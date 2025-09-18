Từ tháng 9 này, nhiều người có thêm “vũ khí quyến rũ” từ Hermès: Hé lộ một “ẩn dụ có thể chạm vào”

Một năm sau khi ra mắt dòng nước hoa Barénia Eau de Parfum, phiên bản mới mang tên Barénia Eau de Parfum Intense chính thức trình làng, kết hợp giữa hồi ức và sáng tạo, bởi không có sự sáng tạo nào mà thiếu vắng ký ức.

Với biến thể mùi hương này, nhà chế tác Christine Nagel đã làm đậm nét bản gốc bằng cách tái cấu trúc sáng tạo của mình. Tinh dầu hoắc hương từng có mặt trong phiên bản Eau de Parfum nay được làm phong phú thêm bằng một loại hoắc hương khác, ở dạng tinh chất tuyệt đối.

Những nốt hương da thuộc hoàn thiện bản hòa phối mùi hương xoay quanh hoa huệ bướm và quả kỳ diệu. Gỗ sồi tạo nên cấu trúc tổng thể, nhưng khác với những hình dung truyền thống, loại gỗ này không cứng nhắc hay lấn át.

Qua quá trình rang, gỗ sồi được biến hóa để làm nổi bật những nốt hương ấm áp, phảng phất mùi rượu rum, trở thành trục hương mềm mại cho Barénia Eau de Parfum Intense. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại các cửa hàng Hermès được chọn lọc trên toàn thế giới từ tháng 9/2025.

Với mùi hương mạnh mẽ và cuốn hút hơn, chân dung người phụ nữ Hermès hiện lên đầy sống động – một dấu ấn khó phai của vẻ đẹp bí ẩn và mê hoặc, nơi bản năng sâu thẳm được đánh thức bởi sự hiện diện đầy quyến rũ của da thuộc.

Mùi hương được chuyển hóa – từ một ẩn dụ về chất liệu da Barénia trứ danh của Hermès trở thành một hiện diện hữu hình, gần như có thể chạm vào.

“Khi bạn chạm vào da Barénia,” Christine Nagel chia sẻ, “sẽ xảy ra một sự hòa quyện giữa chất liệu và làn da. Da thuộc như đáp lại cái vuốt ve của bạn.”

Chính sự thân mật ấy – sự hòa quyện độc đáo giữa sức mạnh và sự dịu dàng – được thể hiện qua cuộc đối thoại tinh tế giữa hoa huệ và da thuộc, nơi vị ngọt ngào của hoa làm dịu đi nét hoang dã đầy bản năng của da.

Tính nhị nguyên này cũng được phản ánh trong thiết kế chai nước hoa của Philippe Mouquet. Lớp sơn mài nhẹ với sắc độ hổ phách chuyển dần, để lộ phần đáy trong suốt với chữ ký Hermès. Dù tấm kim loại lấy cảm hứng từ vòng tay Collier de chien và phần nắp vẫn giữ nguyên thiết kế ban đầu, hộp đựng phiên bản Eau de Parfum Intense – với chi tiết dập nổi bạc đặc trưng – nay được tô điểm bằng sắc đỏ rouge H đầy tinh tế.

Tông đỏ biểu tượng này không chỉ mang đến vẻ sang trọng rực rỡ, mà còn gợi lên chiều sâu và cường độ cảm xúc của một sáng tạo độc đáo – hé mở một khía cạnh chưa từng được khám phá trong thế giới chypre của Hermès.