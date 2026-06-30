Từ triết lý “People First” đến hành trình phát triển của từng nhân sự

Perfetti Van Melle (PVM) là một trong những tập đoàn sản xuất và phân phối kẹo và kẹo cao su hàng đầu thế giới, với sản phẩm hiện diện tại hơn 155 quốc gia. Tại Việt Nam, sau gần 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, PVM ghi dấu với nhiều thương hiệu quen thuộc như Chupa Chups, Alpenliebe, Mentos.

Xem con người là nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững, triết lý "People First - Con người là số một" được PVM Việt Nam triển khai thông qua các hoạt động Thu hút – Phát triển – Gắn kết, thúc đẩy hợp tác, hòa nhập và quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của mỗi cá nhân.

Bên cạnh tạo điều kiện để nhân sự làm tốt công việc hiện tại, công ty còn chuẩn bị năng lực để họ có thể đảm nhận những vai trò lớn hơn. Những chương trình đào tạo chuyên môn, cơ hội tham gia dự án trọng điểm và lộ trình luân chuyển nội bộ đã trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm nghề nghiệp của đội ngũ.

Chú trọng đào tạo, giúp nhân sự phát triển cùng tổ chức

Năm 2023, chị Nguyễn Phương Lan gia nhập PVM Việt Nam. Chỉ sau 6 tháng, chị được trao cơ hội mở rộng phạm vi công việc, đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Marketing phụ trách nhãn hàng Chupa Chups - nhãn hàng có doanh số lớn nhất công ty.

Trong 3 năm qua, chị Phương Lan được tham gia nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu về marketing do Tập đoàn Perfetti Van Melle phối hợp cùng các tổ chức đào tạo uy tín trên thế giới, trong đó có trường đào tạo Marketing nổi tiếng thế giới Ehrenberg-Bass Institute thuộc Đại học Adelaide (Úc). "Những khóa học này được thiết kế giáo trình riêng, sát với thực tế công việc. Nhờ vậy chúng tôi được trang bị những kiến thức hữu ích, gắn liền với công việc và liên tục nâng cao chuyên môn làm nghề", chị Lan cho biết.

Chị Phương Lan (thứ 2 từ phải qua, hàng trước) cùng các đồng nghiệp tại PVM Việt Nam trong chiến dịch ra mắt phiên bản mới Kẹo dẻo hươu cao cổ cầu vồng vào tháng 5 vừa qua.

Ngoài những khoá học chuyên môn, chị Phương Lan còn được cử tham gia LEAP Forward - chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo do Tập đoàn phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục Hult Ashridge Executive Education (London, Anh) thực hiện. Chương trình kết hợp giữa đào tạo trực tiếp tại Anh, Hà Lan (trụ sở của Tập đoàn) và các buổi học trực tuyến trong 6 tháng.

Nền tảng đào tạo này góp phần giúp chị Phương Lan cùng đội ngũ triển khai thành công chiến dịch ra mắt Chupa Chups Jelly Giraffe - Kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups vào năm 2025. Kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups đã trở thành sản phẩm mới ra mắt thành công nhất của công ty từ trước đến nay, thiết lập kỷ lục mới về cả doanh số bán hàng và tốc độ ra thị trường.

Chị Phương Lan (thứ 3 từ phải qua) tham gia chương trình đào tạo năng lực lãnh đạo LEAP Forward do Tập đoàn Perfetti Van Melle phối hợp cùng Tổ chức Giáo dục Hult Ashridge Executive Education (London, Anh) thực hiện.

Luân chuyển nội bộ: Mở rộng cơ hội phát triển nhân sự

Bên cạnh đào tạo, PVM Việt Nam còn chú trọng phát triển sự nghiệp thông qua các chương trình luân chuyển nội bộ, khuyến khích nhân sự thử sức với lộ trình mới, mở rộng phạm vi công việc và tiếp cận các cơ hội phát triển trong và ngoài nước.

