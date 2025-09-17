Từng bị coi là không thể xuống tiền, thị trường chứng khoán 19.000 tỷ USD đang lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư ngoại, loạt ‘tay to' đứng ngồi không yên trước các đợt tăng giá lịch sử

Sau nhiều năm coi thị trường chứng khoán Trung Quốc là “không thể đầu tư”, các nhà đầu tư nước ngoài đang lên kế hoạch quay trở lại nhờ triển vọng công nghệ và nhu cầu đa dạng hóa tài sản ngoài Mỹ.

Tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và dược phẩm đổi mới giúp giới đầu tư tin rằng chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và lệnh cấm xuất khẩu công nghệ từ Washington chưa thể kìm hãm sự đổi mới tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Thỏa thuận đình chiến thuế quan và chính sách nới lỏng tiền tệ trong nước càng thúc đẩy tâm lý tích cực. Kết quả là, tuần trước, chỉ số Shanghai Composite (SSEC) đã đạt đỉnh 10 năm, còn chỉ số HIS (Hồng Kông) đạt đỉnh 4 năm.

Tâm lý thay đổi của các nhà đầu tư nước ngoài có khả năng tiếp thêm động lực cho đợt tăng giá của thị trường, vốn cho đến nay chủ yếu được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư trong nước.

Brett Barna, cựu quản lý quỹ đầu cơ, cho biết những nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại Trung Quốc do bị thu hút bởi đà tăng giá trong năm nay, đồng thời họ cũng đang cách đa dạng hóa danh mục đầu tư bên cạnh tài sản tại Mỹ.

Dữ liệu về việc ra mắt và dòng vốn đổ vào quỹ cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc trị giá 19.000 tỷ USD (bao gồm cả Hồng Kông).

Theo Morgan Stanley, trong tháng 8, Trung Quốc chứng kiến lượng mua ròng cổ phiếu lớn nhất trong 6 tháng từ các quỹ phòng hộ toàn cầu. Dữ liệu của Morningstar cho biết số quỹ mới ra mắt tại thị trường mới nổi (không tính Trung Quốc) giảm xuống còn 8 vào năm 2025, so với 21 trong 2024 và 16 trong 2023.

“Một năm trước, người ta muốn loại Trung Quốc khỏi các chỉ số. Giờ đây, cổ phiếu Trung Quốc được xem như một loại tài sản độc lập không thể bỏ qua”, Zheng Yucheng, giám đốc quỹ đầu tư thuộc Allianz Global Investors, cho biết.

Polar Capital – công ty quản lý tài sản trị giá 20 tỷ USD tại London – đã nâng tỷ trọng Trung Quốc trong danh mục thị trường mới nổi từ 20% lên hơn 30% năm nay, giám đốc Jerry Wu cho biết.

Benjamin Low, giám đốc đầu tư cấp cao tại công ty đầu tư Cambridge Associates, cho biết nhóm của ông đã nhận được khoảng 30 yêu cầu của khách hàng về việc tìm kiếm quỹ đầu tư vào Trung Quốc trong năm nay, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn thấp điểm năm 2023.

Ông cho biết nhiều nhà đầu tư quốc tế bên ngoài châu Á đang lên kế hoạch đến Trung Quốc và Hồng Kông vào cuối năm nay để tìm hiểu các cơ hội đầu tư.

Sự trỗi dậy của DeepSeek – công ty AI Trung Quốc với mô hình rẻ nhưng hiệu quả cao, cạnh tranh với ChatGPT – càng củng cố xu hướng tái định giá tài sản đổi mới tại đây.

Dù vậy, kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều khó khăn khi sản xuất công nghiệp và bán lẻ tháng 8 gây thất vọng, FDI 5 tháng đầu năm 2025 giảm 13,2% so với cùng kỳ. Áp lực giảm phát khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng và khó có thể nâng tỷ trọng toàn thị trường.

Giới phân tích nhận định, cơn sốt AI có thể duy trì đà tăng nếu lan tỏa sang nền kinh tế thực. “Nhà đầu tư ngoại đang đứng ngoài cửa và theo dõi. Dù chưa bước vào nhưng ít nhất họ đã tính đến chuyện quay lại”, Cheng Yu – quản lý danh mục tại Allianz – nhận định.

Tham khảo: Reuters, Morningstar﻿