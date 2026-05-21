Từ nay đến Rằm tháng 4 âm 4 con giáp có cát tinh hỗ trợ, vận may chạm đỉnh, tiền bạc dồi dào

Giai đoạn từ nay đến Rằm tháng 4 âm lịch (ngày 31/5/2026 dương lịch) là thời điểm dòng năng lượng của tháng Quý Tỵ bước vào giai đoạn chín muồi, khi địa chi Tỵ của tháng kết hợp với chi Ngọ của năm tạo nên một trục hỏa khí phương Nam vô cùng bừng cháy và mạnh mẽ. Sự đồng hành này thúc đẩy dòng năng lượng chủ về sự sinh trưởng, giúp các kế hoạch và dự án tài chính bứt phá nhanh chóng nhờ sự nhiệt huyết tăng cao.

Tuy nhiên, do hỏa khí quá vượng nên cục diện này cũng dễ kích hoạt sự nóng nảy, vội vàng và những cạnh tranh ngầm trong các mối quan hệ xã giao trước khi bước sang ngày Rằm. Để tận dụng tối đa vận khí mà không gặp rủi ro, bạn cần giữ sự tỉnh táo, làm việc theo kế hoạch chi tiết nhằm cân bằng giữa sự bứt phá mạnh mẽ và sự ổn định bền vững.

Tử vi học có nói, dưới đây là 4 con giáp may mắn nhất về tài lộc và cách tối ưu hóa dòng tiền trong giai đoạn này mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp hỗ trợ - Tài chính suôn sẻ

- Chi tiết tài lộc : Cục diện Lục Hợp mang lại cho con giáp tuổi Thân vận trình tài chính hanh thông đỉnh điểm trước ngày Rằm. Các nguồn thu nhập phụ, tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư trước đó sẽ đồng loạt đổ về túi. Đây cũng là thời điểm vàng để bạn chốt các hợp đồng lớn hoặc thu hồi những khoản nợ khó đòi từ lâu nên hãy biết tận dụng cơ hội.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Thân có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại (như tháp Văn Xương hoặc đồng xu cổ) ở hướng Chính Tây trên bàn làm việc để kích hoạt hành Kim. Con giáp này cũng nên ưu tiên việc diện trang phục màu vàng kim hoặc trắng khi đi đàm phán ký kết để gia tăng cát khí.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp soi rọi - Dòng tiền dồi dào

- Chi tiết tài lộc : Nhờ sức mạnh từ bộ ba Tam Hợp, tuổi Dậu là con giáp có khả năng quản lý dòng tiền xuất sắc sẽ biết biến các cơ hội nhỏ thành lợi nhuận lớn. Người làm công ăn lương có khả năng cao được đề bạt lên vị trí mới hoặc nhận mức thưởng nóng xứng đáng. Người làm kinh doanh sẽ đón lượng khách hàng tăng đột biến, giúp dòng vốn luân chuyển liên tục.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Dậu hãy sử dụng ví tiền hoặc mang theo phụ kiện có màu vàng đất hoặc nâu để tối ưu hóa năng lượng tương sinh. Ngoài ra, con giáp này nên cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh vàng tại góc Đông Nam của phòng khách để thu hút tài khí và ngăn chặn sự thất thoát tiền bạc.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp nâng đỡ - Giao dịch thuận lợi

- Chi tiết tài lộc : Vận trình của con giáp tuổi Sửu chuyển mình rực rỡ từ thế bị động sang chủ động nhờ sự nâng đỡ của cục diện Tam Hợp. Giai đoạn này rất thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến bất động sản, nhà đất hoặc tích lũy tài sản dài hạn. Thu nhập chính ổn định và bạn có thêm những gợi ý kiếm tiền đầy triển vọng từ những tiền bối giàu kinh nghiệm.

- Cách tối ưu tài lộc : Tuổi Sửu có thể đặt một bình gốm sứ màu nâu vàng ở hướng Đông Bắc nơi làm việc để củng cố nền tảng tài lộc vững chắc. Ngoài ra, con giáp này nên thực hiện các việc quan trọng vào các khung giờ hoàng đạo buổi sáng để tận dụng tối đa vượng khí của ngày.

4. Con giáp tuổi Tuất: Hỏa sinh Thổ - Cát tinh che chở

- Chi tiết tài lộc : Hỏa khí thịnh vượng của tháng Tỵ và năm Bính Ngọ là nguồn sinh dưỡng lớn cho hành Thổ của tuổi Tuất, giúp con giáp này đón nhận nhiều hỷ tín về tiền bạc. Bạn dễ dàng tháo gỡ được những vướng mắc về tài chính trước đó hoặc tìm được đối tác đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh. Dòng tiền đổ về đều đặn giúp bạn thoải mái chi tiêu và tích lũy cho các kế hoạch tương lai.

- Cách tối ưu tài lộc : Bên cạnh việc nỗ lực làm việc chăm chỉ, con giáp tuổi Tuất có thể đặt một tờ tiền mệnh giá lớn vào trong bao lì xì đỏ rồi để vào ngăn kéo bàn làm việc theo hướng Chính Nam để "mồi" cho tài lộc tìm đến. Diện trang phục có sắc vàng hoặc đỏ sẽ giúp bạn cộng hưởng tốt với hỏa khí, mang lại sự quyết đoán.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.