỹ đã tăng thuế mạnh với xe điện Trung Quốc, Liên minh châu Âu cũng điều tra chống trợ cấp. Trong bối cảnh ấy, Geely nhờ có Volvo, Lotus và mạng lưới đối tác châu Âu, được cho là ở vị thế thuận lợi hơn để lách qua rào cản.

Geely ngày nay không chỉ đại diện cho một thương hiệu xe, mà là biểu tượng cho tiềm năng Trung Quốc vươn lên định hình ngành ô tô toàn cầu. Từ một công ty tư nhân nhỏ bé, hãng này đã trở thành một tập đoàn toàn cầu, sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại, chiến lược quốc tế thông minh và tầm nhìn đáng ngưỡng mộ.

Sinh năm 1963 tại tỉnh Chiết Giang trong một gia đình nông dân nghèo, founder Geely Li Shufu có khởi đầu không mấy thuận lợi. Ông xuất thân từ vùng nông thôn ven biển, từng phải làm đủ nghề để mưu sinh. Năm 1986, với số vốn vay từ gia đình, ông bắt đầu lập một xưởng nhỏ sản xuất linh kiện và phụ tùng tủ lạnh. Đó là tiền thân của Tập đoàn Geely sau này. Cái tên “Geely” theo tiếng Trung có nghĩa là “may mắn”, thể hiện khát vọng đổi đời của một chàng trai trẻ đầy tham vọng.

Sau vài năm, Li Shufu nhận ra ngành tủ lạnh dần bão hòa nên nhanh chóng chuyển hướng sang sản xuất xe máy, rồi phụ tùng ô tô. Trong thập niên 1990, khi thị trường ô tô Trung Quốc bắt đầu mở rộng, ông ấp ủ ý tưởng “người Trung Quốc phải tự làm ra xe của mình, chứ không thể mãi đi xe nhập khẩu của nước ngoài”. Đó là tư tưởng táo bạo vào thời điểm ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc còn non trẻ và hầu như bị chi phối bởi các liên doanh với nước ngoài như Volkswagen, General Motors hay Toyota.

Năm 1997, bất chấp sự nghi ngờ của nhiều người, Geely chính thức bước vào sản xuất ô tô. Chiếc xe đầu tiên ra đời một năm sau đó, đánh dấu bước ngoặt từ một xưởng sản xuất nhỏ sang ngành công nghiệp nặng. Li Shufu khi đó nói: “Tôi không muốn Trung Quốc mãi chỉ là công xưởng cho các hãng xe nước ngoài. Chúng ta cần thương hiệu của riêng mình”.

