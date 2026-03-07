Từ tấm ảnh khiến fan cười bò của Hoắc Kiến Hoa ở show thời trang: Tư thế ngồi quyết định phong độ đàn ông ra sao?

Trong ảnh, Hoắc Kiến Hoa mặc bộ suit lịch lãm, lưng thẳng tắp, hai chân khép lại gọn gàng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Gương mặt nghiêm nghị, phong thái giống như đang dự một buổi họp quan trọng hơn là xem thời trang.

Vấn đề nằm ở chỗ: các ngôi sao phương Tây ngồi cạnh anh thì hoàn toàn khác. Họ ngồi thoải mái, chân mở tự nhiên, cơ thể hơi nghiêng về phía sau, biểu cảm rất thả lỏng. Hai phong thái đặt cạnh nhau tạo nên một sự tương phản rất buồn cười.

Dân mạng lập tức vào cuộc.

Có người nói:

"Nhìn như một anh nhân viên công chức lạc vào show thời trang."

Người khác lại bình luận:

"Giống kiểu đi tàu điện ngầm mà không dám duỗi chân."

Thậm chí còn có người đùa:

"Hoắc Kiến Hoa, anh thử dang chân ra một chút đi!"

Chỉ trong một ngày, chủ đề "tư thế ngồi của Hoắc Kiến Hoa" leo lên top tìm kiếm Weibo với hàng trăm triệu lượt xem.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, câu chuyện này không chỉ là một trò đùa trên mạng. Nó thực ra chạm đến một chi tiết rất thú vị của phong thái đàn ông: tư thế ngồi có thể thay đổi hoàn toàn khí chất của một người.

Đàn ông thường đánh giá thấp sức mạnh của tư thế ngồi

Trong hình ảnh cá nhân của đàn ông, người ta thường chú ý nhiều đến quần áo, đồng hồ, giày hay kiểu tóc. Nhưng những yếu tố đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Thứ thực sự quyết định ấn tượng ban đầu thường là ngôn ngữ cơ thể.

Và trong các tình huống xã hội như họp hành, gặp đối tác hay tham dự sự kiện, tư thế ngồi chính là một phần rất quan trọng của ngôn ngữ đó.

Một người đàn ông có thể mặc suit rất đẹp. Nhưng nếu ngồi co ro, lưng gù hoặc quá cứng nhắc, toàn bộ phong thái sẽ lập tức giảm đi vài phần.

Ngược lại, một tư thế ngồi đúng có thể khiến người ta trông tự tin, trưởng thành và đáng tin cậy hơn ngay lập tức.

Điều thứ nhất: lưng thẳng, nhưng đừng "thẳng như học sinh"

Hoắc Kiến Hoa trong bức ảnh nổi tiếng kia ngồi rất thẳng. Thẳng đến mức hơi giống một học sinh đang nghe giảng.

Thực ra, lưng thẳng là điều đúng, nhưng điều quan trọng là độ thả lỏng.

Một tư thế ngồi tốt thường có đặc điểm:

- Lưng thẳng tự nhiên.

- Vai thả lỏng.

- Ngực hơi mở.

Nó không phải là kiểu thẳng cứng như đang tập quân đội. Cảm giác nên giống một sợi dây được kéo căng vừa đủ.

Khi lưng thẳng nhưng cơ thể thả lỏng, người đàn ông sẽ trông tự tin mà không gượng gạo.

Điều thứ hai: khoảng cách giữa hai chân tạo nên khí chất

Trong ngôn ngữ cơ thể, khoảng cách giữa hai chân là một tín hiệu rất rõ ràng.

Nếu hai chân khép chặt hoàn toàn, cơ thể sẽ trông hơi rụt rè. Nếu dang quá rộng, lại dễ tạo cảm giác phô trương.

Khoảng cách lý tưởng thường là mở nhẹ tự nhiên, vừa đủ để cơ thể trông thoải mái.

Đó là lý do nhiều người khi nhìn bức ảnh Hoắc Kiến Hoa cảm thấy buồn cười. Không phải vì anh sai, mà vì tư thế của anh quá "chuẩn mực" trong một môi trường thời trang vốn khá phóng khoáng.

Điều thứ ba: tay nên có chỗ "nghỉ"

Rất nhiều đàn ông khi ngồi không biết để tay ở đâu.

Họ hoặc nắm chặt hai tay, hoặc đặt quá cứng trên đầu gối. Điều này khiến cơ thể trông căng thẳng.

Một tư thế ngồi tự nhiên hơn thường là:

một tay đặt lên đùi

tay còn lại đặt lên tay ghế

hoặc hai tay đan nhẹ vào nhau

Quan trọng nhất là không tạo cảm giác đang cố giữ tư thế.

Điều thứ tư: tư thế ngồi phải phù hợp hoàn cảnh

Điều thú vị trong câu chuyện Hoắc Kiến Hoa là: thực ra anh không sai.

Ở nhiều nền văn hóa Đông Á, ngồi thẳng lưng, hai chân khép lại là một biểu hiện của lịch sự và kỷ luật.

Chỉ là trong bối cảnh một show thời trang Paris, nơi mọi người đều thả lỏng và thể hiện cá tính, tư thế đó lại trở nên hơi… khác biệt.

Phong thái đàn ông không phải là một công thức cứng nhắc. Nó luôn phụ thuộc vào bối cảnh.

Một cuộc họp kinh doanh, một buổi tiệc tối hay một show thời trang sẽ yêu cầu những mức độ thả lỏng khác nhau.

Phong thái đàn ông đôi khi chỉ nằm ở vài chi tiết nhỏ

Điều thú vị là một bức ảnh về tư thế ngồi lại có thể gây bão mạng như vậy.

Nhưng nếu nhìn ở góc độ phong thái, điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Một chiếc suit đẹp có thể giúp đàn ông trông lịch lãm.

Một chiếc đồng hồ tốt có thể tăng thêm khí chất.

Nhưng đôi khi chỉ cần ngồi đúng cách, người ta đã trông khác hẳn.

Phong độ của đàn ông không chỉ nằm ở quần áo.

Nó nằm ở cách anh bước vào phòng, cách anh đứng, và cả cách anh ngồi xuống một chiếc ghế. Và đôi khi, chỉ cần điều chỉnh một chút tư thế, người đàn ông đã trông tự tin hơn rất nhiều.