Giáo viên 30 năm trong nghề nói thẳng: 90% học sinh có 4 “sở thích” này IQ và EQ đều cao

Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, thành tích học tập chưa bao giờ là thước đo duy nhất phản ánh trí thông minh hay khả năng thành công trong tương lai. Nhiều giáo viên lâu năm cho rằng, những học sinh vừa học tốt vừa được yêu mến thường sở hữu một số “sở thích” rất đặc biệt ngay từ nhỏ.

Một giáo viên có hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trung Quốc từng chia sẻ rằng, theo quan sát của cô, 90% học sinh có IQ và EQ cao, lớn lên gặt hái thành công thường duy trì 4 thói quen hoặc sở thích dưới đây. Điều đáng nói là chúng không phụ thuộc vào điều kiện gia đình giàu hay nghèo mà chủ yếu đến từ cách nuôi dưỡng và môi trường sống.

1. Thích đọc sách

Điểm chung dễ thấy ở nhiều học sinh có tư duy tốt là khả năng tập trung cao và vốn hiểu biết phong phú. Những điều này thường được hình thành từ thói quen đọc sách.

Nhiều trẻ không chỉ đọc sách giáo khoa mà còn hứng thú với truyện lịch sử, khoa học, kỹ năng sống hay các cuốn sách khám phá thế giới. Việc đọc giúp trẻ mở rộng vốn từ, tăng khả năng diễn đạt và hình thành tư duy phản biện.

Theo các giáo viên, những học sinh thích đọc sách thường có khả năng tiếp thu nhanh hơn trên lớp. Các em biết cách đặt câu hỏi, phân tích vấn đề và dễ đồng cảm với người khác nhờ tiếp xúc với nhiều câu chuyện, nhiều góc nhìn.

Đặc biệt, đọc sách còn giúp trẻ rèn tính kiên nhẫn – điều ngày càng hiếm trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh.

2. Thích chơi thể thao hoặc vận động ngoài trời

Không ít phụ huynh cho rằng học sinh giỏi thường chỉ tập trung vào sách vở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều em học tốt lại rất yêu thích vận động.

Những môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội hay chạy bộ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn rèn kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc.

Nhiều giáo viên lâu năm nhận xét rằng học sinh thường xuyên vận động ngoài trời có xu hướng tích cực, tự tin và dễ hòa đồng hơn. Khi gặp áp lực học tập, các em cũng biết cách giải tỏa tâm lý thay vì dễ cáu gắt hoặc thu mình.

Đây cũng là nhóm học sinh có EQ khá cao vì hiểu cách hợp tác, giao tiếp và xử lý mâu thuẫn với bạn bè.

3. Thích giúp đỡ người khác

Một đặc điểm nổi bật khác ở những học sinh được đánh giá cao cả IQ lẫn EQ là tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người xung quanh.

Trong lớp học, các em thường chủ động hướng dẫn bạn làm bài, hỗ trợ giáo viên hoặc quan tâm tới cảm xúc của bạn bè. Đây không đơn thuần là sự “ngoan ngoãn” mà phản ánh khả năng thấu cảm và kỹ năng xã hội tốt.

Nhiều giáo viên cho biết, những học sinh biết chia sẻ thường có tư duy trưởng thành hơn so với tuổi. Các em hiểu rằng thành công không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ khả năng hợp tác với tập thể. Về lâu dài, đây cũng là nhóm trẻ dễ thích nghi trong môi trường làm việc và có khả năng xây dựng các mối quan hệ tích cực.

4. Thích tự tìm tòi và đặt câu hỏi

Không ít phụ huynh từng cảm thấy mệt mỏi khi con liên tục hỏi “vì sao”. Thế nhưng, theo các chuyên gia giáo dục, đây lại là dấu hiệu điển hình của một đứa trẻ có tư duy tốt.

Những học sinh thông minh thường không hài lòng với việc ghi nhớ máy móc. Các em thích khám phá nguyên nhân, tìm hiểu bản chất vấn đề và có xu hướng tự học rất mạnh.

Trong lớp, đây thường là nhóm học sinh hay đặt câu hỏi khiến giáo viên phải suy nghĩ thêm. Dù đôi lúc hơi “phiền”, nhưng chính sự tò mò lại là động lực giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.

Nhiều nghiên cứu giáo dục cũng chỉ ra rằng trẻ càng ham học hỏi thì càng dễ hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề – yếu tố quan trọng trong học tập lẫn cuộc sống sau này.

(Tổng hợp)