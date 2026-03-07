Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu trả lời cho thái độ Văn Toàn với chồng Hoà Minzy

07-03-2026 - 22:28 PM | Lifestyle

Câu trả lời cho thái độ Văn Toàn với chồng Hoà Minzy

Mối quan hệ của Hoà Minzy và Văn Toàn từ trước đến nay rất tốt đẹp.

Không phải Văn Toàn như lời đồn lan truyền bấy lâu nay, Hoà Minzy vừa xác nhận đã nên duyên vợ chồng với quân nhân tên Văn Cương, sinh năm 1995. Hoà Minzy và bạn trai yêu nhau sau chương trình Sao Nhập Ngũ, cô giữ kín mối quan hệ yêu đương suốt nhiều năm qua. Đến mới đây, khi chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, Hoà Minzy đã công khai tình yêu với công chúng. Song song với những lời chúc phúc, netizen cũng tò mò về mối quan hệ giữa Văn Toàn - chàng trai vướng nghi vấn hẹn hò với Hoà Minzy suốt nhiều năm qua và Văn Cương - chồng sắp cưới của Hoà Minzy.

Cho đến mới đây, cư dân mạng đã có câu trả lời. Diễn viên Bảo Hân (Về Nhà Đi Con) vừa công khai hình ảnh hội bạn thân gặp gỡ nhau. Trong ảnh có nhiều đôi vợ chồng như Doãn Hải My - Văn Hậu, vợ chồng Thành Chung... Đặc biệt, Hoà Minzy và Văn Cương cũng có mặt, cả hai đứng cạnh nhau "đánh dấu chủ quyền". Chi tiết gây chú ý hơn cả chính là cầu thủ Văn Toàn cũng xuất hiện trong bức ảnh hội bạn này. Bảo Hân hài hước chia sẻ: "Chồng trên mạng với chồng ngoài đời của bà Hòa gặp nhau rồi mọi người nha".

Hoà Minzy và chồng từng xuất hiện chung trong buổi gặp gỡ hội bạn thân

Có thể thấy, Văn Toàn và Văn Cương đã gặp gỡ nhau, cả hai rất thoải mái tự nhiên. Trước đó, Văn Toàn cũng từng bày tỏ Hoà Minzy hợp với chàng trai quân nhân còn mình chỉ hợp với trang phục cầu thủ. Cư dân mạng dự đoán với mối quan hệ bạn bè thân thiết nhiều năm, Văn Toàn có lẽ sẽ góp mặt trong đám cưới Hoà Minzy sắp tới.

Văn Toàn và Văn Cương vui vẻ tụ họp, có thể thấy cả hai trông rất vui vẻ, thoải mái

Năm 2014, khi Hòa Minzy là một ca sĩ "tân binh" thì Văn Toàn là lứa cầu thủ U19 Việt Nam nổi đình đám. Hoà Minzy cho biết Văn Toàn mới là cầu thủ đầu tiên mà cô quen biết. Hoà Minzy vốn có tình yêu với thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tính đến hiện tại, cả hai đã hơn 1 thập kỷ gắn bó.

Nữ ca sĩ cho biết tình bạn của cả hai từng có giai đoạn suýt kết thúc nhưng vì trân trọng nhau nên vẫn tiếp tục đồng hành. Hoà Minzy chia sẻ: "Cậu là người tôi quen đầu tiên trong tất cả các cầu thủ, chúng ta là bạn của nhau đã 10 năm rồi. Tôi vẫn hay nghĩ nếu không trân trọng nhau thì có lẽ tình bạn này đã kết thúc vào 7-8 năm trước. 10 năm trước hay bây giờ cậu vẫn luôn ủng hộ tôi như thế, luôn có mặt lúc tôi cần và tôi cũng vậy".

Trong khi Hoà Minzy liên tục lên tiếng đính chính không có mối quan hệ yêu đương với Văn Toàn thì nam cầu thủ cũng từng phản hồi: "Có nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng tôi đang hẹn hò, thậm chí cưới Hòa. Khi đọc những cái đó, tôi chỉ biết cười thôi. Với những người trẻ, khi thấy những thông tin đó thì có thể phân biệt được là thật hay giả. Tuy nhiên, những cô chú, họ hàng của tôi ở quê khi đọc được thông tin đó thì tưởng là thật nên đã hỏi lại tôi. Tôi cũng thấy rất đau đầu về vấn đề này. Hòa và tôi đã quen nhau hơn 10 năm rồi. Cả hai đối xử với nhau thế nào, quan tâm ra sao thì cũng không cần nói quá nhiều nữa. Tôi nghĩ Hòa vẫn đang trên đà phát triển rất tốt. Tôi cũng luôn ủng hộ cậu ấy. Đối với tôi, Hòa là người vui vẻ, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè".

Văn Toàn có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Hoà Minzy hơn 1 thập kỷ qua

Cư dân mạng "chấm hóng" ngày Văn Toàn dự đám cưới bạn thân

Hoà Minzy chia sẻ về Văn Cương sau khi công khai yêu: "Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hoà Minzy xác nhận đã được nhà trai sang nhà hỏi cưới

Ảnh: FBNV

Mỹ nhân VTV được chồng là đồng môn, đồng nghiệp si mê, yêu chiều, không ghen khi đóng cảnh tình cảm
Nữ nghệ sĩ U55 là mẹ đơn thân gần 20 năm, từng là biểu tượng nhạc Việt đình đám, cát-sê 1 hợp đồng quảng cáo đến 200 cây vàng

Theo Hạ Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hoà Minzy chính thức xác nhận đã cưới chồng quân nhân: "Giờ anh có thể nói người vợ anh hay kể tên Hoà"

Hoà Minzy chính thức xác nhận đã cưới chồng quân nhân: "Giờ anh có thể nói người vợ anh hay kể tên Hoà" Nổi bật

Lộ ảnh cưới của Hoa hậu Mai Phương Thuý

Lộ ảnh cưới của Hoa hậu Mai Phương Thuý Nổi bật

Già trước tuổi lại được khen nức nở, thế gian có đúng 1 người: Visual mỹ mạo tuyệt trần, chữ sang in hẳn trên mặt

Già trước tuổi lại được khen nức nở, thế gian có đúng 1 người: Visual mỹ mạo tuyệt trần, chữ sang in hẳn trên mặt

21:27 , 07/03/2026
Mặc đẹp rất đơn giản nếu chị em có 4 món đồ denim đang là mốt

Mặc đẹp rất đơn giản nếu chị em có 4 món đồ denim đang là mốt

20:46 , 07/03/2026
Cụm rạp flagship đầu tiên tại Hà Nội cuối cùng đã chính thức ra mắt: Không gian sang chảnh như nghỉ dưỡng, tín đồ xem phim không thể bỏ qua

Cụm rạp flagship đầu tiên tại Hà Nội cuối cùng đã chính thức ra mắt: Không gian sang chảnh như nghỉ dưỡng, tín đồ xem phim không thể bỏ qua

20:31 , 07/03/2026
Cải tạo căn hộ 130m² thành nơi dưỡng già cho cha mẹ: Quyết định tài chính khiến nhiều người trẻ suy nghĩ

Cải tạo căn hộ 130m² thành nơi dưỡng già cho cha mẹ: Quyết định tài chính khiến nhiều người trẻ suy nghĩ

20:08 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên