Từ tháng 10, du khách không được mang pin sạc dự phòng lên máy bay của 13 hãng này: Có hãng chỉ hạn chế

Từ ngày 1/10/2025, những thay đổi quan trọng trong quy định về pin sạc dự phòng và pin lithium khi đi máy bay đã chính thức được áp dụng. Đây là thông tin mà bất kỳ du khách nào cũng cần nắm rõ, bởi chỉ một chút sơ suất, chiếc pin sạc dự phòng quen thuộc có thể bị tịch thu ngay tại sân bay, khiến du khách vừa mất tiền, vừa mất tiện ích trong hành trình.

Pin lithium và pin sạc dự phòng không còn thoải mái mang theo

Theo VTV, quy định chính thức áp dụng từ đầu tháng 10. Đồng loạt 13 hãng hàng không quốc tế gồm Emirates, Singapore Airlines, EVA Air, Thai Airways, AirAsia, Air Busan, China Airlines, Korean Air, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Tigerair, Starlux và Asiana Airlines đã ban hành lệnh cấm sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên máy bay. Điều này đồng nghĩa rằng nếu du khách bay hoặc quá cảnh cùng những hãng này, việc mang theo sạc dự phòng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh phiền toái.

Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, trong nước, Vietnam Airlines cùng Pacific Airlines và Vasco cũng áp dụng quy định tương tự. Theo bài viết trên VOV đăng vào cuối tháng 9, du khách chỉ được phép mang pin sạc dự phòng với dung lượng dưới 100Wh trong hành lý xách tay, tuyệt đối không để trong hành lý ký gửi. Pin phải đặt ở vị trí dễ quan sát để kịp thời xử lý nếu có sự cố. Quan trọng hơn, trong suốt chuyến bay, du khách không được phép sử dụng pin sạc dự phòng để sạc điện thoại, laptop hay bất kỳ thiết bị nào khác.

Lý giải về quy định này, Vietnam Airlines cho biết pin lithium tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Thực tế, nhiều sự cố hàng không trên thế giới từng xảy ra khi pin phát nhiệt, bốc khói hoặc cháy ngay trong cabin. Vì vậy, việc hạn chế đem theo và sử dụng pin dự phòng trong suốt hành trình là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn bay.

Ảnh minh họa

Để tránh rắc rối, du khách cần nắm rõ giới hạn dung lượng pin theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế (ICAO/IATA):

- Pin có dung lượng ≤ 100 Wh (thường là các loại 5.000–20.000 mAh) được phép mang theo trong hành lý xách tay.

- Pin từ 100 Wh đến 160 Wh chỉ được mang khi có sự chấp thuận trước của hãng và thường giới hạn tối đa 1–2 viên/người.

- Pin > 160 Wh bị cấm hoàn toàn, không được vận chuyển.

Ví dụ: Pin 10.000 mAh ở mức 3,7V tương đương khoảng 37 Wh, hoàn toàn được phép mang lên máy bay. Tuy nhiên, pin phải còn nguyên vẹn, không móp méo, không phồng rộp và không có dấu hiệu hỏng hóc. Khi mang nhiều pin, du khách nên bọc đầu cực hoặc cất riêng trong hộp để tránh chập mạch.

Ảnh minh họa

Vì sao pin sạc dự phòng bị kiểm soát chặt chẽ?

Để hiểu vì sao các hãng hàng không lại siết chặt quy định, du khách cần biết rằng pin lithium tiềm ẩn những nguy cơ lớn đối với an toàn bay. Theo báo cáo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chỉ trong nửa đầu năm 2025 đã có tới 38 sự cố liên quan đến pin lithium trên máy bay, từ hiện tượng phát khói, tăng nhiệt bất thường đến cháy nhỏ trong khoang (trích báo cáo FAA, 6/2025). Tờ Reuters cũng cho biết mỗi năm, hàng chục sự cố buộc phi hành đoàn phải can thiệp đều có nguyên nhân từ pin lithium.

Nguyên nhân chính là hiện tượng “thermal runaway” – thoát nhiệt không kiểm soát. Khi pin bị chập mạch, sạc quá mức hoặc chịu va chạm, phản ứng hóa học bên trong sẽ sinh nhiệt liên tục, lan từ cell này sang cell khác, dẫn tới cháy nổ. Đây là quá trình gần như không thể dập tắt ngay bằng các biện pháp thông thường.

Việc sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay bị cấm tuyệt đối vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Tại Việt Nam, Cảnh sát PCCC cũng cảnh báo pin lithium là loại pin cực kỳ nguy hiểm, vừa sinh nhiệt cao, vừa thải ra khí độc khi cháy. Do đó, giải pháp an toàn nhất chính là phòng ngừa từ trước: Du khách không ký gửi pin, luôn mang theo cabin và giám sát cẩn thận.

Để tự bảo vệ mình và góp phần đảm bảo an toàn chuyến bay, du khách nên ghi nhớ:

- Chỉ sử dụng pin dự phòng chính hãng, có thông số rõ ràng.

- Không vừa sạc vừa sử dụng pin, đặc biệt trong môi trường kín như khoang máy bay.

- Không để pin ở nơi có nhiệt độ cao.

- Nếu phát hiện pin nóng bất thường, có mùi khét hoặc phát khói, cần báo ngay cho tiếp viên để được xử lý kịp thời.