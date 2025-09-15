Tư vấn đầu tư cho khách hàng NAV lớn – hướng đi táo bạo của FPTS

Những khái niệm như NAV 50 tỷ, thu phí cố định và phí giao dịch trên NAV, chuyên gia tư vấn đầu tư, chứng chỉ nội bộ chính là những từ khóa được nhiều nhà đầu tư tìm kiếm gần đây. Ông Bùi Đức Duy - Trưởng phòng Tư vấn Đầu tư của FPTS đã có những chia sẻ về vấn đề này.

Thưa ông, tại sao FPTS lại lựa chọn mức tài sản tối thiểu là 50 tỷ đồng để triển khai dịch vụ tư vấn đầu tư cá nhân hóa?

Ông Bùi Đức Duy: Với quy mô giá trị tài sản ròng gần 2 triệu USD, nhóm khách hàng giàu có thường có mục tiêu đầu tư khác biệt khi ưu tiên sự ổn định trong tăng trưởng tài sản và chú trọng quản trị rủi ro để bảo toàn vốn. Đây là nhóm nhà đầu tư có phong cách đầu tư khác biệt và mang tính độc bản cao. Điều này phù hợp với quy trình tư vấn chuyên nghiệp theo bản chính sách đầu tư (IPS) mà chúng tôi xây dựng riêng cho từng khách hàng, đảm bảo được tư vấn có chất lượng cao và cá nhân hóa sâu sắc cho khách hàng.

Lý do nào mà FPTS lại chỉ thu phí dựa trên NAV chứ không dựa trên khối lượng giao dịch như hình thức tư vấn đầu tư mà FPTS vẫn đang triển khai rất hiệu quả?

Ông Bùi Đức Duy: Chính sách thu phí cố định 0,04%/tháng trên mức NAV trung bình từ 50 tỷ đồng giúp loại bỏ xung đột về lợi ích giữa thu nhập của chuyên gia tư vấn đầu tư và hiệu quả đầu tư của khách hàng. Thay vì chạy theo doanh số giao dịch như cách thu phí trên giá trị giao dịch của khách hàng, các chuyên gia tư vấn đầu tư của FPTS sẽ phải tập trung nghiên cứu, xây dựng các chiến lược đầu tư sao cho phù hợp và tối ưu hóa nhu cầu đầu tư của khách hàng. Đây là yếu tố bắt buộc để có được sự đồng hành lâu dài giữa hai bên và thể hiện sự minh bạch trong tư vấn của FPTS.

Ông Bùi Đức Duy – Trưởng phòng Tư vấn đầu tư của FPTS

Dịch vụ tư vấn này có gì khác biệt?

Ông Bùi Đức Duy: Có hai điểm khác biệt mà khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi sẽ nhận thấy là tính cá nhân hóa của nội dung tư vấn & chất lượng đội ngũ chuyên gia

Điểm khác biệt đầu tiên là tính chuyên biệt và cá nhân hóa. Từng khách hàng đều có một bản định hướng đầu tư (IPS) riêng, được xây dựng và cập nhật theo các bước của quy trình tư đầu tư bài bản gồm: Tìm hiểu trước kèm xây dựng chân dung sơ bộ của khách hàng - Gặp gỡ khách hàng định hình bản chính sách đầu tư - Cung cấp nội dung tư vấn theo bản chính sách đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư định kỳ.

Điểm khác biệt thứ hai đến từ chất lượng của đội ngũ chuyên gia tư vấn. Họ được đào tạo bài bản trong lộ trình 12 tháng, không chỉ chuyên sâu về phân tích và quản lý danh mục, mà còn về tài chính hành vi, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình để truyền tải rõ ràng chiến lược.

Năng lực của đội ngũ chuyên viên tư vấn được FPTS kiểm soát như thế nào?

Ông Bùi Đức Duy: Bên cạnh năng lực chuyên môn sẵn có của mỗi cá nhân, đội ngũ tư vấn của chúng tôi từng chuyên gia phải có chứng chỉ tư vấn đầu tư nội bộ rồi mới được tiếp xúc và làm việc với khách hàng. Mục đích là để đảm bảo trải nghiệm về chất lượng dịch vụ của khách hàng luôn là cao nhất và được kiểm soát chặt chẽ bởi FPTS. Đặc biệt, hiệu quả tư vấn được đánh giá dựa trên tăng trưởng NAV của khách hàng, loại trừ các yếu tố biến động ngoài giao dịch chứng khoán. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề cao tính độc lập khách quan của việc đánh giá chất lượng tư vấn thông qua việc giám sát từ các cấp cao hơn. Chúng tôi luôn có đội ngũ lãnh đạo cấp cao sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và tiếp nhận những phản hồi từ khách hàng.

FPTS có tự tin với hướng đi khá táo bạo này không?

Ông Bùi Đức Duy: Chúng tôi hoàn toàn tự tin. Với gần 20 năm kinh nghiệm, lợi thế công nghệ tự chủ và đội ngũ chuyên gia giàu năng lực chuyên môn, FPTS sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư NAV lớn trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. Dịch vụ tư vấn thu phí cố định không chỉ là lời hứa về sự minh bạch và khách quan, mà còn là khẳng định tầm nhìn dài hạn của chúng tôi: Lấy con người và công nghệ là giá trị cốt lõi, luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Tất nhiên, sự tự tin luôn cần có căn cứ. Chúng tôi đã đặt từng viên gạch đầu tiên trên con đường này kể từ 5, 6 năm trước. Tuy nhiên, tới quý 3 năm ngoái, chúng tôi mới có những động thái dứt khoát hơn để gây dựng đội ngũ và cách làm quy chuẩn. Sau 1 năm, FPTS đã sẵn sàng để xuất hiện với những "con ngựa chiến" được trang bị đầy đủ về chuyên môn và tiêu chuẩn đạo đức trong nghề Tư vấn đầu tư. Thị trường càng biến động, càng khó khăn thì chúng tôi sẽ càng cố gắng để có thể đồng hành và phát triển cùng với nhà đầu tư.

Xin cảm ơn ông!

Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về dịch vụ và tìm kiếm, lựa chọn chuyên gia tư vấn đầu tư của FPTS trên trang web https://ezadvisorselect.fpts.com.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp Bộ phận chăm sóc khách hàng, hotline 19006446