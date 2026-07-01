Từ số tiền giao dịch 14 tỷ đồng, công an bắt khẩn cấp Trần Văn Trường Sơn SN 2002

Công an Đà Nẵng vừa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa nhanh chóng xác minh, truy xét, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng chủ yếu để tham gia đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 24/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tố giác của chị L.T.H (sinh năm 2004, trú tỉnh Quảng Trị) về việc bị một người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng không để lại nhiều thông tin nhân thân, nơi cư trú không rõ ràng, quá trình tiếp cận và thực hiện hành vi có dấu hiệu che giấu thông tin cá nhân. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn có sự chuẩn bị, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm khẩn trương xác minh, truy xét.

Các tổ công tác được phân công rà soát đối tượng hình sự trên địa bàn, các trường hợp ngoại tỉnh cư trú, đồng thời tập trung khai thác dữ liệu liên quan để khoanh vùng nghi vấn.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 27/6/2026, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Trường Sơn (sinh năm 2002; hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh; hiện cư trú tại Đà Nẵng) là đối tượng nghi thực hiện hành vi nên tiến hành triệu tập làm việc. Tại cơ quan Công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Sơn đã thừa nhận hành vi của mình.

Đối tượng Sơn - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng giữa tháng 4/2026, Sơn quen biết chị H thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện và tạo dựng quan hệ tình cảm, đối tượng từng bước tiếp cận gia đình bị hại.

Quá trình xác minh cho thấy, thời gian này Sơn thường xuyên tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “nổ hũ”, liên tục thua tiền và mất khả năng tài chính. Để có tiền tiếp tục đánh bạc, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhằm tạo lòng tin, Sơn thuê xe ô tô nhãn hiệu Hyundai SantaFe làm phương tiện đi lại, xây dựng hình ảnh bản thân có điều kiện kinh tế, làm ăn thành đạt. Sau đó, đối tượng nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối như cần tiền hoàn tất hồ sơ vay vốn cho khách; nhờ đứng ra vay giúp; hoặc thông tin đang góp vốn mở quán ăn để đề nghị hỗ trợ tài chính.

Tin tưởng vào mối quan hệ và các thông tin đối tượng đưa ra, chị H cùng mẹ nhiều lần vay mượn, chuyển tiền cho Sơn. Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 5/2026 đến khi vụ việc bị phát hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết quả trích xuất dữ liệu điện tử phục vụ điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2026 đến ngày 25/6/2026, Trần Văn Trường Sơn đã tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “nổ hũ” cùng nhiều hình thức khác với hàng chục nghìn lượt đặt cược, tổng giá trị giao dịch phục vụ đánh bạc hơn 14 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Trường Sơn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc”; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.