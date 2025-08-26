Từ tranh chấp biên giới đến siêu thị: Người Campuchia nói ‘không’ với hàng Thái Lan

Tờ Phnom Penh Post (Campuchia) ngày 25/8 đưa tin, tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã khiến nhiều người Campuchia tuyên bố tẩy chay hàng hóa Thái Lan. Mặc dù doanh số sụt giảm, chủ sở hữu nhiều thương hiệu và công ty lớn của Thái Lan tin rằng xu hướng này sẽ lắng xuống khi căng thẳng biên giới được giải quyết.

Xà phòng, sữa tắm và kem dưỡng ẩm do Thái Lan sản xuất được trưng bày tại một cửa hàng ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Phnom Penh Post

Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan bắt đầu từ cuối tháng 5/2025. Tình hình leo thang thành các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội bắt đầu vào sáng sớm ngày 24/7 và kéo dài đến nửa đêm ngày 28/7.

Trước tình hình đó, nhiều người Campuchia đã tẩy chay hầu hết các sản phẩm của Thái Lan. Việc này diễn ra bên cạnh lệnh cấm nhập khẩu xăng dầu, khí đốt, điện và dịch vụ internet từ Thái Lan của chính phủ Campuchia.

Các nhà kinh tế và doanh nhân Campuchia cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn bộ mức độ tẩy chay của người dân Campuchia, Phnom Penh Post đưa tin.

Nhà kinh tế học và cố vấn kinh doanh người Campuchia Lor Vichet thừa nhận rằng nhiều người Campuchia đã ngừng sử dụng sản phẩm của Thái Lan vì cho rằng nước này "xâm phạm chủ quyền" của Campuchia.

Tuy nhiên, ông giải thích rằng rất khó để đánh giá quy mô của cuộc tẩy chay vì chưa có tổ chức hay công ty độc lập nào tiến hành bất kỳ nghiên cứu hoặc khảo sát chính thức nào về xu hướng bán hàng tại các cửa hàng hoặc chợ ở Campuchia.

“Nhìn chung, việc này hoàn toàn phụ thuộc vào người tiêu dùng Campuchia. Tôi không thể đưa ra bất kỳ giả định nào về vấn đề này vì vẫn chưa có nghiên cứu rõ ràng nào. Nhìn chung, tôi thấy doanh số tại các cửa hàng của thương hiệu Thái Lan nổi tiếng như PTT Fuel và Amazon Café đã giảm đáng kể so với trước đụng độ biên giới”, ông nói.

Liên quan đến các mặt hàng bán lẻ thông thường, Vichet cho biết hiện vẫn chưa rõ cuộc tẩy chay này tác động như thế nào đến nhu cầu tiêu dùng hàng ngày như xà phòng, mỹ phẩm, đồ ăn nhẹ hay mì ăn liền.

Ông nhắc lại rằng để đưa ra kết luận rõ ràng, cần có dữ liệu chi tiết về giá trị của hàng nhập khẩu từ Thái Lan, phân theo từng loại sản phẩm trong vài tháng qua, so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Phnom Penh Post, dữ liệu thương mại cho thấy kim ngạch thương mại song phương Campuchia - Thái Lan đã giảm kể từ cuối tháng 5, với mức giảm lớn vào tháng 7 khi căng thẳng leo thang.

Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt (GDCE) của Campuchia báo cáo rằng trong tháng 7/2025, tổng kim ngạch thương mại song phương Campuchia - Thái Lan đạt 206,88 triệu USD, giảm 13,15% so với tháng 7/2024. Xuất khẩu sang Thái Lan đạt 40,96 triệu USD (giảm 31,3%), trong khi nhập khẩu từ Thái Lan đạt 166,19 triệu USD (giảm 44,1%).

Các trạm xăng PTT (Thái Lan) nằm trong số những sản phẩm đang phải đối mặt với thách thức từ lệnh cấm nhập khẩu của chính phủ và làn sóng tẩy chay của người tiêu dùng Campuchia. Ảnh: EPA-EFE

Doanh nghiệp Thái Lan vẫn lạc quan

Bất chấp tình hình này, các giám đốc điều hành tại một số công ty lớn của Thái Lan vẫn lạc quan, tin rằng cuộc tẩy chay sẽ không kéo dài và mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi căng thẳng lắng dịu.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) hồi tuần trước đưa tin, Wilaiwan Kanjanakanti - Phó chủ tịch điều hành cấp cao phụ trách tài chính tại PTT, công ty năng lượng nhà nước của Thái Lan - thừa nhận rằng tranh chấp biên giới đã khiến một số người Campuchia tẩy chay các sản phẩm của Thái Lan, bao gồm nhiên liệu của PTT và Amazon Café.

Bà cho biết mặc dù công ty hoạt động tốt trong nửa đầu năm tại Campuchia nhưng dự kiến sẽ có những tác động đáng kể trong nửa cuối năm.

“Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Khi tình hình được cải thiện, chúng tôi sẽ đánh giá lại và xem xét lại hoạt động kinh doanh tại Campuchia”, bà nói thêm.

Ngoài ra, The Nation còn dẫn lời Romtham Sathientham - giám đốc điều hành cấp cao của Carabao Group, một công ty đồ uống của Thái Lan.

“Hàng hóa và thương hiệu Thái Lan có thể gặp một số thách thức, nhưng chúng tôi tin rằng đây chỉ là thách thức ngắn hạn”, Romtham cho biết.

“Niềm tin đó vẫn còn và trong 6–12 tháng tới, chúng tôi hy vọng tình hình sẽ trở lại bình thường, vì người dân Campuchia rất ưa chuộng các sản phẩm của Thái Lan”, ông nói thêm.