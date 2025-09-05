Từ Shared Hosting sang VPS - Lựa chọn đúng đắn của doanh nghiệp trẻ

Shared hosting - Lựa chọn ban đầu phổ biến nhưng không lâu dài

Không quá khó để bắt gặp hàng loạt lời quảng cáo hấp dẫn về các gói Shared Hosting giá rẻ. Với mức chi phí chỉ từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng mỗi tháng, nhiều nhà cung cấp giới thiệu những gói hosting tốc độ cao, tài nguyên không giới hạn, hoạt động ổn định 24/7, bảo mật chặt chẽ,... Vì lẽ đó, không ít startup, doanh nghiệp với ngân sách hạn chế đã lựa chọn Shared Hosting để tối ưu chi phí ban đầu khi xây dựng website.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thực tế, Shared Hosting bộc lộ rõ những điểm hạn chế như: website quá tải khi có nhiều người truy cập đồng thời, tắc nghẽn băng thông, nguy cơ bị tấn công bảo mật do sử dụng chung máy chủ với website khác,... Không chỉ vậy khi website ngày càng phát triển, việc nâng cấp hay mở rộng gói Shared Hosting cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Những điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận hành website và trải nghiệm người dùng.

Xu hướng chuyển dịch sang sử dụng dịch vụ VPS

Khi quy mô ngày càng mở rộng, nhiều doanh nghiệp nhận ra Shared Hosting không còn đáp ứng đủ yêu cầu vận hành một website chuyên nghiệp. Cộng thêm các nguy cơ về bảo mật phải đối mặt khi sử dụng hosting dùng chung khiến gói dịch vụ này không còn được ưa chuộng về lâu về dài. Dịch vụ lưu trữ web VPS dần dần trở thành giải pháp thay thế được nhiều người lựa chọn.

Không chỉ tối ưu về chi phí dài hạn, VPS còn cho phép người dùng chủ động hơn trong việc quản lý tài nguyên, thiết lập cấu hình, cài đặt phần mềm theo nhu cầu. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể kiểm soát hiệu suất hệ thống tốt hơn, tăng cường bảo mật và mở rộng khi cần.

Khác với Shared Hosting, VPS cung cấp không gian riêng biệt với tài nguyên được phân bổ cụ thể. Điều này giảm thiểu mạnh mẽ ảnh hưởng của những website khác trong gói hosting dùng chung đến website chính của bạn. Đây cũng là điểm cộng lớn trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Hiện nay, các doanh nghiệp có xu hướng chuyển đổi từ Shared Hosting sang VPS khi website có lưu lượng truy cập tăng nhanh, cần xử lý nhiều dữ liệu hoặc đòi hỏi mức độ bảo mật cao hơn. Thậm chí, không ít startup đã chủ động lựa chọn VPS ngay từ đầu để tránh những rắc rối kỹ thuật sau này.

VPS giá rẻ - Giải pháp lưu trữ hiệu quả cho doanh nghiệp trẻ

Với bài toán tối ưu chi phí nhưng vẫn cần hạ tầng mạnh mẽ và ổn định, các doanh nghiệp trẻ, startup đang chuyển dần sang sử dụng dịch vụ VPS thay vì gói dịch vụ Shared Hosting. Dịch vụ VPS tạo ra một môi trường lưu trữ riêng biệt, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu tốt hơn và đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định ngay cả khi lưu lượng truy cập tăng cao.

Nắm bắt xu hướng này, HostingViet đã phát triển gói VPS giá rẻ phù hợp với nhu cầu đặc thù của startup và doanh nghiệp nhỏ. Dịch vụ VPS tại HostingViet được triển khai trên hệ thống máy chủ vật lý Server Dell tích hợp CPU, RAM thế hệ mới cùng ổ cứng SSD NVMe siêu tốc cho khả năng xử lý mượt mà.

Điểm nổi bật của dịch vụ này còn nằm ở hệ thống chống DDoS kép, kết hợp giữa firewall cứng và firewall mềm, giúp bảo vệ website trước các cuộc tấn công mạng phổ biến hiện nay. Ngoài ra, băng thông của dịch vụ VPS tại HostingViet không giới hạn, tích hợp tính năng sao lưu dữ liệu tự động để người dùng thoải mái vận hành website mà không lo các vấn đề, sự cố sau này.

Xuất phát điểm là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ lưu trữ VPS, hosting, Cloud Server,... HostingViet đã đồng hành cùng hơn 50.000 khách hàng ở cả trong và ngoài nước. Với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, HostingViet luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong quá trình vận hành, phát triển website lâu dài, bền vững.

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ VPS của HostingViet vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang

Địa chỉ: Liền kề 38, KĐT Hateco Apollo Xuân Phương, Phường Xuân Phương, TP Hà Nội

Hotline: 024.2222.2223

Email: hotro@hostingviet.vn

Website: https://hostingviet.vn