Từ nay, Bảo Tín Minh Châu áp dụng quy định mới với khách hàng mua, bán vàng trên 5 triệu đồng/ngày

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vừa phát đi thông báo về việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua, bán vàng theo Nghị định số 390/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, khách hàng cần chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp khi thực hiện các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Bảo Tín Minh Châu đề nghị khách hàng lưu ý quy định này để bảo đảm quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Nghị định 390/2026/NĐ-CP do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10/2026.

Theo khoản 10 Điều 4 của Nghị định 390/2026/NĐ-CP, việc thanh toán khi mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, so với quy định trước đây tại Nghị định 232/2025/NĐ-CP, ngưỡng giá trị giao dịch phải thanh toán không dùng tiền mặt đã giảm đáng kể, từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng. Với thay đổi này, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị thấp hơn trước cũng thuộc diện phải tuân thủ yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt nếu đạt ngưỡng quy định.

Không chỉ quy định về phương thức thanh toán, các hành vi vi phạm còn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định hiện hành.

Cụ thể, Nghị định 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, quy định hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo quy định bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt áp dụng đối với tổ chức có cùng hành vi bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân, tương đương 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Như vậy, kể từ ngày 16/10/2026, cá nhân thực hiện giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên nhưng không tuân thủ quy định thanh toán không dùng tiền mặt có thể đối mặt với mức phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, nếu hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị xử phạt theo quy định. Đối với tổ chức, mức phạt tương ứng có thể lên tới 40 triệu đồng.

Trước thay đổi này, khách hàng có nhu cầu mua, bán vàng cần lưu ý tổng giá trị các giao dịch trong ngày, đồng thời chuẩn bị tài khoản và phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp. Việc chủ động nắm rõ quy định sẽ giúp khách hàng hạn chế những vướng mắc khi giao dịch và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.