Từ ngày CEO Danny Le nói cổ phiếu MSN dưới giá trị thực, Masan mất thêm 6.000 tỷ vốn hóa

Cổ phiếu Masan (mã MSN) vừa nối dài chuỗi ngày giảm điểm qua đó rơi xuống mức 73.200 đồng/cp, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng gần 106.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu MSN tiếp tục giảm bất chấp lãnh đạo lên tiếng về giá trị doanh nghiệp. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 24/4, CEO Masan Danny Le cho rằng cổ phiếu MSN đang bị định giá thấp hơn con số thực tế khoảng 60%.

Thời điểm đó, cổ phiếu MSN trên sàn chứng khoán đang giao dịch quanh vùng 77.000-78.000 đồng/cp. Từ đó đến nay, thị giá MSN đã giảm thêm 5-6%, tương ứng vốn hóa “bốc hơi” khoảng 6.000 tỷ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu Masan đang ngày càng xa giá trị thực theo tính toán của lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo CEO Danny Le, nguyên nhân là ban lãnh đạo "chưa kể đầy đủ về hành trình và chiến lược phục vụ người tiêu dùng của toàn hệ sinh thái Masan". Hiện tại, Masan có các mảng kinh doanh chính gồm sản xuất hàng tiêu dùng (Masan Consumer - MCH), bán lẻ hiện đại (WinCommerce - WCM), sản xuất thịt (Masan Meatlife - MML), khai khoáng (Masan High-Tech Materials - MSR). Ngoài ra, họ cũng sở hữu chuỗi trà và cà phê Phúc Long.

Ông Danny Le cho rằng thị trường đang định giá Masan chỉ thông qua MCH và MSR, chưa phản ánh đủ cả MML, WCM và Phúc Long. Do đó, tập đoàn này sẽ tập trung đẩy mạnh mô hình kết nối tất cả mảng kinh doanh một cách bền chặt hơn, từ đó giúp thị trường hiểu và phản ánh hết tiềm năng của toàn bộ phận.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Masan đặt ra mục tiêu cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, tập đoàn hướng tới mục tiêu doanh thu tiệm cận mốc 100.000 tỷ đồng (kịch bản tích cực là 98.000 tỷ đồng). Tương ứng, lợi nhuận sau thuế dự kiến dao động trong khoảng 7.250 – 7.900 tỷ đồng.

Quý 1/2026, doanh thu hợp nhất của Masan tăng trưởng 27,1%, trong khi Lợi nhuận sau thuế trước cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng trải đều trên các trụ cột chính: lợi nhuận WinCommerce (WCM) tăng 3,5 lần, Masan Consumer (MCH) tăng 11,5%, Masan MEATLife (MML) tăng 66,3% và Phúc Long Heritage (PLH) tăng 80,8%.