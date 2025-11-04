Từ tài chính đến cảm xúc: Làm sao để người Việt thật sự hạnh phúc?

Trong hành trình phát triển, mỗi quốc gia đều đặt ra những mục tiêu về kinh tế, hạ tầng, công nghệ… Nhưng có một chỉ số ngày càng được quan tâm, bởi nó chạm đến trái tim và đời sống thường ngày của người dân: Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025, Việt Nam xếp thứ 46 toàn cầu, mức cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore. Đây là tín hiệu tích cực về mức độ hài lòng cuộc sống, cũng như cảm giác an toàn, tin cậy và gắn kết trong cộng đồng người Việt.

Những câu hỏi như “Hạnh phúc của người Việt hôm nay được tạo nên từ đâu?” hay “Làm thế nào để chúng ta kiến tạo một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc và nhân văn?” sẽ được các chuyên gia bàn luận, sẻ chia trong talkshow “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam”, tập đặc biệt mang tên “Hành trình hạnh phúc”. Chương trình do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, HTV9 và VCCorp phối hợp thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời:

PGS.TS Trần Thành Nam – chuyên gia tâm lý học, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN), Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý học – Giáo dục học Việt Nam;

Ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – một trong những ngân hàng tiên phong gắn kết kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, hai vị khách mời sẽ cùng chia sẻ góc nhìn đa chiều về “hạnh phúc người Việt”, từ khoa học tâm lý đến hành trình lan tỏa hạnh phúc tài chính trong xã hội hiện đại.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam, hạnh phúc của con người không chỉ đến từ vật chất, mà còn từ sự gắn kết xã hội, niềm tin và cảm giác an toàn. Khi tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái được lan tỏa, con người cảm thấy được đồng hành, được thấu hiểu – và đó chính là gốc rễ của hạnh phúc bền vững.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Phạm Như Ánh cho rằng hạnh phúc không chỉ là cảm xúc nhất thời mà là trạng thái an tâm dài lâu, khi mỗi người có nền tảng tài chính vững vàng và niềm tin vào tương lai.

Hạnh phúc không phải là điều xa vời, mà là kết quả của những hành động nhỏ, những giá trị sẻ chia từ mỗi cá nhân và tổ chức. Khi những hành động ấy được cộng hưởng, chúng tạo nên sức mạnh để đất nước phát triển, không chỉ nhanh mà còn bền vững, nhân văn và tự hào.

Talkshow “Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam” – tập “Hành trình hạnh phúc” được phát sóng trên Cổng Thông tin Chính phủ vào 20h tối thứ Ba ngày 4/11/2025, megalivestream trên hệ thống website VCCorp và phát lại vào lúc 21h45 tối thứ Năm trên HTV9 sẽ mang đến góc nhìn đa chiều về hạnh phúc người Việt – từ an tâm tài chính đến an toàn tinh thần, từ hạnh phúc cá nhân đến hạnh phúc cộng đồng. Mời độc giả cùng đón xem để cảm nhận hành trình kiến tạo hạnh phúc, nơi mỗi bước đi đều góp phần làm nên một Việt Nam thịnh vượng và nhân ái.

Talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" là chuỗi chương trình chính luận – truyền cảm hứng do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, HTV9 và VCCorp phối hợp thực hiện, đơn vị đồng hành chiến lược Masterise Group, đơn vị đồng hành Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Chương trình tôn vinh những nhân vật, câu chuyện và sáng kiến tiêu biểu, phản ánh sự đồng hành giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng trong hành trình xây dựng một Việt Nam hiện đại, hội nhập và hạnh phúc.




