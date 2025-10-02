Từ ngày 1/10 chính thức không nhận hồ sơ giấy, 25 dịch vụ công thiết yếu này bắt buộc phải làm trực tuyến

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 25 thủ tục hành chính thiết yếu bắt buộc phải thực hiện trực tuyến. Đây là một bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, buộc người dân và cơ quan chức năng phải chuyển đổi sang phương thức làm việc số. Khi có nhu cầu, người dân cần truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.

Người dân phải thực hiện 25 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID kể từ ngày 1/10/2025 (Ảnh minh họa)

Dưới đây là danh sách chi tiết 25 dịch vụ công thiết yếu này, được phân chia theo các lĩnh vực quản lý:

Lĩnh vực do Bộ Công an quản lý (13 dịch vụ)

Đây là nhóm thủ tục lớn nhất, liên quan mật thiết đến giấy tờ tùy thân và phương tiện giao thông của người dân:

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã có Căn cước công dân.

Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân.

Đăng ký thường trú.

Đăng ký tạm trú.

Khai báo tạm vắng.

Thông báo lưu trú.

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy.

Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (phạt nguội).

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi.

Cấp, đổi lại giấy phép lái xe.

Lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã/phường (6 dịch vụ)

Nhóm thủ tục về hộ tịch và đất đai được giải quyết tại các trung tâm hành chính công cấp xã/phường:

Đăng ký khai sinh.

Đăng ký khai tử.

Đăng ký kết hôn.

Thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi.

Thủ tục liên thông: Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hỗ trợ chi phí mai táng.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (đăng ký biến động nhà đất).

Các lĩnh vực quan trọng khác (6 dịch vụ)

Điện lực: Cấp điện mới từ lưới điện trung áp/hạ áp; Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Giáo dục: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Lao động: Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thanh toán: Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Người dân được hỗ trợ như thế nào?

Hiểu rõ việc chuyển đổi sang hình thức trực tuyến có thể gây khó khăn ban đầu cho một số người dân, các địa phương đã có phương án hỗ trợ.

Tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp phường/xã, đều được bố trí máy tính có kết nối mạng để người dân có thể tự thực hiện. Đối với các trường hợp chưa thành thạo thao tác, sẽ có cán bộ, nhân viên hoặc các đội thanh niên tình nguyện trực tiếp hướng dẫn từng bước để nộp hồ sơ trực tuyến thành công.

Việc áp dụng quy định này một cách nghiêm túc từ ngày 1/10 được kỳ vọng sẽ giảm thiểu thời gian đi lại, giấy tờ và tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, mang lại lợi ích lâu dài cho người dân.