Trong ba năm qua, trung bình mỗi năm PVM Việt Nam ghi nhận khoảng 130 trường hợp luân chuyển nội bộ. Đặc biệt, 6 nhân sự cấp quản lý thuộc các bộ phận Kinh doanh, Chuỗi Cung ứng - Sản xuất và Tài chính đã đảm nhận các vị trí quản lý trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong số những nhân sự đã trưởng thành từ lộ trình phát triển nội bộ của PVM Việt Nam, chị Võ Thị Thu Anh là một trường hợp đáng chú ý. Chị đã có 4 năm công tác tại PVM Việt Nam, giữ vai trò Trưởng phòng Kiểm soát Tài chính cho Bộ phận Sản xuất – Chuỗi Cung ứng kiêm Trưởng phòng Phân tích & Lập kế hoạch tài chính. Năm 2024 chị được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng phòng phân tích & lập kế hoạch tài chính khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và đã chuyển sang sinh sống, làm việc tại Singapore, nơi đặt trụ sở văn phòng khu vực của Perfetti Van Melle.

Chị Võ Thị Thu Anh, Trưởng phòng phân tích & lập kế hoạch tài chính, Perfetti Van Melle khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

"Mình muốn có trải nghiệm mới, sống và làm việc ở nước ngoài, mở rộng thế giới quan của bản thân. Ngoài ra việc chuyển tới văn phòng khu vực cũng cho mình nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp và học hỏi từ các lãnh đạo cấp cao và đồng nghiệp đa quốc gia. Singapore là một đất nước phát triển và an toàn, cởi mở, cho phép mình tự do khám phá, trải nghiệm" chị Thu Anh chia sẻ.

Chị Thu Anh (thứ 5 từ trái sang) và các đồng nghiệp thuộc bộ phận Phân tích & Lập kế hoạch tài chính đến từ 9 thị trường của Perfetti Van Melle khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Thời gian đầu, thách thức lớn nhất với chị Thu Anh trong vai trò mới là chuẩn hóa quy trình cho toàn khu vực đồng thời hiểu rõ đặc trưng của mỗi công ty thành viên tại các quốc gia khác nhau, với văn hóa và phong cách làm việc đa dạng. Nhờ sự tin tưởng và hỗ trợ của các lãnh đạo và đồng nghiệp, chị đã vượt qua thử thách này và đang tiếp tục chinh phục những mục tiêu tiếp theo.

"Ngoài việc thường xuyên trao đổi và hỗ trợ trực tiếp trong công việc, lãnh đạo và đồng nghiệp tại Singapore còn giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và xây dựng các mối quan hệ xã hội ở đây. Đồng nghiệp tại văn phòng khu vực rất thân thiện, thường xuyên rủ tôi đi ăn uống và khám phá Singapore sau giờ làm. Sếp trực tiếp của tôi - Giám đốc Tài chính khu vực Châu Á Thái Bình Dương - cũng giới thiệu tôi tham gia cộng đồng nhân sự tài chính cấp cao tại Singapore mang tên Global CFO Network. Đây là cộng đồng thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ về tổng quan thị trường, kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo. Nhờ đó, tôi không chỉ có cơ hội học hỏi thêm về chuyên môn và kinh tế vĩ mô, mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ trong ngành tài chính tại Singapore."

Từ câu chuyện phát triển cá nhân của chị Phương Lan đến trải nghiệm sống và làm việc tại nước ngoài của chị Thu Anh, có thể thấy danh hiệu Best Workplace của PVM Việt Nam không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của nhân viên tại một thời điểm. Đó còn là kết quả của cách doanh nghiệp xây dựng niềm tin nội bộ bằng những chính sách và cơ hội phát triển cụ thể, nhất là trong bối cảnh nhân sự ngày càng quan tâm đến cơ hội học hỏi, lộ trình phát triển và sự cân bằng dài hạn như hiện nay.