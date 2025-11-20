Từ trồng chè tới sản xuất chip: Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp Việt đầu tư vào nền kinh tế 260 tỷ USD

Hợp tác kinh tế hợp tác Việt Nam - Algeria là không có giới hạn

Chiều 19/11 (theo giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã cùng dự, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria (Diễn đàn) do Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ Ngoại giao Algeria đồng chủ trì; Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, Cơ quan Xúc tiến đầu tư Algeria, Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria đồng tổ chức. Dự diễn đàn có khoảng 350 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Algeria là nền kinh tế lớn thứ 3 châu Phi (sau Nam Phi và Ai Cập) với GDP đạt trên 260 tỷ USD , tốc độ tăng trưởng 3,8% (IMF - 2024). Algeria giàu tài nguyên dầu thô (xếp thứ 16 thế giới về sản lượng và thứ 9 về lượng xuất khẩu) và khí đốt (đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu), đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội.﻿

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria đã có bước tiến đáng khích lệ. Năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Algeria khoảng 192,3 triệu USD, chủ yếu gồm cà phê, hạt tiêu, kim loại và hoá chất; nhập khẩu gần 6 triệu USD chủ yếu là rau quả, thức ăn gia súc và nguyên liệu.﻿

Về đầu tư, nổi bật là dự án dầu khí Bir Seba (liên doanh giữa Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, thuộc Petrovietnam, Công ty Dầu khí quốc gia Algeria, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan) hiện đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.﻿

Dự án khai thác mỏ Bir Seba, Lô 433a&416b, Algeria. Ảnh: Petrovietnam

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá diễn đàn có tính lịch sử khi được sự quan tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune; có sự tham dự của hai Thủ tướng; diễn ra ngay sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược; có sự tham dự của đông đảo đại diện doanh nghiệp hai nước; đề cập khả năng hợp tác kinh tế trên tất cả các lĩnh vực.

" Như Tổng thống và Thủ tướng Algeria nói với tôi, hợp tác kinh tế giữa hai nước là không có giới hạn, không có cản trở trên tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành ", Thủ tướng phát biểu.

﻿"Từ trồng chè đến sản xuất chip"

Dành thời gian chia sẻ với các đại biểu về những yếu tố nền tảng, định hướng chiến lược, những kết quả đạt được thời gian qua và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới của Việt Nam, Thủ tướng mong các doanh nghiệp Algeria yên tâm đến đầu tư tại Việt Nam với môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ tha thiết kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Algeria, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khai thác những lợi thế của nước này, với vị trí kết nối 3 châu lục, diện tích rộng hơn 2 triệu km2, vừa có sa mạc, vừa có biển, có điều kiện khí hậu đa dạng, thuận lợi cho cả phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Theo Thủ tướng, doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư tại Algeria "từ trồng chè đến sản xuất chip" và điều này là rất khả thi.

Lĩnh vực hợp tác trụ cột đầu tiên được Thủ tướng đề cập là năng lượng, theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) và các doanh nghiệp khác cần tiếp tục phối hợp mở rộng hợp tác, đầu tư tại Algeria trong khai thác, lọc hóa dầu để xuất khẩu đi các nước khác, trong đó có phân bón; tinh thần là "phải nghiên cứu đầu tư ngay, không chậm chễ". Cùng với đó là các lĩnh vực năng lượng mới như điện gió, điện mặt trời.

Mở rộng hơn, các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư vào Algeria từ trồng chè, chăn nuôi, trồng rừng, thức ăn chăn nuôi, trồng lúa… cho đến công nghệ cao như sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm chinh phục không gian vũ trụ… Tập đoàn Viettel có thể hợp tác với các đối tác Algeria để sản xuất các thiết bị 5G, 6G.

Dành thời gian đề cập sâu lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng cho biết Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong trồng lúa, trồng chè, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản… Hiện nay, Việt Nam không chỉ xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp mà còn chủ trương xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể triển khai đầu tư sang Algeria, canh tác tại chỗ, xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm sang châu Phi, châu Âu, Trung Đông và giảm được thuế, chi phí… Thủ tướng tin tưởng, đất đai, tài nguyên của Algeria cộng với trí tuệ người dân hai nước và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp làm ra của cải vật chất, bởi "không có gì là không thể".